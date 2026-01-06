„Povoláním dědic.“ Lobkowicz se přihlásil k elitám. Vávra zakročil

Ke společenské debatě o elitách se na Facebooku vyjádřil někdejší politik a člen šlechtického rodu Jiří Lobkowicz. Ve svém textu se otevřeně hlásí k pojmu elita, který je podle něj v českém prostředí dlouhodobě zneužíván a dezinterpretován. „Hlásíme se k elitám. Ne k elitám původu, majetku ani známostí. Hlásíme se k elitám odpovědnosti, paměti a služby,“ píše šlechtic.
Lobkowicz: Společnost bez elit nekončí rovností. Končí chaosem
Podle Lobkowicze je to populismus, který záměrně vytváří obraz elit jako nepřítele obyčejných lidí a tím odvádí pozornost od skutečného problému, kterým je absence odpovědnosti u těch, kteří mají moc. „Populismus vás naučil nenávidět elity. Tvrdí, že elita je nepřítel. Že elita je ‚někdo nahoře‘. Toto tvrzení odmítáme.“
Varuje zároveň, že odmítání elit nevede k větší rovnosti, ale k rozkladu politického i společenského prostředí. „Společnost bez elit nekončí rovností. Končí chaosem,“ zdůrazňuje Lobkowicz.
Za klíčové považuje jasné vymezení toho, co elita podle něj skutečně znamená: „Elita pro nás znamená závazek.“ Závěrem pak shrnuje své přesvědčení, že současný problém České republiky nespočívá v existenci elit, ale naopak v jejich nedostatku. „Elity nejsou problémem České republiky. Jejich absence ano,“ míní Jiří Lobkowicz.
„Hlásím se ke spodině.“ Vávra tvrdě oponuje Lobkowiczovi
Podle Vávrova názoru Lobkowicz nejenže sám sebe pasuje do role elity, ale zároveň dává ostatním najevo, že mezi ni nepatří. „Jirka Lobkowicz se hlásí k elitám! Povoláním dědic nám sděluje, že je elita a přitom sám sebe ještě navíc po pansku roztomile označuje jako MY. My Jirka Elita První. A samozřejmě, že vám nezapomene sdělit, že vy elita nejste a elity vás mezi sebe nevezmou,“ dodává Vávra.
Následně se Vávra vrací k definici elity, kterou Lobkowicz ve svém textu použil, a staví ji do ostrého kontrastu s jeho životní dráhou. „Otázkou je, jakou odpovědnost Jirka nese nebo nesl a jak se mu to nevyplatilo,“ pokračuje. A kritizuje především Lobkowiczovu profesní minulost a vazby na finanční sektor: „Pracoval pro nadnárodní banky, tedy v tom nejvíc papalášském prostředí, jaké si snad lze představit. Hlasitě vykřikuje to samé, co dosavadní mocenské struktury a mainstreamová média,“ připomíná herní vývojář.
Podle Vávry Lobkowicz nepředstavuje žádnou protiváhu systému, proti němuž se slovně vymezuje. „Jirka není rebel, Jirka je esence maloměšťácké stádnosti vykřikující do prázdna hesla, aby zapadl do party u vesla,“ podotýká.
A tvrdě se vymezuje i proti Lobkowiczovu zdůrazňování šlechtického původu a sebestylizaci do role elity. „Jirka má všude napsáno, že je šlechtic, přestože nic takového u nás už asi 100 let neexistuje. Kromě toho si myká a označuje sám sebe za elitu. Tolik k hranicím ega.“
Za zásadní považuje Vávra i to, že Lobkowicz podle něj patří ke strukturám, které selhaly, aniž by za to nesly důsledky. „Jirka je součástí garnitury, která selhala, ale navzdory svým kecům neodchází,“ píše Vávra.
Nakonec zpochybňuje i samotné právo kohokoli sám sebe označovat za elitu a staví se na opačnou stranu společenského spektra: „Elitou se člověk sám neprohlašuje a nestává se jí tím, že si to napíše na tričko. Elitou se stává tím, že ho za ni považuje společnost. Většinová společnost,“ podotýká.
A svou pozici Vávra shrnuje jednoznačně: „Já se tedy zase hlásím ke spodině. Hlásím se k normálním lidem... Mezi ‚elity‘ Jirkova typu nechci patřit.“
