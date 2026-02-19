Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

47. prezident USA Donald Trump veřejně ocenil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). „Pozdravujte všechny ve vaší úžasné zemi!“ zdůraznil Trump na adresu Macinky a Česka.

Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko
Foto: screen YouTube
Popisek: Hillary Clintonová a Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Ministr zahraničí Petr Macinka svým vystoupením na Mnichovské bezpečnostní konferenci zaujal velkou skupinu amerických příznivců prezidenta Donalda Trumpa. Ocenili, že se neohroženě postavil bývalé americké ministryni zahraničí Hillary Clintonové.

Teď mu zatleskal i Donald Trump. A poslal pozdravy do České republiky.

„Český místopředseda vlády Petr Macinka: Skvělá práce v debatě s Hillary Clintonovou na různá témata včetně jejích absurdních názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší úžasné zemi! Prezident DJT,“ napsal na své sociální síti Truth Social.

Trump a Macinka

Co všechno mohlo amerického prezidenta na Macinkově projevu zaujmout?

V souvislosti s válkou na Ukrajině Clintonová Trumpa obvinila, že zradil Západ. A nejen Západ. Podle jejího názoru zradil myšlenku o velké hodnotě lidského života. Podle jejího názoru zradil základní myšlenku, na které stojí NATO i Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

Macinka nabídl zcela jiný pohled. „Je vidět, že Trumpa opravdu nemáte ráda,“ obrátil se nejprve na Clintonovou.

„To je naprostá pravda,“ potvrdila Macinkova slova někdejší první dáma USA. „Nemám ho ráda kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu.“

Macinka oponoval, že Trump svými kroky jen reaguje na kroky progresivistů, na woke kulturu, případně na tzv. cancel culture. „Myslím, že existují jen dvě pohlaví. Muž a žena. Ale někteří lidé se domnívají, že jich existuje víc,“ kroutil hlavou Macinka s tím, že to jsou věci odtržené od reality, odtržené od obyčejných lidí. Macinka zdůraznil, že nesouhlasí ani s klimatickým alarmismem, ani s genderovou revolucí. „Takže tohle už bylo něco, co zašlo příliš daleko,“ zdůraznil Macinka.

Clintonová oponovala, že jde přece o to upozornit svět, že i ženy mají svá práva. A hned přidala otázku. Chtěla vědět, jak klimatický alarmismus, případně otázka počtu pohlaví, souvisí s tím, že Ukrajinci kvůli ruské agresi umírají. „Ale ospravedlňuje to zradu ukrajinského lidu, který stojí v první linii a umírá za záchranu své svobody a svých dvou pohlaví?“ vyslovila řečnickou otázku Clintonová.

A Macinka pokračoval.

„Chci zmínit ještě jednu věc. Řekla jste, že Ukrajinci bojují i za naši budoucnost a za naši svobodu. Domnívám se, že Ukrajinci bojují v prvé řadě za svou vlastní budoucnost. Za svobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislost Ukrajiny. A já myslím, že bychom Ukrajině měli pomáhat, ale také vidím na Západě některé lidi, kteří pomoc Ukrajině zneužívají,“ poznamenal Macinka.

Český ministr zahraničí zdůraznil, že věří Donaldu Trumpovi, že chce válku na Ukrajině ukončit. A prý nevidí jiného hráče, který by dokázal donutit Rusy zastavit válku. „Možná Čína, ale Čína nic nedělá,“ přemítal Macinka. „Vidím, že teď mohou uspět jen Američané.“

Teď jede český ministr zahraničí Petr Macinka jako pozorovatel na zasedání Trumpem zřízené Rady míru. Mezinárodní organizace, kterou chce americký prezident řídit a do které zve zahraniční partnery. Pozval i ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten však zatím členství v Trumpově radě nepotvrdil.

