Kdo po Moravcovi? Padla dvě jména. A už to vře

Moderátor Václav Moravec oznámil na konci nedělního vysílání svého pořadu, že po více než dvaceti letech končí v České televizi. Uvedl, že nechce přistoupit na to, co označil za „pseudovyváženost“, tedy podle jeho slov slepou vyváženost, která by podle něj mohla poškodit smysl veřejné služby médií.
K jeho rozhodnutí přispěla také situace kolem hostů nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Do studia byl v neděli po delší době pozván předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Mluvčí České televize Michael Pleskot uvedl, že vedení televize o Moravcově rozhodnutí dopředu nevědělo. Dodal, že situaci kolem budoucnosti nedělního diskusního pořadu bude vedení televize v následujících dnech řešit.
Moravcova bývalá kolegyně z České televize Světlana Witowská nabídla svůj pohled na to, jak by mohlo vedení televize situaci kolem pořadu Otázky Václava Moravce řešit.
Navrhla, aby Česká televize v případě změn u nedělního diskusního pořadu vsadila na zkušené moderátory z vlastních řad. „Jestli chce Česká televize vybrat zatáčku s OVM, měla by povolat ty nejlepší – Martina Řezníčka nebo Jakuba Železného, který je už dlouho na střídačce. Za mě jsou tihle dva zkušení novináři zárukou nezávislosti a v České televizi ještě pořád pracují,“ napsala na sociální síti X bývalá moderátorka veřejnoprávní televize, která nyní působí především v Českém rozhlase.
Máloco je černobílé. Jestli chce @CzechTV vybrat zatáčku s OVM, měla by povolat ty nejlepší - @MartinReznicek nebo @JakubZelezny, který je už dlouho na střídačce. Za mě jsou tihle dva zkušení NOVINÁŘI zárukou nezávislosti a v ČT ještě pořád pracují.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Pod jejím příspěvkem se rozproudila rozsáhlá debata, do které se aktivně zapojila. Někteří diskutující začali spekulovat, zda by právě Martin Řezníček nebo Jakub Železný byli pro vedení politické diskuse skutečně tou správnou volbou.
Jeden z uživatelů například upozornil, že premiér Andrej Babiš podle něj Martina Řezníčka „velmi nenávidí“. Oba moderátoři jsou podle něj podobní jako Václav Moravec. Proto se domnívá, že do čela pořadu může nakonec přijít někdo úplně jiný, třeba moderátor „dosazený zvenčí“ a prosazený členem Rady České televize, a sice Lubošem Xaverem Veselým.
„Ještě pořád věřím v nezávislost redakce. Mám tam dost kamarádek a kamarádů, kterým věřím a dokud tam budou a budou tam rádi dělat svou práci, věřit jim budu,“ reagovala Witowská na tyto úvahy.
Ještě pořád věřím v nezávislost redakce. Mám tam dost kamarádek a kamarádů, kterým věřím a dokud tam budou a budou tam rádi dělat svou práci, věřit jim budu.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
V další z reakci nechybělo pobavení nad návrhem Světlany Witowské: „Nejlepší hláška od rána. Ještě jste zapomněla na Takáče,“ zazněla ironická zmínka o moderátorovi pořadu Interview ČT24 Danielu Takáčovi. „Ale nejdřív byste ho museli vytáhnout z prdele Fialovi,“ přidala diskutérka vulgární poznámku na adresu moderátora. Witowská se proti takovému tónu ohradila a dala najevo, že podobný styl diskuse nepovažuje za přijatelný.
Zkuste to slušně a pokud to neumíte, běžte jinam. Díky.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Často komentující zpochybňovali jméno Jakuba Železného, který není bez kontroverzí. Jako jedna z výrazných tváří České televize byl v minulosti kritizován pro styl vedení rozhovorů, který je velmi rázný a vyvolává debaty o jeho objektivitě.
Podle některých názorů má příliš výrazné ego a jeho případné moderování by mohlo být velmi konfliktní. Witowská na to reagovala připomenutím, že práce televizního moderátora politických diskusí vyžaduje jistou míru sebevědomí. „V televizi nemůže pracovat někdo, kdo ego nemá. Taky jsem tam pracovala. Stoupnout si před kameru a konfrontovat politiky chce odvahu i ego, jinak nemáte šanci. Musíte si věřit,“ uvedla z vlastní zkušenosti.
V televizi nemuze pracovat nekdo, kdo ego nema. Taky jsem tam pracovala. Stoupnout si pred kameru a konfrontovat politiky chce odvahu i ego. Jinak nemate sanci. Musite si verit.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 10, 2026
Objevily se však i úvahy o tom, jak dlouho by byl ve funkci moderátora například Martin Řezníček, pokud by položil nepříjemné otázky politikům hnutí ANO. Jeden z komentujících naznačil, že by to mohlo být označeno za další „přešlap“ nebo „past“ ze strany moderátora. Tady Witowská pouze připomněla, že Václav Moravec nebyl z České televize odvolán; rozhodl se odejít sám.
Pana Moravce nikdo nevyhodil, pokud vím. Rozhodl se sám.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Mnozí vyjadřovali opakovaně přesvědčení, že do obsazení moderátora politického diskusního pořadu mohou promlouvat politici. Například zazněl názor, že Jakub Železný nebo Martin Řezníček nemají šanci, protože „Babiš nikoho z nich neschválí“ a předáci z ČT by si podle něj takový krok „nelajznou nebo se Babiše příliš bojí“. Nato se novinářka Witowská dotázala, zda má autor takového tvrzení skutečně nějaká fakta nebo důkazy, čímž znovu zdůraznila, že podle ní zůstává redakce České televize nezávislá.
A to víte nebo si to jen myslíte? Máte to podložené fakty a důkazy?— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Debata pod příspěvkem Světlany Witowské postupně dál gradovala a přibývaly další, často velmi vyhraněné reakce.
Diskutující například zpochybňovali její zmínku, že by Česká televize měla „vybrat zatáčku“ a vsadit na zkušené moderátory. Podle nich bude další vývoj v televizi určován spíše vlivem některých členů Rady České televize a politiků. Konkrétně byl opět zmíněn Luboš Xaver Veselý, dlouhodobý a velmi výrazný kritik České televize, a rovněž předseda SPD Tomio Okamura. Witowská na tyto krátce poznamenala, že těmto lidem „závidí jistotu“, s jakou takové scénáře předkládají.
Závidím vám vaší jistotu.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Česká televize potřebuje spíše „pořádnou restrukturalizaci“ než dosazení „hysterického magora“ do čela politické diskuse, napsal další přispěvatel do diskuse, který zřejmě mínil moderátora Jakuba Železného. Na takový tón Witowská reagovala opětovnou výzvou, aby se diskutující zdrželi osobních invektiv.
Zdržte se prosím osobních invektiv. Děkuju— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 10, 2026
Naopak jiní se Jakuba Železného zastali. Jeden z komentujících uvedl, že by mu jeho moderování připadalo „schůdné“, avšak připomněl, že jde o jednoho z moderátorů, který je podle něj dlouhodobě v nemilosti části Rady České televize. „Už by bylo na čase ho vytáhnout ze ‚sklepa‘ a nechat ho dělat, co umí, alespoň v Událostech, komentářích. Snad se dočkáme,“ napsal. Právě proto by podle Witowské mohlo jít o „chytrý tah“. Znovu také zopakovala, že stále věří v nezávislost redakce České televize.
Právě proto by to byl za mě chytrý tah. Ještě pořád věřím v nezávislost redakce.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
Nechyběly však i narážky lidí na to, zda svým veřejným doporučením obou moderátorů neudělila Řezníčkovi a Železnému spíše takzvaný „polibek smrti“. Takový vliv však Witowská podle svých slov rozhodně nemá.
Takovy vliv opravdu nemam??.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
I přes výzvy k slušné diskusi uživatelé přitvrdili a kritizovali Martina Řezníčka či Jakuba Železného velmi osobním způsobem. „Zaujatého Řezníčka a duševně nemocného Železného? Co třeba takový Stach?“ napsal Witowské, které vzkázal, že se „pomátla“, pokud navrhuje tyto pány.
Světlana Witowská to komentovala s tím, že každý může mít svůj názor a napsat ho veřejně, ale ona sama nemá zapotřebí číst urážky týkající se jejího duševního zdraví nebo osobní útoky vůči jiným lidem. Někteří diskutující ještě poznamenali, že by moderování politického pořadu zvládla i ona sama. To ale novinářka odmítla s tím, že už několik let v České televizi nepůsobí. Tím celé vlákno v podstatě uzavřela.
Můžu mít názor, napsat ho a nečíst nic o svém duševním zdraví nebo invektivy vůči někomu jinému? Bavíte se takhle doma? Já ne a nehodlám s tím začínat ani tady. Nashledanou— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) March 9, 2026
V posledních týdnech se kolem České televize rozhořela širší debata o její budoucnosti. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů oznámila plán zrušit koncesionářské poplatky, které dnes financují provoz České televize a Českého rozhlasu, a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Změna by podle premiéra Andreje Babiše mohla začít platit od roku 2027. Kritici však upozorňují, že navázání financování veřejnoprávních médií přímo na státní rozpočet by mohlo zvýšit politický vliv na jejich fungování.
Právě z obav o nezávislost médií veřejné služby vznikla také výzva zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Pod společné prohlášení proti zrušení poplatků se podepsalo téměř dva tisíce pracovníků obou institucí, mezi nimi i známé tváře zpravodajství a publicistiky. Signatáři varují, že převedení financování pod státní rozpočet by mohlo otevřít cestu k většímu politickému vlivu na veřejnoprávní média, a zdůrazňují, že současný systém poplatků považují za důležitou záruku jejich nezávislosti a stability.
