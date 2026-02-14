Rubio nabídl Evropě ruku: Pořád patříme k sobě

Na 62. Mnichovské bezpečnostní konferenci hovořil v sobotu ministr zahraničí USA Marco Rubio. Jeho projev byl očekáván především při vzpomínkách na loňské vystoupení J.D. Vance. Čerstvě inaugurovaný viceprezident tehdy Evropě vytkl mnoho věcí a připomněl, že západní směřování znamená také respekt ke svobodě, volbám a pluralitě názorů. Jeho projev vyvolal rozruch a nakonec i slzy od pořadatele konference. Proto mnozí čekali, s čím přijde prezidentská administrativa letos. Němečtí pořadatelé se snažili některé věci napravit, třeba po letech opět pozvali zástupce parlamentní, ale odmítané strany AfD.
Představitel USA přednesl projev zaměřený na transatlantické vztahy a budoucnost západního společenství. Jeho vystoupení, které se odehrálo v hotelu Bayerischer Hof v Mnichově, bylo jedním z vrcholů druhého dne summitu.
„Dámy a pánové, setkali jsme se zde dnes jako členové historické aliance, která změnila svět. Když tato konference před lety začínala, nacházeli jsme se na kontinentu, který byl rozdělen hranicí mezi komunismem a svobodou. Pouhé dva roky předtím začala vznikat Berlínská zeď a naši předchůdci čelili kubánské krizi, která svět přivedla na pokraj naprosté zkázy. Ačkoliv byla druhá světová válka stále v živé paměti, ocitli jsme se na prahu apokalypsy větší než cokoliv v dosavadní lidské historii,“ zahájil americký ministr zahraničí Marco Rubio svůj projev na 62. Mnichovské bezpečnostní konferenci.
Dále hovořil o tom, že během historicky prvního setkání, které se odehrálo v roce 1963, byl sovětský komunismus na vzestupu. „Poháněl nás však společný cíl. Sjednocovalo nás nejen to, proti čemu jsme bojovali, ale především hodnoty, za kterými jsme stáli. Společným úsilím Evropy a Ameriky jsme zvítězili. Kontinent byl obnoven a lidé z východního i západního bloku se postupně znovu spojili. Ona neslavně známá zeď byla stržena,“ připomněl představitel administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.
Budoucnost ohrožuje migrace
Tehdejší triumf však podle něj dovedl Západ k nebezpečné deziluzi – k přesvědčení, že jsme se ocitli na „konci historie“.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Podlehli jsme iluzi, že k udržení stability postačí pouhé obchodní vztahy, že národní zájmy nahradí všeobecný řád a že se všichni staneme světoobčany. Byla to pošetilá myšlenka, která ignorovala lidskou podstatu i historickou zkušenost. A my jsme na to doplatili,“ sdělil Rubio.
Dále hovořil o tom, že svobodný obchod pokračoval, ale nespravedlivé dotování některých ekonomik ohrozilo americké hospodářství. „Miliony pracovních míst byly vyvezeny za hranice a naše kritické logistické řetězce byly narušeny. Celkově jsme oslabili, zatímco jiné země investovaly do své obrany a do vojenského průmyslu. Zahájili jsme energetickou politiku, která nás činí zranitelnými, zatímco jiní používají energetiku jako zbraň. V hledání světa bez hranic jsme otevřeli dveře migraci, která nyní ohrožuje budoucnost našich občanů. Tyto chyby jsme udělali společně a nyní se s nimi musíme společně vyrovnat. Musíme zahájit obnovu,“ řekl zástupce USA.
Hovořil o tom, že pod vedením prezidenta Trumpa se Amerika chystá na svou obnovu. „Naši budoucnost vidíme jako dobrou a hrdou. Jsme připraveni jednat sami, bude-li to nutné, nicméně doufáme a preferujeme, že tak budeme činit společně s vámi, našimi evropskými přáteli. Spojené státy a Evropa patří k sobě. USA byly sice založeny před 250 lety, ale kořeny našeho státu sahají na evropský kontinent. Mezi Starým a Novým světem existují nezrušitelná pouta,“ zdůraznil politik.
Uvedl, že jsme součástí jedné západní civilizace. „Jsme propojeni silnými vazbami založenými na křesťanství, jazyce, společném dědictví a obětech, které naši předkové pro vybudování této civilizace přinesli. My Američané se někdy vyjadřujeme přímočaře, a proto i prezident Trump vyžaduje, aby naši přátelé v Evropě brali situaci vážně a chovali se odpovídajícím způsobem. Záleží nám na společné budoucnosti. I když spolu někdy nesouhlasíme, tento nesouhlas vychází z toho, jak moc nám na našem svazku záleží. Je to spojení nejen ekonomické a vojenské, ale i spirituální a kulturní,“ řekl představitel vlády prezidenta Trumpa.
Hovořil o tom, že musíme přežít společně. „Dvě velké války minulého století nám neustále připomínají, že náš osud je propojen s tím vaším. Bezpečnost není jen otázkou technických parametrů a výdajů na obranu. Musíme si položit základní otázku: Co vlastně chráníme? Armády bojují za národy a za život. My chráníme skvělou civilizaci, která musí být strůjcem svého vlastního politického a ekonomického osudu,“ zmínil Rubio.
Mluvil i o tom, že právě v Evropě vznikly ideje, které přetvořily svět. „Zde vznikly univerzity, proběhla vědecká revoluce, narodili se Mozart, Beethoven i Michelangelo. Odtud pocházejí Beatles i Rolling Stones. Zde jsou vymalovány stropy Sixtinské kaple. To vše je důkazem něčeho krásného, co chceme zachovat i pro budoucnost. Pouze na základě hrdosti na společnou minulost můžeme spolupracovat i v budoucnu,“ ujistil americký ministr.
Spojené státy nechtějí slabé spojence
Věnoval se i ekonomickým otázkám. „Deindustrializace nebyla nevyhnutelná, byla to volba. Ztráta suverenity nad logistickými řetězci byla chybou, která nás učinila zranitelnými a závislými. To není malý problém; je to krize, která destabilizuje celou západní společnost. Chceme obnovit naši ekonomiku a zlepšit životy našich lidí. Musíme bránit naše zájmy na nových frontách: v oblasti umělé inteligence, rozvoje průmyslu a v boji o tržní podíl,“ podotkl Rubio.
Zdůraznil potřebu kontrolovat hranice. „Ochrana hranic není xenofobií ani projevem nenávisti. Je to vyjádření povinnosti vůči našim občanům a definice naší nezávislosti. Nemůžeme upřednostňovat abstraktní světový pořádek před potřebami vlastních lidí. Nechceme bořit mezinárodní organizace, ale musíme je reformovat. OSN dnes často postrádá odpovědi. Nevyřešila situaci v Gaze, kde musela nastoupit Amerika s křehkým příměřím, ani válku na Ukrajině, kde byla potřeba iniciativa USA k zahájení jednání,“ řekl americký host.
V dokonalém světě by vše vyřešili diplomaté a rezoluce, ale v takovém světě nežijeme. „Nemůžeme dovolit těm, kteří ohrožují naši civilizaci, aby se zaštiťovali principy mezinárodního práva, které sami porušují,“ konstatoval Rubio.
V další části svého vystoupení se ještě jednou ohlédl do minulosti. „Od roku 1945 se západní civilizace začala v jistém smyslu zmenšovat. Evropa byla v ruinách, část byla odříznuta železnou oponou a zdálo se, že převáží bezbožný komunismus. Mnozí se tehdy domnívali, že budoucnost Západu skončila. Naši předchůdci si však uvědomili, že úpadek je věcí volby a že k němu nemusí dojít. To samé chce nyní prosadit prezident Trump,“ uvedl řečník.
A zdůraznil: „Nechceme slabé spojence, protože slabost spojenců oslabuje i nás. Nechceme spojence zmítané vinou, ale spojence hrdé na svou minulost a tradice. Nechceme se oddělovat, chceme revitalizovat stará přátelství a obnovit nejlepší civilizaci v lidské historii. Potřebujeme spojenectví, které není paralyzováno strachem – strachem z klimatu, z války či z technologií. Jediné, čeho bychom se měli bát, je, že našim dětem nezanecháme naši civilizaci silnější.“
Hovořil o tom, že americký příběh začal italským cestovatelem, pokračoval anglickými osadníky, irskými přistěhovalci i německými farmáři. „Tato jména stále nosí naše ulice a vesnice. I když jsme nezávislý stát, jsme dítětem Evropy. Amerika dnes nastupuje cestu k novému století prosperity a chceme po ní kráčet společně s vámi – s našimi nejstaršími přáteli a váženými spojenci. S Evropou, která je hrdá na své dědictví a je schopna se bránit. Buďme hrdí na to, čeho jsme dosáhli, a využijme příležitosti, které nám nabízí nové století. Náš společný osud na nás čeká,“ uzavřel Rubio.
„Je to šokující projev, ale v opačném gardu, než byl loni projev J. D. Vance,“ soudí novinář Miroslav Konvalina. Rubio podle něj „jde Evropě vstříc“.
„Byl to velmi důležitý, v podstatě civilizační projev,“ reagoval na ministrovo vystoupení český vicepremiér Petr Macinka (Motoristé). „Musím říct, že bych podepsal každé slovo z toho, co Marco Rubio řekl,“ dodal šéf resortu zahraničí.
Mgr. Petr Macinka
Americký ministr podle Macinky hovořil otevřeně o tom, že ne všechno, co se v minulosti udělalo, bylo správné, například v oblasti migrace či „některých zelených politik“.
Vyjádřila se také europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci Evropu zasypal slovy o přátelství, společné historii a ‚revitalizaci‘ transatlantického spojenectví. Otázkou ale je, zda nejde jen o uhlazenější verzi téže politiky, jakou tu loni prezentoval J. D. Vance – s jemnějším tónem, ale stejným obsahem. Evropa dělá všechno ‚špatně‘, Trump je spasitel a buď mu pomůžeme, nebo uhneme z cesty,“ míní pirátská politička.
Mgr. Markéta Gregorová
Konference v Mnichově pokračuje až do neděle. Očekávají se další jednání o klíčových tématech.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.