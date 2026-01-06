Sokol (ODS): Z ODS se musí stát nová občanská pravice

DĚKUJI!
Na včerejším regionálním sněmu ODS Olomouckého kraje jsem obdržel nominaci na místopředsedu ODS. Podpořila mě drtivá většina delegátů. Všem z nich děkuji za důvěru a výzvu s pokorou přijímám.
Po sněmu jsem také rád pogratuloval Martinu Kupkovi, který získal nominaci našeho kraje na předsednickou funkci.
Čeká nás spousta práce. ODS musí po odchodu do opozice posílit svou značku a vytvořit to, čemu říkám nová občanská pravice. Já osobně chci udělat maximum pro to, aby byla ODS první volbou pro všechny, kdo chtějí silnou a prosperující Českou republiku, a těším se, že budu moct své vize představit delegátům Kongresu ODS, který se uskuteční už 17. ledna.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.