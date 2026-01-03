Česká pošta: Informace pro klienty SIPO

03.01.2026
autor: Tisková zpráva

Od 1. ledna 2026 přestává být služba SIPO osvobozena od DPH.

Důvodem je novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ceny služby budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 %.

Našim zákazníkům přinášíme návod, jak se na tuto legislativní změnu připravit:

  • V případě, že poplatky hradíte prostřednictvím SIPO v hotovosti na přepážkách ČP nemusíte se o nic starat. Počínaje lednovým dokladem vám bude automaticky předepsána nová výše poplatku, kterou uhradíte prostřednictvím dokladu SIPO, jak jste zvyklí na kterékoli pobočce ČP.
  • Při úhradě SIPO jednorázovým příkazem z vašeho bankovního účtu je potřeba dodržet předepsanou částku včetně dalších údajů uvedených na dokladu SIPO, který vám zašleme vždy počátkem daného měsíce jako dosud.

Pokud platíte SIPO inkasem z vašeho účtu, ujistěte se prosím, že ve své bance máte nastaven dostatečný limit pro inkaso. Je-li inkasní limit nastaven v dostatečné výši, aby mohlo být provedeno inkaso platby SIPO i s novou cenou služby, nemusíte nic dělat, o vše se již postaráme za vás. V případě, že potřebujete inkasní limit zvýšit a nestihnete tak učinit v rámci lhůt stanovených vaší bankou, uhraďte doklad SIPO prostřednictvím jednorázového příkazu a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.

Aktuální ceny služby SIPO jsou uvedeny v ceníku České pošty Ceník služeb České pošty - Česká pošta.

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Od 1. ledna 2026 přestává být služba SIPO osvobozena od DPH.