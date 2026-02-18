Komínek (KSČM): Prezident by neměl rozdělovat společnost, ale spojovat ji

19.02.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k funkci prezidenta.

Komínek (KSČM): Prezident by neměl rozdělovat společnost, ale spojovat ji
Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Nyní, více než kdy před tím, si člověk uvědomí, jak moc záleží na tom, kdo stojí v čele státu. Ne kvůli funkcím nebo titulům, ale kvůli tomu, jaký je to člověk.

Prezident by měl být především symbolem klidu, důstojnosti a slušnosti. Neměl by rozdělovat společnost, ale naopak ji spojovat. Neměl by si na nic hrát, ale být autentický, přirozený a stát pevně za hodnotami, které dávají této zemi smysl.

Byla by to úleva mít zase jednou prezidenta, který se umí chovat s respektem, který naslouchá lidem a který chápe, že jeho role není vládnout lidem, ale sloužit jim.

Prezidenta, za kterého se člověk nemusí stydět, ale naopak může být hrdý.

Protože právě takový prezident dokáže vrátit do veřejného prostoru to, co tam dnes tolik chybí a to důstojnost, klid a respekt.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
