Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

Ministr zahraničí Petr Macinka svým vystoupením na Mnichovské bezpečnostní konferenci zaujal velkou skupinu amerických příznivců prezidenta Donalda Trumpa. Ocenili, že se neohroženě postavil bývalé americké ministryni zahraničí Hillary Clintonové.
Teď mu zatleskal i Donald Trump. A poslal pozdravy do České republiky.
„Český místopředseda vlády Petr Macinka: Skvělá práce v debatě s Hillary Clintonovou na různá témata včetně jejích absurdních názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší úžasné zemi! Prezident DJT,“ napsal na své sociální síti Truth Social.
V souvislosti s válkou na Ukrajině Clintonová Trumpa obvinila, že zradil Západ. A nejen Západ. Podle jejího názoru zradil myšlenku o velké hodnotě lidského života. Podle jejího názoru zradil základní myšlenku, na které stojí NATO i Všeobecná deklarace lidských práv OSN.
Macinka nabídl zcela jiný pohled. „Je vidět, že Trumpa opravdu nemáte ráda,“ obrátil se nejprve na Clintonovou.
„To je naprostá pravda,“ potvrdila Macinkova slova někdejší první dáma USA. „Nemám ho ráda kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu.“
Macinka oponoval, že Trump svými kroky jen reaguje na kroky progresivistů, na woke kulturu, případně na tzv. cancel culture. „Myslím, že existují jen dvě pohlaví. Muž a žena. Ale někteří lidé se domnívají, že jich existuje víc,“ kroutil hlavou Macinka s tím, že to jsou věci odtržené od reality, odtržené od obyčejných lidí. Macinka zdůraznil, že nesouhlasí ani s klimatickým alarmismem, ani s genderovou revolucí. „Takže tohle už bylo něco, co zašlo příliš daleko,“ zdůraznil Macinka.
A Macinka pokračoval.
„Chci zmínit ještě jednu věc. Řekla jste, že Ukrajinci bojují i za naši budoucnost a za naši svobodu. Domnívám se, že Ukrajinci bojují v prvé řadě za svou vlastní budoucnost. Za svobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislost Ukrajiny. A já myslím, že bychom Ukrajině měli pomáhat, ale také vidím na Západě některé lidi, kteří pomoc Ukrajině zneužívají,“ poznamenal Macinka.
Český ministr zahraničí zdůraznil, že věří Donaldu Trumpovi, že chce válku na Ukrajině ukončit. A prý nevidí jiného hráče, který by dokázal donutit Rusy zastavit válku. „Možná Čína, ale Čína nic nedělá,“ přemítal Macinka. „Vidím, že teď mohou uspět jen Američané.“
Teď jede český ministr zahraničí Petr Macinka jako pozorovatel na zasedání Trumpem zřízené Rady míru. Mezinárodní organizace, kterou chce americký prezident řídit a do které zve zahraniční partnery. Pozval i ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten však zatím členství v Trumpově radě nepotvrdil.
