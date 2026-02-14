MHMP: Metropolitní plán vstupuje do závěrečné fáze před schválením

Nyní začíná období přechodu na územní plán nový – tzv. Metropolitní plán. Ten byl již potvrzen ze strany dotčených orgánů – tedy institucí, které mají v procesu právo veta. „Metropolitní plán je ve finále, dohodu se státem máme. Po dokončení vypořádání připomínek už to bude na nás, politicích. Udělali jsme pro Prahu a její rozvoj maximum možného a jsem přesvědčen, že Metropolitní plán je v tuto chvíli nejlepší možnou společenskou dohodou, která rozvoj Prahy posune,“ říká Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj.
„Jsem rád, že se mi v tomto volebním období podařilo sjednotit Výbor pro územní rozvoj tak, že dokázal nalézt expertní shodu napříč politickým spektrem – ať již k stanoviskům pořizovaným změnám platného územního plánu, tak ke strategii pořizování Metropolitního plánu. Z minulosti víme, že to rozhodně není samozřejmé a za to moc děkuji,” uvádí předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy Tomáš Pek.
Magistrát hl. m. Prahy dokončil zatřídění připomínek občanů, které mohly být podávány v rámci podzimního opakovaného veřejného projednání nového územního plánu. Přišlo jich téměř 10 tisíc, tedy výrazně méně než v předchozím kole v roce 2022. Navíc jich bylo výrazně více pozitivních. Ze strany městských částí byla z celkových 2000 připomínek téměř polovina souhlasných.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Jsme vděční městským částem i veřejnosti za více než 2 000 souhlasných a pozitivních připomínek, protože při tvorbě územního plánu bohužel tak, jak je zákon nastaven, de facto neplatí, že mlčení znamená souhlas. Zároveň chci vyzdvihnout naši digitální připomínkovací aplikaci, přes kterou bylo podáno asi 7 300 připomínek, což nám výrazně usnadňuje práci,” uvádí Filip Foglar, ředitel odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, a dodává: „Jako příklad mohu uvést úplně protichůdné požadavky a veřejné zájmy, kdy na jedné straně máme 20,53 % všech připomínek, které požadují zvýšení limitů výškové regulace, a oproti tomu 20,51 %, tedy vlastně úplně stejný počet, které chtějí přesný opak, tedy aby zástavba byla na mnoha územích nižší.”
Připomínky nyní magistrát prověří a vypořádá. V květnu pak plán bude předložen ke hlasování na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. „Jsem rád, že se blíží cílová páska. Metropolitní plán přinese Praze jak pružnost, tak i jasná pravidla, jak má moderní metropole růst, navíc vše v plně digitální podobě, která urychluje práci úředníkům i občanům,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Zastupitelé ve čtvrtek také jednali o posledních změnách ve starém územním plánu před definitivním koncem jeho platnosti. Současně s nimi schvalovali také čtyři velké plánovací smlouvy, díky kterým město získá od developerů přes 1,3 miliardy korun, a to pro lokality Hagibor, PAL Kbely a Západní město.
Západní město je jedna z největších pražských rozvojových ploch, kde plánují stavět společnosti Finep a Ekospol. Měla by zde vzniknout čtvrť pro více než 20 tisíc nových obyvatel. Součástí dohod je i velká základní škola, další mateřská škola a rozsáhlý systém parků.
Hlavní město si tím připomnělo výročí čtyř let od schválení Metodiky spoluúčasti investorů, tedy zavedení transparentních pravidel pro developery, kdy se při změně územního plánu smluvně zavážou k přispění na výstavbu veřejné vybavenosti. Za tu dobu město uzavřelo 25 smluv s plněním 6,4 miliardy korun, čímž se umožní výstavba 34 tisíc bytů pro 62 tisíc obyvatel spolu s odpovídající veřejnou vybaveností. Tento nástroj bude fungovat i do budoucna s Metropolitním plánem, který rozvoj v klíčových oblastech podmínil právě dohodou s městem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.