Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě

Komentátor Petr Holec se tentokrát pustil do herce Hynka Čermáka. Ten v debatě o koncesionářských poplatcích v České televizi prohlásil, že pokud senioři nebudou mít 200 korun měsíčně na jejich úhradu, mohou jim pomoci jejich děti.
Holec dodává, že Čermák svým výrokem národu předvedl, jak nejen on, ale i jeho „soudruzi z národní umělecké fronty“ uvažují mimo skutečný život většiny společnosti. A že než coby samozvaná elita, jak si o sobě rádi myslí, působí spíš jako „jelita“. Čermákův nápad, jak by senioři měli řešit koncesionářské poplatky, podle komentátora ukazuje jen to, že zmíněný je mentálně na tom v podstatě jako malé dítě.
Herec v České televizi také připomněl, že veřejnoprávní média si platíme my, voliči, a že za své peníze máme dostávat nezávislou žurnalistiku. Holec k tomu ironicky poznamenává, že v tom má vlastně pravdu – ČT i ČRo za naše peníze produkují žurnalistiku tak „nezávislou na realitě“, že jim podle STEM většina lidí nedůvěřuje a podle Kantaru si většina nepřeje ani samotné poplatky.
O poplatcích i o jejich výši přece rozhodují politici, ne občané přímo – a právě proto je předchozí vláda Petra Fialy zvýšila. Dobrovolní ani nedobrovolní plátci daní o tom, co se děje uvnitř ČT a ČRo, fakticky nerozhodují; celý systém označuje Holec v komentáři na svém webu za „plošnou loupež".
Hynek Čermák také prohlásil, že lidé si nezaslouží, aby je reprezentoval někdo tak, jako to podle něj dělají Motoristé sobě, a zmínil to i v souvislosti s ministrem kultury Otou Klempířem. Jde o ukázku bolševické mentality maskované povýšenou dobromyslností a o zpochybnění svobodné vůle lidí, kteří vzešli z demokratických voleb, dodává komentátor.
Takové „demokratické“ myšlení je podle Petra Holce nejkratší cestou do lágru a na šibenici. Právě část umělců a intelektuálů má totiž historicky sklon kolaborovat s každou totalitou, která se objeví.
