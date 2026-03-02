Hejtman Půta: 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací

03.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vybraným penězům na charitativní projekty.

Hejtman Půta: 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací
Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Ještě jedno malé ohlédnutí za 18. benefičním plesem hejtmana, který se v sobotu konal v Lidových sadech v Liberci. Díky partnerům a hostům se nám podařilo vybrat 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací z našeho kraje, které se dlouhodobě věnují dětem, rodinám a lidem v nepříznivé či tíživé životní situaci.

Letos jsme takto podpořili organizace Centrum Lira, Naděje, Líp a spolu a Dětské centrum Jilemnice. Ještě jednou díky všem, kteří se na této tradiční akci podíleli a nezapomínají na ty, kteří naši pomoc potřebují.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Teror v islamizované Evropě. Obavy Zdeňka Zbořila po útoku na Írán
Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu
Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“
Jen každý čtvrtý Američan schvaluje údery na Írán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Liberecký , Půta

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Martin Půta dobrým hejtmanem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Promluvíte si s Šichtařovou?

Co říkáte na to, že místo aby pracovala pro občany si ve sněmovně natáčí vlastní reklamu? Nemyslíte, že to je hodně přes čáru? Podle mě tím jednoznačně zneužívá svou funkci a říkám si, k čemu nám takový politici jsou? Máte přeci pracovat pro nás ne pro svůj prospěch. Řeknete jí, aby s tím ihned skon...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Půta: 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací

4:29 Hejtman Půta: 863 000 korun na podporu vybraných charitativních organizací

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vybraným penězům na charitativní projekty.