Válek (TOP 09): Veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem

Z nezávislosti veřejnoprávních médií nesmíme ustoupit ani o centimetr! Česká veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem a jejich kvalita, sledovanost, neutralita a nezávislost nemají v regionu střední a východní Evropy obdoby. Stačí se podívat, co s jejich protějšky udělala vládní kontrola na Slovensku a v Maďarsku.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Jako ministr zdravotnictví jsem si rozhodně nemohl stěžovat na drobnohled a detailní otázky od jejich redaktorů a redaktorek. A nikdy by mě kvůli kritickým článkům ani nenapadlo se s nimi přestat bavit, kádrovat je, či dokonce zvažovat změnu způsobu jejich financování, skrze kterou se dostanou pod kontrolu politiků. Tohle je jejich práce a já jsem rád, že všem měří stejným metrem.
V tomhle směru není žádné kompromisní řešení, současný systém funguje dobře. A pokud se vláda pokusí dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svoji kontrolu, tak říkám na rovinu: Budeme s ní bojovat o každý centimetr a všemi prostředky, které nám zákon a legislativní procesy umožňují.
Dlužíme to nejen pracovníkům z veřejnoprávních médií, kteří se nebáli vystoupit veřejně, ale i všem dalším. A hlavně občanům, kteří si zaslouží nezávislá veřejnoprávní média. Protože ano, ne pro politiky. Pro občany.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.