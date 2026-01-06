Varování k Venezuele: Maduro těsně před zadržením podepsal dekret

V pondělním rozhovoru pro pořad Hannity Machado uvedla, že po více než roce stráveném v úkrytu je nyní ten správný okamžik pro její návrat. Minulý měsíc tajně uprchla z Venezuely a odcestovala do Norska, aby převzala Nobelovu cenu míru, kterou věnovala prezidentu Donaldovi Trumpovi, informuje Fox News
Machado uvedla, že vývoj v posledních 24 hodinách je velmi znepokojivý a poukázala na to, co popsala jako rozsáhlý exekutivní dekret, který Nicolás Maduro podepsal ve stejný den, kdy byl zadržen a následně americkou jednotkou odvezen ze země. Nařízení podle ní ukládá pronásledování Venezuelanů, kteří podporují Trumpovy kroky, a že bylo zadrženo nejméně 14 novinářů. „To, co v posledních 24 hodinách sledujeme, je skutečně alarmující,“ napsala Machado.
Dekret o vyhlášení výjimečného stavu, který byl vydán v sobotu, ale zveřejněn v pondělí, nařizuje policii, aby „okamžitě zahájila celostátní pátrání a zadržení všech osob zapojených do propagace nebo podpory ozbrojeného útoku Spojených států“, uvádí se v textu dekretu podle agentury Reuters.
Nositelka Nobelovy ceny míru pro rok 2025 Machado dodala, že situaci musí USA a venezuelský lid pečlivě sledovat, a tvrdila, že „přechod od Madura musí pokračovat“. Pochválila prezidenta USA Donalda Trumpa za svržení svého nepřítele Nicoláse Madura a prohlásila, že její hnutí je připraveno vyhrát svobodné volby. „V roce 2024 jsme vyhráli volby i za podvodných podmínek. Ve svobodných a férových volbách vyhrajeme přes 90 procent hlasů,“ sdělila Machado.
Trump trvá však na tom, že USA musí předně pomoci vyřešit venezuelské problémy, a že do té doby v zemi být volby nemohou, uvádí agentura Reuters. Ode dne vyhlášení Nobelovy ceny za mír María Corina Machado podle svých slov s prezidentem Donaldem Trumpem nemluvila.
Situace ve Venezuele se podle administrativy USA stala součástí širšího mocenského střetu světových velmocí. Spojené státy dávají najevo, že si nenechají zasahovat do dění v regionu, který považují za klíčový pro svou bezpečnost i strategické zájmy, mimo jiné kvůli rozsáhlým zásobám ropy.
Ministerstvo zahraničí USA v té souvislosti připomnělo postoj prezidenta Trumpa, který zdůraznil, že Washington nebude tolerovat kroky ohrožující americkou suverenitu nebo bezpečnost západní polokoule. „Amerika nikdy nedovolí, aby cizí mocnosti okrádaly náš lid nebo nás vyháněly z naší vlastní polokoule,“ prohlásil prezident Trump.
Do debaty vstoupila také Čína, jejíž zástupce při OSN varoval před bezohledným použitím síly a upozornil, že vojenské zásahy mohou vést k dalším krizím.
Podle informací od The Wall Street Journal k situaci CIA podle analýz naznačuje, že pro zachování stability ve Venezuele by mohlo být výhodnější ponechat u moci část současné vládní struktury a zájmy USA prosazovat ve spolupráci s dosavadními ministry venezuelské vlády včetně úřadující viceprezidentky Delcy Rodríguezové.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl během operace USA zadržen a letecky převezen mimo území Venezuely. Zásah proběhl rychle a bez oficiálního oznámení předem, což vyvolalo okamžité reakce nejen v Latinské Americe, ale i mezi světovými mocnostmi. Washington operaci prezentuje jako krok nutný k ochraně vlastní bezpečnosti a stability regionu. Zadržení Madura otevírá otázku osudu současné vlády i budoucí kontroly nad strategickými ropnými zdroji.
Některá média upozorňují, že USA se snaží zabránit mocenskému vakuu a chaosu, a proto podle zákulisních informací zvažují spolupráci s částí dosavadních venezuelských elit. Tento přístup by mohl podle některých analytiků omezit riziko občanských nepokojů a zabránit tomu, že by situaci využily konkurenční velmoci.
