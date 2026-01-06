„Jste odporná spodina společnosti, lůza.“ Kolář udeřil do řad Čechů

Novinářka Světlana Witowská zveřejnila na síti X příspěvek, v němž vyjádřila „respekt a podporu všem Ukrajincům, kteří bojují za svobodu a nezávislost své země a nevzdávají se“. A přidala snímek, na kterém je zachycena spolu s ukrajinským dobrovolníkem z fronty, jenž je otcem Anastasie Sihnaievské, válečné uprchlice a spoluzakladatelky česko-ukrajinské iniciativy Hlas Ukrajiny.
Chtěla bych tímto vyjádřit respekt a podporu všem Ukrajincům, kteří bojují za svobodu a nezávislost své země a nevzdávají se. Mnozí tu mají děti, které se učí česky anebo už se to naučily. Jako @signa_n, která mi dnes představila svého tátu, dobrovolníka z fronty. pic.twitter.com/LGfXPGTrvo— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 5, 2026
Sihnaievská v pondělí napsala, že si dovoluje požádat novou českou vládu, aby v případě, že pan velvyslanec její země Vasyl Zvaryč získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o její deportaci, o čemž už ParlamentníListy.cz informovaly.
Tohle mi nepřišlo WhatsAppem. Otevřeně se hlásím k tomu, že ten obrázek jsem vytvořila sama.— Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) January 5, 2026
Zároveň si dovoluji požádat novou českou vládu, aby mi v případě, že pan velvyslanec mé země @Vasyl_Zvarych získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o mé deportaci.… pic.twitter.com/Lj2rW049xB
„Mlčet totiž nehodlám. Nebudu mlčet ve chvíli, kdy je můj národ, který se statečně brání agresorovi, poléván proruskou lží a špínou. V březnu 2022 jsem s jedním batohem a stovkou eur v hotovosti přijela do hrdé země, která tehdy stála na straně spravedlnosti. Přijela jsem sem proto, že jsem věřila v západní hodnoty a v to, že tato země bude pro mě bezpečná. Žít v malém ruském satelitu opravdu nemám v úmyslu. Děkuji za pochopení. A upřímně děkuji tisícům Čechů, co pokračuji v pomoci Ukrajině,“ publikovala Ukrajinka.
Pod příspěvkem Witowské následovaly drsné reakce. Někteří lidé jí vulgárně nadávali, další se ptali, kdy se dobrovolník vrací na frontu. Jiný uživatel sítě X chtěl vědět, proč bojuje u nás. A jeden komentující vyjádřil názor, že jde o frontu na přídavky. Lidé se také ptali, zda válka už skončila, když je tady u nás, nebo zda je dezertér.
Stále je ženou do útoku vstříc smrti
Witowská se pak vyjádřila: „Přestaly mě bavit urážky, útoky a vyhrožování frustrovaných lidí, kteří postrádají elementární základy slušnosti. V životě bych s nimi nestrávila ani vteřinu, takže začínám nemilosrdně blokovat. Pokud neumíte diskutovat bez urážek, jděte jinam. Tolik hnusu jsem dlouho nezažila.“
Přestaly mě bavit urážky, útoky a vyhrožování frustrovaných lidí, kteří postrádají elementární základy slušnosti. V životě bych s nimi nestrávila ani vteřinu, takže začínám nemilosrdně blokovat. Pokud neumíte diskutovat bez urážek, jděte jinam. Tolik hnusu jsem dlouho nezažila.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 6, 2026
Zastal se jí její partner Petr Kolář, „přítel po boku“ prezidenta Petra Pavla.
„To, jaká žumpa se vylila na účtech Světlany Witowské a Anastasie Sihnaievské nemá se svobodou slova nic společného. Vyzývám tímto všechny zamindrákované kreatury, které se mají potřebu ukájet na sociálních sítích, aby se vrátily do svých stok a kanálů a přestaly nám tady mávat před očima svými krysími ocásky a otravovat vzduch svým smrdutým dechem. Jste jen odporná spodina společnosti, lůza, která dělá hanbu všem slušným lidem. A aby bylo jasno – Ukrajině a všem statečným ukrajinským vlastencům se máme klanět a děkovat a líbat jim ruce za to, že brání náš svět před ruzzáckým morem. S pokorou a hlubokou vděčností jim musíme pomáhat, seč nám síly stačí. Sláva Ukrajině, hrdinům sláva! A sláva všem hrdým Čechům, kteří se nedají zastrašit krysákama a nevzdávají to!!!“ publikoval na síti X.
To, jaká žumpa se vylila na účtech @SvetlanaWit a @signa_n nemá se svobodou slova nic společného. Vyzývám tímto všechny zamindrákované kreatury, které se mají potřebu ukájet na sociálních sítích, aby se vrátily do svých stok a kanálů a přestaly nám tady mávat před očima svými… https://t.co/BAViIC6Fp6— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) January 6, 2026
„Klanět se, děkovat a líbat ruce Ukrajincům? To si dělejte na Hradě sami, Petře. Ale dobře, žes to napsal. Předvedl jsi, že podpora Ukrajiny se v tvé názorové bublině už dávno přetavila v pouhý emocionální a hysterický virtue signalling, který už s realitou nemá nic společného,“ odpověděl mu Jan Zahradil, poradce Motoristů pro oblast evropské a zahraniční politiky.
Martin Volný se odvolal na slova francouzského deníku Le Monde a napsal: „Mnozí vojáci jsou odvedeni násilně, mnozí utíkají do zahraničí, Kolář a spol. je stále ženou do útoku vstříc smrti.“
Mnozí vojáci jsou odvedeni násilně, mnozí utíkají do zahraničí, Kolář a spol je stále ženou do útoku vstříc smrti. "Francouzský Le Monde "„Po zemi se potuluje obrovská armáda dezertérů “https://t.co/LD3i163SPD— Martin Volný 1 (@MarinVolny) January 6, 2026
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.