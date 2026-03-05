Babiš přivezl lidi z války domů, média plivou. Zjistili jsme, jak to je

Vláda dělá málo, premiér jako mikromanažer osobně řeší konkrétní lety, Ministerstvo zahraničí špatně komunikuje s lidmi v místě. Tyto a další kritické poznámky na adresu vlády Andreje Babiše zní v posledních dnech z řad opozice a mnoha komentátorů.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Poslanec a exministr zahraničí Lipavský tvrdí, že jejich vláda po útoku Hamásu na Izrael reagovala rychleji, neboť díky své cestě do Ománu mohl na palubu vládního speciálu přibrat české občany, kteří se chtěli evakuovat. Šlo ovšem o 30 lidí a v průběhu dalšího týdne či dvou se do Česka dostalo zbylých zhruba 200 lidí.
Nyní se vláda potýká s žádostmi o repatriaci v objemu skoro více než 6 tisíc českých občanů, kteří se nacházejí hned v několika státech na Blízkém východě. V tuto chvíli se domů díky činnosti vlády dostalo přes tisíc Čechů, a to prostřednictvím vládních leteckých speciálů, letadlům společností SmartWings a Emirates. S posledně jmenovanou nadnárodní korporací premiér Babiš domluvil pomoc s návratem českých občanů osobně.
Přesto opozice kritizuje. Podle ní se Babiš plete do všeho a snaží se dělat práci leteckého dispečera. Proto ho negativně označují za mikromanažera a druhým dechem paradoxně dodávají, že vláda dělá málo a má v celém systému chaos. Lidé z okolí předsedy vlády svým popisem současné situace mluví o zkušenostech s krizovým řízením jejich šéfa podstatně jinak.
ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s několika lidmi, kteří se v okolí šéfa vlády pohybují a ze všech neformálních rozhovorů plyne jediné. Andrej Babiš dává všechno tomu, aby co nejdřív dostal všechny české občany domů. „Mediální obraz je jedna věc, tam si neděláme žádné iluze, protože víme, že i kdyby ten hrozný Babiš udělal sebelepší věc, budou kritizovat. Z vlastní zkušenosti mohu zodpovědně říci, že bych před premiérem smeknul, jak teď funguje. Měli bychom si uvědomit to velké štěstí v neštěstí, že tu už nemáme pana Fialu. Ten by možná jednou vystoupil a řekl, že stát udělá maximum, a tím by to pro něj skončilo. Zadal by to Lipavskému, který by to zase zadal úředníkům a ti by svým obvyklým tempem zjišťovali, co lze dělat. Teď máme za pár desítek hodin doma víc než tisícovku občanů, to je neuvěřitelný výkon. Naprostá většina z nich státu děkuje za pomoc, ale to antibabišovské novináře nezajímá,“ podotýká zdroj z blízkosti vládního kabinetu.
O přístupu většiny tradičních médií k informování o činnosti vlády v krizi na Blízkém východě hovoří podrobněji pro ParlamentníListy.cz komentátorka Karolina Stonjeková.
„Před časem se v médiích objevila informace, že společnost Seznam uzavřela s Pražským hradem smlouvu na publikování PR článků a je třeba říct, že Seznam si z těch peněz zaslouží každou korunu. Jako důsledně proopoziční médium si Seznam zprávy ze všech repatriovaných Čechů vyberou zrovna ausgerechnet paní Věru, která na vládní pomoci nenechá nit suchou,“ sděluje.
Kdo by podle ní situaci hodnotil jen na základě mediálních výstupů, bude si myslet, že situace je katastrofální. „Takže zatímco ČR je jednou z mála zemí, které své občany aktivně dopravují zpět do vlasti, média fandící opozici, společně s tou opozicí hledají způsoby, jak vládní pomoc vykreslit coby naprostou katastrofu. Tohle ovšem není žádná věcná kritika. To je opoziční a mediální hledání naprostého dna. A jak opozice, tak i ta média zatím své dno hledají velmi úspěšně,“ konstatuje Karolina Stonjeková.
Vzhled do turbulentního dění pro ParlamentníListy.cz poskytl důvěryhodný zdroj z Černínského paláce. S dotazem redakce, jak situace vypadá, jsme získali vcelku podrobný popis, který následně potvrdili i další diplomaté, s nimiž redakce hovořila. Prakticky všichni nechápou hlavně mediální stránku věci.
„Některá média záměrně vybírají lidi, kteří jsou z nějakého neznámého důvodu nespokojeni. Třeba Seznam zprávy, které udělaly rozhovor s paní kritizující ministra Macinku a tvrdící, že aby se dostala se svým dospělým synem z Izraele, bude muset na hranici s Egyptem čekat možná až dvě hodiny, než se dostane k autobusu, který tam vypravila naše ambasáda z Káhiry. Autobus je odveze na letiště a domů je dopraví vládní airbus. Vemte si tu tragédii, že budou muset strávit dvě hodinky při čekání na přechod hranice, kde je přetlak! Paní by možná chtěla, aby nemusela čekat ani minutu, ale v této těžké situaci v regionu jsou dvě hodiny úspěch, protože by to také mohlo být 20 hodin. Média záměrně hledají kritiky, kteří se najdou všude. Od většiny našich občanů ale slyšíme pochvalná slova a projevy obrovského vděku, že jsme je během pár dnů dostali domů,“ říká zdroj blízký vládním špičkám.
Připomíná, že většina západních států žádné repatriační lety nevypravuje. „Být občanem Velké Británie, musíte se domů dostat sám, po své ose, za své peníze a všechno si zařídit sám. A že zrovna Britové mají v regionu násobně víc vlastních občanů než Česká republika. Správně už někde zaznělo, že patříme s Německem a Slovenskem k naprosté menšině zemí, které takto masově organizují přepravuju lidí domů. Na tom fakt není co kritizovat a opozice opravdu promeškala vzácnou příležitost mlčet, když už nechtějí chválit. Ze všech sil se zapojují všichni včetně ministra zahraničí i premiéra osobně. Že se teď chová jako mikromanažer? Jistě, ale viceprezident Emirates by se s žádným úředníkem nebavil. S tím, že nám pomůžou, souhlasili až po osobní intervenci premiéra, bez tohoto by k dispozici ta obří letadla s kapacitou víc než 600 cestujících nedali a letouny by stále byly bezúčelně zaparkované na Ruzyni,” dodává zdroj redakce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.