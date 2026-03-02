Máte tu drzost, pane Rakušane? Předseda STAN se pustil do vlády, vrátilo se mu to

V reakci na vyhrocenou bezpečnostní situaci na Blízkém východě po útocích na Írán rozhodla vláda o vyslání repatriačních letů pro české občany. Po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš oznámil, že kabinet organizuje návrat Čechů z oblasti.
Armádní airbus má odletět z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde vyzvedne občany, kteří se přesunuli z Izraele. Druhý vládní speciál zamíří do jordánského Ammánu. Do ománských měst Maskat a Salála už ráno odstartovala čtyři letadla společnosti Smartwings.
Pokud na těchto spojích zůstanou volná místa, nabídne je Česká republika i slovenským občanům. V případě Čechů, kteří se nacházejí v Dubaji, je podle premiéra bezpečnější zůstat na místě než podstupovat riziko přesunu do Ománu.
Rakušan: Neuvěřitelný šlendrián a obrovská ostuda
Právě načasování těchto kroků se však stalo terčem ostré kritiky opozice. Podle Pirátů a hnutí STAN vláda situaci na Blízkém východě podcenila a reagovala příliš pomalu. Kabinet podle nich nezajistil včasné informování českých občanů a Bezpečnostní rada státu zasedla až s odstupem od eskalace konfliktu.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na síti X uvedl, že „na Blízkém východě jsou v ohrožení tisíce našich spoluobčanů“ a vláda si podle něj „udělala jarní prázdniny“. Postup kabinetu označil za „neuvěřitelný šlendrián a obrovskou ostudu“ a vyzval jej, aby se „probudil ze zimního spánku“ a začal jednat.
Jak reaguje premiér na to, že v oblasti, kde jsou teď tisíce Čechů, vypukla v sobotu ráno válka? Odpovídal “na 14 dotazů na instagramu, o zvyšování výdajů na obranu neuvažuje, to prý nesouvisí.” Krizový štáb ministerstva zahraničí zasedl až včera večer, bezpečnostní radu státu… https://t.co/Y3VgNCxIlX— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 2, 2026
Apeloval také na vládu, aby zvýšila výdaje na naši bezpečnost. „Nemůžeme být černým pasažérem v NATO a nejde jenom o naše spojence a jejich názor, jde o bezpečnost našich občanů,“ zdůraznil bývalý ministr vnitra v krátkém reakčním videu.
Že Babišova vláda “nemá válku v programovém prohlášení”, to jsme slyšeli opakovaně. Problém ovšem je, že světové konflikty se na programové prohlášení Babišovy vlády rozhodně neohlížejí. pic.twitter.com/TqHZlKJOzg— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 2, 2026
Starostové společně s Piráty vládě adresovali výzvu, aby občany dostatečně informovala, ve spolupráci s partnery je dostala bezpečně domů.
Mašek: Rakušan to přehnal. Kde byl po 7. říjnu?
Do lídra STAN se následně ostře opřel poslanec ANO Jiří Mašek. Ve svém vyjádření Rakušanovi vytkl, že podle něj přehání kritiku současné vlády, a připomněl mu postup kabinetu po teroristickém útoku na Izrael ze 7. října 2023.
„Tak tohle jste, exministře Rakušane, fakt přehnal. Máte tu drzost prudit kvůli tomu, že Bezpečnostní rada státu zasedla až po dvou dnech v pondělí? Vy, který si snad nepamatujete, co se dělo po teroristickém útoku na Izrael 7. října 2023?“ napsal vládní poslanec na svém facebookovém profilu.
Zároveň připomněl načasování kroků tehdejší Fialovy vlády: „To byla taky sobota. A víte, kdy tehdy vláda svolala mimořádné zasedání BRS? Až 19. října. Dvanáct dní po masakru!“ zdůraznil.
K tehdejší organizací repatriačních letů dodal: „A první repatriační let? V úterý 10. října.“ Připomněl také, že „ještě 9. října ministr zahraničí Lipavský jen ‚zvažoval‘ repatriační lety, zatímco jiné státy již své občany dostávaly domů“.
Mašek následně reagoval na Rakušanovu kritiku slovy: „A dneska ti samí lidé mají tu drzost dělat ze sebe morální autority a prudit za to, že jsme jednali okamžitě?“ A pokračoval řečnickými otázkami: „Tak se ptám – kde byli tehdy? Kde byla jejich pohotovost, jejich rozhodnost, jejich schopnost jednat, když šlo o české občany v ohrožení?“
Současný postup jeho vlády hájil důrazně: „My jsme repatriaci začali řešit okamžitě, hned. Kontaktovali jsme letecké společnosti, i když tam v tu chvíli nelétal vůbec nikdo. Nikdo.“ Dodal, že šlo o situaci, „kdy se ještě střílelo, kdy letiště byla paralyzovaná, kdy ostatní teprve přemýšleli, co by asi tak mohli udělat“.
„A teď nám tihle pokrytci z opozice budou kázat o rychlosti a odpovědnosti? Prosím vás, kde berou tu drzost?“ Zdůraznil také: „My jsme dělali maximum od první minuty. Oni se tehdy jen dívali, čekali, váhali,“ uvedl Mašek a kritikům z řad opozice vzkázal: „My se nikdy na naše lidi nevykašleme. Nikdy. Když jde o bezpečí českých občanů, jednáme okamžitě – ne až za dvanáct dní, ne až poté, co nám někdo v Bruselu nebo Washingtonu řekne, co máme dělat.“
Svůj komentář pak zakončil další ostrou výtkou: „Takže si laskavě zameťte před vlastním prahem, než začnete rozdávat moudra. Pokud byl někdo pomalý, zmatený a neschopný, tak rozhodně jsme to nebyli my,“ uzavřel Jiří Mašek.
