Nepil (ANO): Důsledky zpackané digitalizace stavebního řízení se dostavují

19.02.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci stavebního řízení.

Foto: archiv Radomíra Nepila
Popisek: Radomír Nepil

Důsledky zpackané digitalizace stavebního řízení se dostavují se zpožděním, přesně, jak experti předpokládali.

Paradoxem je, že největší průšvih je to pro bytovou výstavbu, o které nám Piráti vytrvale tvrdí, že ji nakopli a je to jejich priorita. Tak snad ať si raději vyberou něco bezpečného, třeba moštování jablek…

Pro připomenití: digitalizace stavebního řízení byla vlajkovou lodí exministra MMR Ivana Bartoše. Nestačí vyměnit lídra Pirátů za Zdeňka Hřiba, který pro změnu pohřbíval pražskou dopravu a nasadit si helmy…

Radomír Nepil

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
