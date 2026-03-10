ÚZSVM: Počet nemovitostí, zapsaných na zaniklé státní subjekty, klesl o více než 97 procent

10.03.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

ÚZSVM se za posledních deset let podařilo snížit počet nemovitostí, zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty, o 8917 (tj. o 97 %).

ÚZSVM: Počet nemovitostí, zapsaných na zaniklé státní subjekty, klesl o více než 97 procent
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Klesl také počet nemovitostí zapsaných na státní subjekty v konkursu a v likvidaci, a to o 14 511 (tj. o 89 %). Vyplývá to z údajů projektu Mapa majetku státu, který ÚZSVM spustil v roce 2015. Od roku 2015 do konce roku 2025 se ÚZSVM podařilo snížit počet zaniklých a nedohledaných státních subjektů o 92 % (tj. o 1 179 subjektů). V katastru nemovitostí tak v současnosti zůstává pouze 108 zaniklých či nedohledaných státních subjektů, na které je zapsáno 259 nemovitostí.

Za stejnou dobu došlo také k poklesu počtu státních subjektů v konkursu a v likvidaci, a to o 77 % (tj. o 72 subjektů). V katastru nemovitostí je tak nyní evidováno už jen 22 subjektů v konkursu či v likvidaci, na které je zapsáno 1 870 nemovitostí. I na tomto snižování ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

tab

Mezi příklady dořešených nemovitostí bezprizorních státních subjektů v roce 2025 patří:

  • ÚZSVM převedl Zotavovně Vězeňské služby České republiky Přední Labská přečerpávací stanici odpadních vod z roku 1991 ve Špindlerově Mlýně. Stanice byla původně zapsána na již neexistující státní podnik Rubena.
  • Město Nový Bor získalo od úřadu zarostlý pozemek o rozloze 1 243 m2 v místní části Arnultovice navazující na blok lesních pozemků v majetku města. ÚZSVM pozemek převzal od Státního statku Bílý Kostel, s. p. v likvidaci.
  • ÚZSVM prodal v elektronické aukci pozemek v Teplicích-Trnovanech, na němž se nachází veřejně přístupné prostranství, veřejná zeleň a nouzový východ z úkrytu civilní ochrany. Úřadu připadl pozemek po zrušeném okresním úřadu.

Mapa majetku státu popisuje i strukturu vlastnictví státního majetku. Vyplývá z ní, že v katastru nemovitostí bylo k 1. lednu 2026 vedeno 584 státních subjektů hospodařících s bezmála 1,5 milionu státních nemovitostí. Konkrétně se jednalo o 1 451 755 pozemků o celkové výměře přes 1,8 milionu hektarů a dále o 39 754 staveb a 697 bytových a nebytových jednotek.

Nejvíce státních nemovitostí v současné době spravují Státní pozemkový úřad (31,7 % všech státních nemovitostí) a státní podniky Lesy České republiky (29,7 %). Následují státní podniky Povodí (10 %), Ředitelství silnic a dálnic (8 %) a ÚZSVM (6,9 %).

