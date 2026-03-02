Hejtman Půta: 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací

Ještě jedno malé ohlédnutí za 18. benefičním plesem hejtmana, který se v sobotu konal v Lidových sadech v Liberci. Díky partnerům a hostům se nám podařilo vybrat 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací z našeho kraje, které se dlouhodobě věnují dětem, rodinám a lidem v nepříznivé či tíživé životní situaci.
Letos jsme takto podpořili organizace Centrum Lira, Naděje, Líp a spolu a Dětské centrum Jilemnice. Ještě jednou díky všem, kteří se na této tradiční akci podíleli a nezapomínají na ty, kteří naši pomoc potřebují.
