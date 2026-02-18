Nepil (ANO): Důsledky zpackané digitalizace stavebního řízení se dostavují

Důsledky zpackané digitalizace stavebního řízení se dostavují se zpožděním, přesně, jak experti předpokládali.
Paradoxem je, že největší průšvih je to pro bytovou výstavbu, o které nám Piráti vytrvale tvrdí, že ji nakopli a je to jejich priorita. Tak snad ať si raději vyberou něco bezpečného, třeba moštování jablek…
Pro připomenití: digitalizace stavebního řízení byla vlajkovou lodí exministra MMR Ivana Bartoše. Nestačí vyměnit lídra Pirátů za Zdeňka Hřiba, který pro změnu pohřbíval pražskou dopravu a nasadit si helmy…
Radomír Nepil
