Finanční správa: Uber bude pravidelně poskytovat data

Cílem memoranda je vytvořit dlouhodobý a předvídatelný rámec, který nahradí dosavadní ad hoc předávání dat v reakci na jednotlivé žádosti úřadů týkající se činnosti poskytovatelů přepravních služeb. Finanční správě to umožní lépe sledovat vývoj trhu v čase, pracovat s daty v širším kontextu a efektivněji cílit analytické a kontrolní činnosti. Zároveň se tím sníží administrativní zátěž na obou stranách.
„Digitální platformy jsou dnes nedílnou součástí městské mobility a přinášejí nové způsoby, jak lidé pracují a cestují. Je proto důležité, aby jejich fungování bylo transparentní a založené na jasně definovaných pravidlech. Memorandum s Finanční správou České republiky je součástí našeho dlouhodobého přístupu k odpovědnému podnikání a otevřené spolupráci s veřejnými institucemi,” říká Iwona Kruk, tisková mluvčí Uberu pro Českou republiku.
Pravidelný měsíční reporting má zároveň pomoci chránit jednotlivé podnikatele a přispět k férovému konkurenčnímu prostředí v oblasti osobní přepravy. Sdílená data odrážejí snahu obou stran uplatňovat moderní a efektivní přístup ke správě rychle se vyvíjející digitální ekonomiky.
„Digitalizace ekonomiky přináší nové obchodní modely a je v zájmu všech, aby se podnikání stále odehrávalo v transparentním a férovém prostředí. Z pohledu Finanční správy České republiky velmi oceňujeme korektní přístup společnosti Uber, který umožnil spolupráci deklarovanou v podepsaném Memorandu. Tento krok zlepší datovou kontinuitu a umožní efektivnější analytickou práci, aniž by se zvyšovala administrativní zátěž pro běžné poplatníky,“ sděluje ke spolupráci Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Uber působí v České republice již řadu let a aktivně se zapojuje do diskusí o regulačních rámcích, které reflektují technologický vývoj i potřeby moderní městské dopravy.
