Hřib (Piráti): Pražské služby opět v hledáčku médií

19.02.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvířenému mediálnímu tlaku kolem Pražských služeb.

Hřib (Piráti): Pražské služby opět v hledáčku médií
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Pražské služby opět v hledáčku médií. Hlavní postavou znovu ředitel Patrik Roman.

Ani po roce od vypuknutí kauzy se střetem zájmu se stavební firmou JAPOS STAV jsem od ředitele Romana nedostal žádné doklady, které by prokazovaly, že si rekonstrukci svých nemovitosti v Liberci hradil z vlastních zdrojů. O tyto doklady jsem ho žádal opakovaně, a to i veřejně.

Chybějící jednoznačná odpověď mě vede k tomu, že takovými doklady zřejmě nedisponuje a podezření na své problematické jednání nedokáže jednoznačně rozptýlit. Je proto s podivem, že STAN a ODS nadále drží Patrika Romana ve funkci ředitele Pražských služeb.

Děkuji Janě Komrskové, náměstkyně pro životní prostředí, že se dění ve firmě nadále velmi podrobně věnuje.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
