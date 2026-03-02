Rajchl (PRO): Jak se za vlastní peníze dobrovolně prodotovat k chudobě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k elektromobilitě.

Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

EU nejprve z našich daní masivně zadotovala elektromobily. Že prý to bude ekologické a profitabilní.

Pak zjistila, že členské státy postihuje výpadek příjmů z DPH a spotřební daně, jež platili majitelé aut se spalovacími motory u čerpacích stanic.

Do roku 2035 to bude až 70 miliard eur.

A tak už některé členské zemé začínají elektromobily zdaňovat, aby tento výpadek příjmů vykompenzovaly.

Třešničkou na dortu je poté fakt, že životní cyklus elektromobilu vykazuje při započítání výroby a likvidace vozu výrazně vyšší emisní zatížení než klasický automobil a že bez komponentů z Číny nevyrobíte v EU ani jednu baterku.

Aneb jak se za vlastní peníze dobrovolně prodotovat k chudobě a průmyslové nesoběstačnosti.

Nic víc o ekonomickém modelu uplatňovaném bruselskými soudruhy nepotřebujete vědět. Socialistiští plánovači pětiletek z Moskvy byli proti současným progresivním inženýrům naprostí géniové.

Pokud chceme přežít a nestat se světovým skanzenem, musíme zrušit Green Deal.

Jiná cesta neexistuje.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
