Policie ČR: Volání o pomoc jim nebylo lhostejné

Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA před koncem roku 2025 osobně ocenil dvojici občanů, kteří svou duchapřítomností a rychlou reakcí významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic.
Oba zachránci zaslechli volání o pomoc a okamžitě kontaktovali policii. Díky jejich reakci tak mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc. Ředitel krajského ředitelství jim poděkoval za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost.„Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život“, uvedl při předávání ocenění.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje vyjadřuje oběma zachráncům poděkování za mimořádnou pomoc. Právě na tomto případu jde vidět, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů.
