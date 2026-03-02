Rajchl (PRO): Jak se za vlastní peníze dobrovolně prodotovat k chudobě

EU nejprve z našich daní masivně zadotovala elektromobily. Že prý to bude ekologické a profitabilní.
Pak zjistila, že členské státy postihuje výpadek příjmů z DPH a spotřební daně, jež platili majitelé aut se spalovacími motory u čerpacích stanic.
Do roku 2035 to bude až 70 miliard eur.
A tak už některé členské zemé začínají elektromobily zdaňovat, aby tento výpadek příjmů vykompenzovaly.
Třešničkou na dortu je poté fakt, že životní cyklus elektromobilu vykazuje při započítání výroby a likvidace vozu výrazně vyšší emisní zatížení než klasický automobil a že bez komponentů z Číny nevyrobíte v EU ani jednu baterku.
Aneb jak se za vlastní peníze dobrovolně prodotovat k chudobě a průmyslové nesoběstačnosti.
Nic víc o ekonomickém modelu uplatňovaném bruselskými soudruhy nepotřebujete vědět. Socialistiští plánovači pětiletek z Moskvy byli proti současným progresivním inženýrům naprostí géniové.
Pokud chceme přežít a nestat se světovým skanzenem, musíme zrušit Green Deal.
Jiná cesta neexistuje.
JUDr. Jindřich Rajchl
