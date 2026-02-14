Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě

14.02.2026 13:46 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec si nebral servítky a opřel se do herce Hynka Čermáka kvůli jeho výrokům o koncesionářských poplatcích. Systém financování veřejnoprávních médií Holec nazval „plošnou loupeží“ a Čermákovy postoje vyhodnotil jako „povýšenou dobromyslnost“ či „bolševickou mentalitu“.

Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec se tentokrát pustil do herce Hynka Čermáka. Ten v debatě o koncesionářských poplatcích v České televizi prohlásil, že pokud senioři nebudou mít 200 korun měsíčně na jejich úhradu, mohou jim pomoci jejich děti.

Holec dodává, že Čermák svým výrokem národu předvedl, jak nejen on, ale i jeho „soudruzi z národní umělecké fronty“ uvažují mimo skutečný život většiny společnosti. A že než coby samozvaná elita, jak si o sobě rádi myslí, působí spíš jako „jelita“. Čermákův nápad, jak by senioři měli řešit koncesionářské poplatky, podle komentátora ukazuje jen to, že zmíněný je mentálně na tom v podstatě jako malé dítě.

Herec v České televizi také připomněl, že veřejnoprávní média si platíme my, voliči, a že za své peníze máme dostávat nezávislou žurnalistiku. Holec k tomu ironicky poznamenává, že v tom má vlastně pravdu – ČT i ČRo za naše peníze produkují žurnalistiku tak „nezávislou na realitě“, že jim podle STEM většina lidí nedůvěřuje a podle Kantaru si většina nepřeje ani samotné poplatky. 

O poplatcích i o jejich výši přece rozhodují politici, ne občané přímo – a právě proto je předchozí vláda Petra Fialy zvýšila. Dobrovolní ani nedobrovolní plátci daní o tom, co se děje uvnitř ČT a ČRo, fakticky nerozhodují; celý systém označuje Holec v komentáři na svém webu za „plošnou loupež".

Hynek Čermák také prohlásil, že lidé si nezaslouží, aby je reprezentoval někdo tak, jako to podle něj dělají Motoristé sobě, a zmínil to i v souvislosti s ministrem kultury Otou Klempířem. Jde o ukázku bolševické mentality maskované povýšenou dobromyslností a o zpochybnění svobodné vůle lidí, kteří vzešli z demokratických voleb, dodává komentátor.

Takové „demokratické“ myšlení je podle Petra Holce nejkratší cestou do lágru a na šibenici. Právě část umělců a intelektuálů má totiž historicky sklon kolaborovat s každou totalitou, která se objeví.

Psali jsme:

Ať důchodcům ty dvě stovky za ČT platí děti. Hynek Čermák vymyslel, jak zachovat poplatky
Politici jsou odpovědní lidem, ne zaměstnanci ČT. Holec natřel Stacha
Šílený profesor z Brna, jazyk páchnoucí lágrem. Holec má pro něj radu zdarma
Hynek Čermák prozradil, co udělá, pokud nedojde na řeč s Klempířem

 

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/hynek-cermak-zase-promluvil-a-diky-za-to

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , Holec , koncesionářské poplatky , média , poplatky , Hynek Čermák

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s názorem Petra Holce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bude ještě elektřina? Otázka, která nemusí být daleko

15:01 Bude ještě elektřina? Otázka, která nemusí být daleko

KLIMA: VZPOURA PROTI PANICE V posledních čtyřech letech zněla otázka: „Proč je elektřina zbytečně ta…