Česká pošta: Balíkovna přináší novinky a tipy pro pohodové vánoční nakupování

Boxy jsou nejoblíbenější volbou pro doručení balíku a v kombinaci s větším počtem balíků se může stát, že balík se do zvoleného boxu nevejde a je připraven na náhradním výdejním místě. Připravili jsme si několik tipů, jak správně zvolit box pro váš balík.

Správná velikost je základ

Boxy mají omezený počet velkých schránek. Maximální velikost pro balíky do boxu je 50x50x50 cm a hmotnost 15 kg, proto všechny větší/těžší balíky není možné do boxu naskladnit a budou přesměrovány na náhradní výdejní místo. Pokud tedy objednáváte větší balíky, je riziko obsazenosti boxu větší než u menších balíků.

Vyberte si box s nižší obsazeností

U každého boxu Balíkovna poskytuje informaci o jeho vytížení. Některé extrémně přetížené boxy nejsou ani v nabídce, u ostatních hlídáme jejich stav obsazenosti. Proto doporučujeme se při výběru boxu řídit stavem vytížení. Ideální box je s vytížeností „dostatek kapacity“ nebo „občas plná kapacita“. U boxů s „téměř plná kapacita“ stoupá riziko uložení na náhradním výdejním místě. Informaci o vytížení naleznete: ZDE.

Při nezastižení najdete balík na nejbližším místě

Balíkovna spustila 11. listopadu optimalizaci systému ukládání zásilek. V případě odnosných zásilek, pokud bude mít zákazníkem vybraný box nebo výdejní místo vyčerpanou kapacitu, systém vybere uložení zásilky na nejbližší vhodné místo. Může to být jiný box, výdejní místo Balíkovny partner včetně provozoven Sazka, nebo pobočka České pošty. Výběr se řídí tím, aby nové místo bylo co nejblíže původnímu a mělo dostatek kapacity.

Doručné balíky (Balíkovna plus, Balíkovna na adresu, Balík Do ruky, EMS), které se nepodaří na pochůzce příjemci doručit, budou v rámci neúspěšného pokusu o doručení kromě poboček pošt nově ukládány také do veřejných boxů všech našich partnerů - AlzaBox, Penguin Box a boxy OX Point a do výdejních míst Balíkovna partner. Systém se opět snaží najít vhodné místo k uložení tak, aby bylo dobře dostupné pro příjemce. S touto změnou přestává platit pravidlo, že ke každé adrese je pevně navázáno jedno ukládací místo.

Některé zásilky není možné na Balíkovnách partner a v boxech uložit, pro ty se vzdálenost neposuzuje a ukládají se výhradně na poštách. Jde například o zásilky typu Cenný obsah, Dobírka, Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, Prodloužení úložní doby, Vícekusová zásilka. Ukládání v boxech či Balíkovnách partner není možní ani pro zásilky o rozměrech L nebo XL a pro poškozené zásilky.

Co pro zákazníka znamená uložení v boxu?

Na vyzvednutí zásilky má 48 hodin

U zásilky nelze prodloužit úložní dobu

K vyzvednutí zásilky potřebuje kód pro výdej

Co pro zákazníka znamená uložení v Balíkovně partner?

Na vyzvednutí zásilky má 7 kalendářních dní

U zásilky nelze prodloužit úložní dobu

K vyzvednutí zásilky potřebuje kód pro výdej

