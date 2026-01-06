„Aby se to nezopakovalo v Praze.“ Expert k Berlínu, který zhasli záškodníci

Jak hodnotíte energetický vývoj počátkem nového roku?
Aktuální událostí je určitě berlínský blackout. Jde o událost, kterou budeme muset ještě podrobněji nastudovat, zejména aby se nám nezopakovala v Praze. Novináři píší o tom, kolik domácností díky ekoteroristům zůstalo bez proudu. Vzhledem k tomu, že většina domovního topení a v některých případech i vody a kanalizace je poháněna elektrickými čerpadly, tak v tomto případě i bez tepla a bez toalet. Kopat potmě v mrazu latríny před domem není nic příjemného. Ale především se z technických událostí musíme poučit, proč ti teroristé uspěli a způsobili tak dlouhodobý výpadek. Na první pohled to není normální.
Proč to v Berlíně trvá tak dlouho? V Praze to přece trvalo jenom několik hodin
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Jak se máme proti něčemu takovému bránit v Praze?
Magorům se neubráníme nikdy. Donedávna pro nás také bylo nemyslitelné, aby někdo střílel studenty ve škole, a pak pod Filozofickou fakultou umíraly nevinné děti. Myslím, že na tom měl svůj podíl i přístup tehdejší koalice, a hlavně ministra vnitra, který se staral více o Ukrajinu, než o české studenty. Koneckonců vrah stál pod ukrajinskou vlajkou. Dělám jenom energetickou bezpečnost, ale od kolegů mám informace, že to bylo profesionálně nezvládnuté, policie předčasně odešla, po celou dobu střelby nedorazil žádný ostřelovač ani vrtulník nebo komando.
Zásadně máme dva přístupy, prevence takových stavů a umění je zvládat. Musíme umět obojí, minimalizovat pravděpodobnost výpadku, ale i umět se chovat tak, aby škody byly minimální, kdyby k něčemu takovému přece jen došlo. Když už k výpadku dojde, musíme jej umět rychle a s minimálními následky vyřešit. Náš vlastní blackout jsme nakonec zvládli na rozdíl od Španělska i té fakulty bez ztráty na životech. Určitě bych v tomto ocenil přístup energetiků a dispečerů.
Náš blackout vznikl na úrovni celého státu, a to především v souvislosti s dovozy a přetěžováním naší soustavy. Musíme proto omezit přehnané vekslování s německou dumpingovou elektřinou a související toleranci k neúměrným přetokům. Pak máme větší pravděpodobnost, že republika neblackoutuje a sítě v Praze jsou poměrně bezpečné. ČEZ má za úkol především spolehlivé dodávky, nákupy na lipské burze jsou až na druhém místě.
Jaký je rozdíl mezi událostmi v Praze vloni 4. července a v Berlíně letošního 5. ledna?
V obou případech chybělo nějaké vedení a následkem toho lehla část hlavního města do tmy. V Praze jsem měli vedení v pořádku. Na území republiky přetížené sítě nevydržely poměrně malý výpadek. Praha má sice spolehlivé sítě, ale při rozsáhlé nedodávce na území ČR nebylo kudy ji napájet. Je to jako když auto se spolehlivým motorem zůstane stát bez paliva. Proto bychom si měli také nějaké vlastní zdroje pořídit, nejenom z Kladna od Tykače nebo z Mělníka od ČEZu, to z ani jednoho směru při blackoutu do Prahy přes mrtvé a nefungující sítě nedovezeme.
V Berlíně podle stávajících zpráv teroristé zlikvidovali vedení, tedy podobný průběh, jako Putin drony v Kyjevě s tím rozdílem, že to byli zřejmě místní teroristé a nikoli cizí armáda. Z jednoho narušeného vedení by se kterákoli čtvrť v Praze resuscitovala během několika minut, než by to dispečer zapojil z jiného směru.
Jaká je tedy prevence?
Praha 4. července vypadla, protože vypadla velká část celé republiky. Naše energetika je lepší, než ta německá. Prevence je v tom, že nebudeme budovat „protektorátní“ vedení na další dovozy přetoků, a tím i blackoutů a spolehneme se na naše elektrárny a české inženýry.
Nemůžeme se stoprocentně ubránit riziku, kdy mohou němečtí teroristé, zbloudilý dron nebo třeba i ukrajinští teroristé, kteří v minulosti vyhodili do vzduchu celý evropský plynovod, provést u nás podobnou akci. Kdyby vyhodili další vedení V411 v době, když ČEZ namísto výroby dovážel za dumping z Německa, mohli bychom tu mít recidivu. Terorismus je, bohužel, v současnosti rozšířený a mohl by se nám třeba některý jednotlivec nebo extrémistická skupina chtít pomstít. Jaká byla motivace střelce na Filozofické fakultě?
Pro případ krajní nouze bychom měli mít evakuační zavazadlo, které je až poslední pojistkou. Je vhodné být připravený i na takové situace, i když doufáme, že nenastanou.
Jaký navrhujete další postup v Praze?
Určitý postup už jsme především díky Pražské energetice – distribuci a kolegům z Modernizačního fondu prosadili už vloni a začali realizovat. Praha má sítě poměrně bezpečné, s možností záložního napájení, ale rozvíjí se a je potřeba ji napájet z více směrů. Prosadili jsme výstavbu čtvrté rozvodny na severu i s dotacemi z evropských prostředků. Když máme užívat evropské prostředky, je určitě důležitější mít spolehlivě zapojené hlavní město i s nově vznikajícími obnovitelnými zdroji na střechách, než zapojovat v krajině solární a větrné parky.
Nyní chceme prosadit ještě výstavbu vlastního zdroje, dobrým příkladem nám může být třeba německý Düssseldorf, což je v tomto smyslu bezpečné město. Jejich zdroj umí startovat ze tmy, a navíc ještě dodává teplo. Pokud si takový zdroj pořídíme, pak by blackout při totálním výpadku Česka trval v Praze jenom 15 minut, než by zdroj nastartoval, a pak by se Praha postupně během hodiny rozsvítila do omezeného řízeného provozu, než by někdo nahodil zbytek republiky. Bude to určitě předvolební téma pro Prahu, a události, jako je Berlín, nám pomáhají zviditelnit, že jde o téma důležitější, než třeba cyklostezky na pražských magistrálách.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.