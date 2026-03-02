„Fialovská propaganda se vším všudy“. Babišův rozhovor o korupci médií zaujal Holce i Šídla

Komentátor Petr Holec se zaměřil na slova Andreje Babiše o „uplácení médií“ za vlády Petra Fialy a jeho výčty stamilionových částek. Tvrdí, že nejde o běžnou politickou praxi, ale o systémovou „mediální korupci“, která zasáhla jak soukromá, tak veřejnoprávní média. A vyzývá k auditu.

„Fialovská propaganda se vším všudy". Babišův rozhovor o korupci médií zaujal Holce i Šídla
Petr Holec

Komentátor Petr Holec v komentáři na svém webu tentokrát rozebírá informace, které zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO) o tom, „za kolik a jaká média uplácel cenzurní režim Petra Fialy z našich peněz“. Připomíná částky v řádu stovek milionů a mluví o „korupci za půl miliardy korun“.

„Jen v Úřadě vlády to bylo asi 130 milionů korun, potom v souvislosti s digitalizací šlo zhruba o 360 milionů," připomíná Babišova slova pro ParlamentníListy.cz.

O nejrůznějších mediálních programech jako Česko informuje jsme psali po celé čtyřleté úřadování, ale nyní se ukazuje, že peněz v těchto programech létalo nejspíš ještě více.

Zvlášť zdůrazňuje tvrzení, že do České televize a Českého rozhlasu „fialovci poslali navíc o miliardu a půl“, o kterou nás podle něj „oloupili zvýšením extra daně“. Podle Holce jsou u fialovců „částky, které absolutně nesedí k běžné praxi“, a navíc „selektivnost korupce, jíž by si všimli i slepí“.

Výslovně byly premiérem jmenovány Seznam Zprávy a Novinky. Ze Seznam Zpráv a Novinek se podle něj stala „fialovská propaganda se vším všudy“ včetně „dodatečného přepisování titulků podle přání zadavatele“. „Kdo se pak může divit, že když to z Hradu viděl prezident Petr Pavel, řekl si tenhle věrný duch totality, že bude jako vždy o krok napřed? Se Seznamem, kam patří i Novinky, proto zavřel smlouvu na PR spolupráci. Samozřejmě taky za naše peníze,“ dodává Holec.

Zatímco fialovci podle něj tahali korupci médií přes vládní reklamu, pavlovci si udělali přímo smlouvu na propagandu.

Babišův rozhovor o tom, jak se Seznam Zprávy přifařily k veřejným penězům, nenechal bez povšimnutí jejich hlavní komentátor Jindřich Šídlo, což mnozí v diskusích považovali za potvrzení, že premiérovy úvahy jdou správným směrem.

Za „dobrou zprávu“ ale Petr Holec považuje, že to Andrej Babiš říká veřejně. Ještě lepší by podle něj byl „kompletní audit mediální korupce za Fialova režimu“. Zároveň ale dodává, že výměna moci obsah „zkorumpovaných médií“ sama o sobě nezmění.

