Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL

07.12.2025 16:13 | Tisková zpráva

Česká pošta a přepravní společnost PPL začaly spolupracovat na vydávání zásilek.

Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Nyní si mohou zákazníci PPL nechat svůj balík poslat nově i na vybrané pobočky České pošty, které slouží i jako výdejní místa této logistické firmy. Aktuálně je tato možnost zavedena na více než 300 poštách. „Testování potrvá zhruba do poloviny příštího roku, v případě úspěšné spolupráce se rozšíří i na možnost podání zásilek a případně o další pobočky. Česká pošta tímto krokem pokračuje v rozšiřování své otevřené infrastruktury,“ říká Pavla Blumenschein, ředitelka pobočkové sítě České pošty.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

97%
1%
2%
hlasovalo: 11983 lidí

Po vyřizování digitálních agend Úřadu práce, výdeje balíků DPD, nebo poskytování agendy Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra nyní začíná pilotní projekt s logistickou společností PPL.

„Pobočky České pošty se stávají důležitým kontaktním místem, které propojuje klienty s firmami a státními institucemi. PPL je významným hráčem na trhu přepravy balíků a rozšíření jeho výdejních míst o pošty je moment, který pomůže všem. České Poště, PPL a zejména zákazníkům. Heslo PoštaSpojuje dostává nový kamínek do své celkové mozaiky,“ říká Martina Ivanová, ředitelka úseku řízení a rozvoje segmentu retail České pošty.

Společnost PPL dlouhodobě strategicky rozšiřuje svou síť výdejních míst a boxů s cílem zajistit maximální dostupnost a pohodlí pro příjemce zásilek. I díky spolupráci s Českou poštou tak mohou příjemci využít téměř 9 000 míst po celé republice.

„Naším cílem je, aby si příjemci mohli své zásilky vyzvednout flexibilně a co nejpohodlněji do 10 minut od domova. Proto rozšiřujeme síť výdejních míst o vybrané pobočky České pošty, které nově fungují jako PPL shopy. Tímto krokem zvyšujeme hustotu naší sítě v místech s vysokou poptávkou a dáváme tím příjemcům další možnost volby výdejního místa, které jim nejlépe vyhovuje,” vysvětluje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst PPL.

Psali jsme:

Česká pošta: Poštovní Ježíšek na Božím Daru
Česká pošta: Z obrazu na známku. Vyšehradská Madona
Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb
Česká pošta: V Česku bylo již doručeno 1,5 miliardy datových zpráv

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , služby , TZ , zásilky , PPL

autor: Tisková zpráva

Mírová dohoda

Vy to, s čím nyní přichází USA považujete za mírovou dohodu? Já to vidím tak, že vlastně jen nechává Ukrajinu napospas Rusku. Nebo v čem je podle vás kompromisní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL

16:13 Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL

Česká pošta a přepravní společnost PPL začaly spolupracovat na vydávání zásilek.