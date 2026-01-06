„Jste odporná spodina společnosti, lůza.“ Kolář udeřil do řad Čechů

06.01.2026 19:22 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Ukrajině a všem statečným ukrajinským vlastencům se máme klanět a děkovat a líbat jim ruce za to, že brání náš svět před ruzzáckým morem. S pokorou a hlubokou vděčností jim musíme pomáhat, seč nám síly stačí,“ napsal na síti X Petr Kolář. Poradce Motoristů Jan Zahradil ho setřel, že klanět se, děkovat a líbat ruce Ukrajincům mají na Hradě sami.

„Jste odporná spodina společnosti, lůza.“ Kolář udeřil do řad Čechů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Kolář

Novinářka Světlana Witowská zveřejnila na síti X příspěvek, v němž vyjádřila „respekt a podporu všem Ukrajincům, kteří bojují za svobodu a nezávislost své země a nevzdávají se“. A přidala snímek, na kterém je zachycena spolu s ukrajinským dobrovolníkem z fronty, jenž je otcem Anastasie Sihnaievské, válečné uprchlice a spoluzakladatelky česko-ukrajinské iniciativy Hlas Ukrajiny.

 

 

Sihnaievská v pondělí napsala, že si dovoluje požádat novou českou vládu, aby v případě, že pan velvyslanec její země Vasyl Zvaryč získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o její deportaci, o čemž už ParlamentníListy.cz informovaly.

 

 

„Mlčet totiž nehodlám. Nebudu mlčet ve chvíli, kdy je můj národ, který se statečně brání agresorovi, poléván proruskou lží a špínou. V březnu 2022 jsem s jedním batohem a stovkou eur v hotovosti přijela do hrdé země, která tehdy stála na straně spravedlnosti. Přijela jsem sem proto, že jsem věřila v západní hodnoty a v to, že tato země bude pro mě bezpečná. Žít v malém ruském satelitu opravdu nemám v úmyslu. Děkuji za pochopení. A upřímně děkuji tisícům Čechů, co pokračuji v pomoci Ukrajině,“ publikovala Ukrajinka.

Psali jsme:

Pod příspěvkem Witowské následovaly drsné reakce. Někteří lidé jí vulgárně nadávali, další se ptali, kdy se dobrovolník vrací na frontu. Jiný uživatel sítě X chtěl vědět, proč bojuje u nás. A jeden komentující vyjádřil názor, že jde o frontu na přídavky. Lidé se také ptali, zda válka už skončila, když je tady u nás, nebo zda je dezertér.

Stále je ženou do útoku vstříc smrti

Witowská se pak vyjádřila: „Přestaly mě bavit urážky, útoky a vyhrožování frustrovaných lidí, kteří postrádají elementární základy slušnosti. V životě bych s nimi nestrávila ani vteřinu, takže začínám nemilosrdně blokovat. Pokud neumíte diskutovat bez urážek, jděte jinam. Tolik hnusu jsem dlouho nezažila.“

 

 

Zastal se jí její partner Petr Kolář, „přítel po boku“ prezidenta Petra Pavla.

„To, jaká žumpa se vylila na účtech Světlany Witowské a Anastasie Sihnaievské nemá se svobodou slova nic společného. Vyzývám tímto všechny zamindrákované kreatury, které se mají potřebu ukájet na sociálních sítích, aby se vrátily do svých stok a kanálů a přestaly nám tady mávat před očima svými krysími ocásky a otravovat vzduch svým smrdutým dechem. Jste jen odporná spodina společnosti, lůza, která dělá hanbu všem slušným lidem. A aby bylo jasno – Ukrajině a všem statečným ukrajinským vlastencům se máme klanět a děkovat a líbat jim ruce za to, že brání náš svět před ruzzáckým morem. S pokorou a hlubokou vděčností jim musíme pomáhat, seč nám síly stačí. Sláva Ukrajině, hrdinům sláva! A sláva všem hrdým Čechům, kteří se nedají zastrašit krysákama a nevzdávají to!!!“ publikoval na síti X.

 

 

„Klanět se, děkovat a líbat ruce Ukrajincům? To si dělejte na Hradě sami, Petře. Ale dobře, žes to napsal. Předvedl jsi, že podpora Ukrajiny se v tvé názorové bublině už dávno přetavila v pouhý emocionální a hysterický virtue signalling, který už s realitou nemá nic společného,“ odpověděl mu Jan Zahradil, poradce Motoristů pro oblast evropské a zahraniční politiky.

 

 

Martin Volný se odvolal na slova francouzského deníku Le Monde a napsal: „Mnozí vojáci jsou odvedeni násilně, mnozí utíkají do zahraničí, Kolář a spol. je stále ženou do útoku vstříc smrti.“

 

 

Psali jsme:

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

