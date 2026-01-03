Česká pošta: Informace pro klienty SIPO

Důvodem je novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ceny služby budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 %.
Našim zákazníkům přinášíme návod, jak se na tuto legislativní změnu připravit:
- V případě, že poplatky hradíte prostřednictvím SIPO v hotovosti na přepážkách ČP nemusíte se o nic starat. Počínaje lednovým dokladem vám bude automaticky předepsána nová výše poplatku, kterou uhradíte prostřednictvím dokladu SIPO, jak jste zvyklí na kterékoli pobočce ČP.
- Při úhradě SIPO jednorázovým příkazem z vašeho bankovního účtu je potřeba dodržet předepsanou částku včetně dalších údajů uvedených na dokladu SIPO, který vám zašleme vždy počátkem daného měsíce jako dosud.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Pokud platíte SIPO inkasem z vašeho účtu, ujistěte se prosím, že ve své bance máte nastaven dostatečný limit pro inkaso. Je-li inkasní limit nastaven v dostatečné výši, aby mohlo být provedeno inkaso platby SIPO i s novou cenou služby, nemusíte nic dělat, o vše se již postaráme za vás. V případě, že potřebujete inkasní limit zvýšit a nestihnete tak učinit v rámci lhůt stanovených vaší bankou, uhraďte doklad SIPO prostřednictvím jednorázového příkazu a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.
Aktuální ceny služby SIPO jsou uvedeny v ceníku České pošty Ceník služeb České pošty - Česká pošta.
SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.