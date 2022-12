Česká pošta: Devětadvacátým rokem působí Ježíškova pošta na Božím Daru

reklama

Neméně oblíbená jsou razítka s motivem Betlémského světla, která se oráží hned ve třech městech – v Praze, Brně a v Olomouci a konečně razítko s textem PF 2023 bude k dispozici na Pražském hradě.

Ježíškova pošta na Božím Daru

Ježíšek na poště Partner na Božím Daru už letos úřaduje, a to od 1. až do 23. prosince. Všechny zaslané dopisy a pohlednice oráží příležitostným poštovním razítkem, které má každoročně originální výtvarnou podobu. To letošní je z dílny výtvarnice Ann Khunové a zdobí jej motiv dětského palčáku, symbolu dětských radovánek. Doplněno je datem a textem BOŽÍ DAR.

Pokud chcete získat „ježíškovské“ razítko nebo jím obdarovat své blízké, stačí když své dopisy či pohledy vhodíte do „ježíškovské“ schránky na Božím Daru nebo předáte přímo na přepážce pošty Partner. Další možností je vložit pohledy či dopisy s nalepenou známkou, nadepsanou adresou a pozdravem do obálky a zaslat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar. Tam obálku otevřou, vložené zásilky orazí a přijmou je do přepravy. Adresáti pak obdrží vánoční pohled s vánoční známkou a příležitostným razítkem.

Betlémské světlo

Po páté si také můžete nechat orazit svou zásilku příležitostným poštovním razítkem s textem Betlémské světlo, Praha 1 / Brno 2 / Olomouc 8, a to u příležitosti dovezení Betlémského světla skauty do České republiky. Letošní podoba razítka zůstává stejná jako v předchozích letech - v obrazu razítka je umístěno logo akce Betlémské světlo, tedy skautská lilie a kometa s motivem svíčky. Razítka budou orážena poštami Praha 1, Brno 2 a Olomouc 8 od soboty 17. 12. 2022, kdy světlo dorazí do České republiky do 23. 12. 2022. Autorem razítek používaných ve stejné podobě i v předchozích letech je Tomáš Říha.

PF 2023

Ani návštěvníci Pražského hradu letos nepřijdou o tradiční razítko, používané u příležitosti nadcházejícího konce roku. Na tamní pobočce České pošty bude od 16. 12. 2022 k dispozici příležitostné poštovní razítko s textem PF 2023, PRAHA 012 – HRAD. V obrazové části razítka se nachází jeden z ciferníků hodin umístěných na velké jižní věži Svatovítské katedrály. Jejím autorem je výtvarnice Eva Bartošová a bude oráženo poštou Praha 012 – Hrad od 16. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

