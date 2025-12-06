Česká pošta: Na pobočkách lze nově vyzvednout i balíky PPL

Nyní si mohou zákazníci PPL nechat svůj balík poslat nově i na vybrané pobočky České pošty, které slouží i jako výdejní místa této logistické firmy. Aktuálně je tato možnost zavedena na více než 300 poštách. „Testování potrvá zhruba do poloviny příštího roku, v případě úspěšné spolupráce se rozšíří i na možnost podání zásilek a případně o další pobočky. Česká pošta tímto krokem pokračuje v rozšiřování své otevřené infrastruktury,“ říká Pavla Blumenschein, ředitelka pobočkové sítě České pošty.
Po vyřizování digitálních agend Úřadu práce, výdeje balíků DPD, nebo poskytování agendy Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra nyní začíná pilotní projekt s logistickou společností PPL.
„Pobočky České pošty se stávají důležitým kontaktním místem, které propojuje klienty s firmami a státními institucemi. PPL je významným hráčem na trhu přepravy balíků a rozšíření jeho výdejních míst o pošty je moment, který pomůže všem. České Poště, PPL a zejména zákazníkům. Heslo PoštaSpojuje dostává nový kamínek do své celkové mozaiky,“ říká Martina Ivanová, ředitelka úseku řízení a rozvoje segmentu retail České pošty.
Společnost PPL dlouhodobě strategicky rozšiřuje svou síť výdejních míst a boxů s cílem zajistit maximální dostupnost a pohodlí pro příjemce zásilek. I díky spolupráci s Českou poštou tak mohou příjemci využít téměř 9 000 míst po celé republice.
„Naším cílem je, aby si příjemci mohli své zásilky vyzvednout flexibilně a co nejpohodlněji do 10 minut od domova. Proto rozšiřujeme síť výdejních míst o vybrané pobočky České pošty, které nově fungují jako PPL shopy. Tímto krokem zvyšujeme hustotu naší sítě v místech s vysokou poptávkou a dáváme tím příjemcům další možnost volby výdejního místa, které jim nejlépe vyhovuje,” vysvětluje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst PPL.
