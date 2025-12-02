Celní správa: Prodej léků v obchodech bez příslušného povolení je zakázán

Příslušníci Celního úřadu v Liberci při své běžné kontrolní činnosti narazili na obchody nabízející k prodeji léčivé přípravky, které jsou sice ve většině případů volně prodejné, nicméně činnosti spočívající v zacházení s léčivy, tedy i jejich prodej, mohou provádět pouze osoby oprávněné k dané činnosti.
Prodejci v chomutovském okrese nabízeli k prodeji nejen léčivé přípravky registrované v ČR, jako Aspirin, Ibalgin, Rennie nebo Voltaren, ale také léčivé přípravky neregistrované v tuzemsku, jako Kamagra Gold 100 mg, Cobra 130 mg nebo Cenforce 200 mg, což jsou léky určené k léčbě erektilní dysfunkce. Jejich registrovaný ekvivalent je v České republice vázán na lékařský předpis s maximálním množstvím účinné látky 100 mg.
Celníci po domluvě s pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) léky zadrželi a celý případ SÚKL následně předali k došetření. „S příslušnými podnikajícími fyzickými osobami bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv zahájeno správní řízení ve věci důvodného podezření ze spáchání přestupku dle § 103 odst. 1, písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Za tento přestupek lze uložit sankci až do výše 20 000 000 Kč,“ uvádí Tomáš Boráň, ředitel SÚKL.
Takovýto nelegální prodej představuje velkou hrozbu pro lidské zdraví. Přestože některé z výše uvedených léčivých přípravků mohou lidé koupit v samoobsluhách nebo na benzinových pumpách, musejí jejich prodejci dodržovat přísná pravidla, a hlavně být držiteli oprávnění k takovému prodeji.
Apelujeme na veřejnost, aby žádné léky nenakupovala u neověřených prodejců. Zda má prodejce oprávnění léky prodávat, si spotřebitelé mohou ověřit v seznamu lékáren a prodejců vyhrazených léčiv na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
