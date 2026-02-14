Válek (TOP 09): Veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem

14.02.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koncesionářským poplatkům

Foto: Screen CNN Prima NEWS
Popisek: Vlastimil Válek v Partii

Z nezávislosti veřejnoprávních médií nesmíme ustoupit ani o centimetr! Česká veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem a jejich kvalita, sledovanost, neutralita a nezávislost nemají v regionu střední a východní Evropy obdoby. Stačí se podívat, co s jejich protějšky udělala vládní kontrola na Slovensku a v Maďarsku.

Jako ministr zdravotnictví jsem si rozhodně nemohl stěžovat na drobnohled a detailní otázky od jejich redaktorů a redaktorek. A nikdy by mě kvůli kritickým článkům ani nenapadlo se s nimi přestat bavit, kádrovat je, či dokonce zvažovat změnu způsobu jejich financování, skrze kterou se dostanou pod kontrolu politiků. Tohle je jejich práce a já jsem rád, že všem měří stejným metrem.

V tomhle směru není žádné kompromisní řešení, současný systém funguje dobře. A pokud se vláda pokusí dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svoji kontrolu, tak říkám na rovinu: Budeme s ní bojovat o každý centimetr a všemi prostředky, které nám zákon a legislativní procesy umožňují.

Dlužíme to nejen pracovníkům z veřejnoprávních médií, kteří se nebáli vystoupit veřejně, ale i všem dalším. A hlavně občanům, kteří si zaslouží nezávislá veřejnoprávní média. Protože ano, ne pro politiky. Pro občany.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
