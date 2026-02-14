Studenta ukopala k smrti Antifa. A takto to podala Česká televize

Zranění hlavy podlehl v nemocnici 23letý katolický student matematiky a ekonomie ve francouzském Lyonu. Mladík byl napaden levicovými útočníky, když pomáhal zajišťovat bezpečnost aktivistek, které poukazují na násilí páchané migranty na ženách. Příběh se dostal i do médií, byť do některých v poněkud zvláštním rámování.

Ve francouzském Lyonu zemřel 23letý katolický aktivista Quentin. Mladík podlehl komplikacím po těžkém zranění hlavy, které utrpěl ve čtvrtek 12. února během násilného střetu s levicovými útočníky.

Incident se odehrál v blízkosti Institutu politických studií, kde probíhala konference s účastí europoslankyně Rimy Hassanové z levicové strany Nepodrobená Francie, proti níž protestovala Collectif Némésis. Bezpečnost této skupiny Quentin zajišťoval.

„Více než 40 antifašistů ubilo mladého francouzského konzervativce. Byl členem bezpečnostní složky chránící organizaci Collectif Némésis, která se zasazuje o bezpečnost žen. Antifa ho zabila,“ napsal na síti X Mario Nawfal.

 

 

Třiadvacetiletý Quentin, student matematiky a ekonomie a tradiční katolík, se podílel na ochraně ženské aktivistické skupiny, která varuje před násilím spojeným s imigrací. Byl napaden radikály, kteří ho srazili na zem a opakovaně mladíka kopali do hlavy, což vedlo ke krvácení do mozku a vzniku hematomu.

Po útoku byl zraněný katolík transportován do nemocnice v kritickém stavu. Lékaři ho uvedli do řízeného kómatu a v pátek 13. února prohlásili, že nastala mozková smrt. Předtím mu kněz stihl udělil poslední svátost.

Muž byl zraněn při střetu asi 50 osob z obou táborů. Napětí v Lyonu eskalovalo po dřívějším napadení jedné z členek Némésis.

Napětí ve Francii roste

Představitelé města Lyon incident označili za extrémně násilný a vyzvali ke zdrženlivosti během vyšetřování. Předseda Národního sdružení a europoslanec Jordan Bardella vyjádřil soustrast rodině a vyzval k exemplárnímu potrestání viníků a rozpuštění radikálně levicových skupin, které podle něj představují hrozbu.

Katolíci ve Francii se modlí a pořádají vigilie za Quentinovu duši. Lyonští žalobci zahájili vyšetřování těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Prohlížejí kamerové záznamy, prošetřují forenzní důkazy a svědectví. Dosud však nebyli identifikováni žádní podezřelí.

Tento případ opětovně otevřel debatu o politicky motivovaném pouličním násilí ve Francii, kde ideologické konflikty často přerůstají ve fyzické konfrontace.

Bardella na svém profilu na síti X poukázal na další násilný incident, který se odehrál v pátek. „Gratuluji policistům, kteří rychle neutralizovali muže, jenž se na ně vrhl ozbrojený nožem poblíž Vítězného oblouku při příležitosti znovuzažehnutí plamene neznámého vojína. PNAT bude muset plně osvětlit tento pokus o atentát, pravděpodobně motivovaný terorismem, spáchaný osobou známou islamismem s velmi závažným trestním rejstříkem,“ napsal politik.

 

 

Jak informuje Česká televize

Incident v Lyonu neušel ani České televizi. „V nemocnici v Lyonu je ve vážném stavu 23letý krajně pravicový aktivista, na nějž podle dalších zaútočili antifašisté, píší francouzská média. Stalo se tak na akci europoslankyně ze strany Nepodrobená Francie,“ informoval profil ČT 24 během pátku. 

V tu chvíli pravděpodobně ještě nebylo známo, že student zraněním podlehl, ale celkově prezentace události ze strany sociálních sítí veřejnoprávní televize mnohé rozčílila. Mezi komentáři dominoval nesouhlas, dotazy, zda toto je ten v reklamách zmiňovaný informační náskok, či přímo označené dotazy na redaktory, kteří se stali tváří nejnovější akce veřejnoprávních zaměstnanců za zachování koncesionářských poplatků. 

A to včetně známých tváří. „A tohle budou ty kundy psát i o vás, až vás jejich komunistický děcka ukopou na ulici,“ podivoval se Ondřej Tesárek, známý jako internetový komentátor Bratříček.

 

 

„Můžete mi prosím sdělit, proč existujete?“ dotázal se televizáků v ironickém duchu expremiér Mirek Topolánek.

 

 

„Tohle myslíte vážně?! Víte, co je to manipulace, propaganda a ideologie? Takto nemá vypadat vyvážené zpravodajství ve veřejnoprávní televizi,“ přidal se novinář Jaromír Pavlík.

 

 

Mezi příspěvky se objevilo minimum souhlasných, přičemž jeden z těchto komentářů vzbudil ještě větší odpor. „Nacismus škodí zdraví,“ zareagoval uživatel vystupující pod přezdívkou Tomáš Koudelka von Kuhberg.

 

 

Mnoho dalších ale vyjadřovalo nad prezenttací České televize vyložené znechucení.

„Skoro ten váš příspěvek vyznívá, že si to ten mladý kluk zasloužil. Přece jen krajní pravice (fuj) a proti němu antifašisté... takže to byl spravedlivý boj proti krajně pravicovému fašismu,“ podivuje se Franz Vosecký.

 

 

„Vás najal Babiš, abyste mu poskytli záminku pro zrušení ČT a ČRo?“ dotázal se Karel Poláček.

 

 

„Já to nechci platit! Privatizovat!“ napsal Milan Fatka.

 

 

„Teroristé z Antify ubili k smrti 23letého mladého člověka. A ČT označí zavražděného jako krajně pravicového aktivistu. A jeho vrahy za antifašisty. Tak to už je vrchol. Zrušte ČT!!“ navrhl Pavel Aron.

 

 

„Takže oběť brutálního zmlácení je ‚krajně pravicová‘, zatímco útočník je ‚aktivista‘. A za tohle máme platit výpalné nějakým Kavčím horám,“ vyjádřil se Daniel Vodňanský.

 

 

