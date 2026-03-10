Chochelová (STAN): Hazardování s tolik prospěšnou neziskovou scénou je ruská ruleta

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,
já nebudu dlouhá, ale navrhuji nový bod programu s názvem K čemu všemu jsou neziskové organizace. A navrhuji ho zařadit jako první bod po řádných bodech schůze. Ráda bych zdůvodnila, proč je zapotřebí to rozebrat podrobně na půdě Poslanecké sněmovny. Spolupráce s neziskovým sektorem je nedílnou součástí jakékoliv demokratické společnosti.
Regulace neziskových organizací, která se předkládá trochu takzvaně na tajňačku poslaneckým návrhem, bez možnosti širší debaty a bez instrumentů, které nabízí řádný připomínkovací proces, totiž zavání něčím úplně jiným než starostí o kvalitu demokracie v této zemi. Věřím, že je tady potřeba si připomenout, a proto navrhuji k tomu samostatný bod jednání schůze, k čemu všemu jsou neziskové organizace dobré a jak můžeme tímto nepromyšleným návrhem jejich činnost omezit nebo zničit.
Co je vlastně nezisková organizace? Je to organizace, jejíž účel má být ku prospěchu společnosti. Zisk neslouží k osobnímu obohacení, ale k rozvoji té dané organizace. Má vlastní ústavu, které říkáme stanovy a těmi se musí řídit. Tyto stanovy se řídí platnými zákony. Známe nesmírné množství neziskových organizací, právně je dělíme na zapsané spolky, nadace, nadační fondy a zapsané ústavy.
A čemu se takové organizace u nás věnují? Charita Česká republika, ADRA, Avast, nadační fond, to jsou všechno neziskové organizace, různé právní formy, různé účely, ale jeden cíl. Něco zlepšit, něco podpořit, být prospěšný, myslet na zranitelné, podpořit talentované ze složitých poměrů, pomoci obětem epidemií válečných konfliktů anebo přírodních katastrof. A pak máme celou řadu neziskových organizací, u kterých ani navrhovatelé možná netuší, že jsou a pokud tuší, tak nedomýšlejí, co taková regulace provede z jejich reputací a fungování.
Například jsou to potravinové banky, které známe všichni a několikrát do roka pro ně nakupujeme. Potravinové banky nejsou nic jiného než nezisková organizace. Cílem je shromáždit potraviny a distribuovat je potřebným, ať už napřímo nebo přes spřátelené organizace.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Další jsou třeba neziskovky podporující ženy s nedonošenými dětmi. Takové Nedoklubko, to je nezisková organizace, jejímž cílem je pomáhat ženám, které si prošly předčasnými porody. Podporují ženy, podporují rodiny, podporují neonatologii jako medicínský obor, když je podpoří nějaká zahraniční entita, protože se jim líbí pomoc rodinám, které si musí projít složitou psychologickou i materiální situací, jakou nepochybně předčasný porod je, budeme i jim lepit na čelo, že jsou zahraniční agenti?
Další jsou třeba spotřebitelské organizace. Málokdo si uvědomuje, kolik práce a za jak málo peněz každoročně odvádí organizace na podporu spotřebitelů. Nebýt těchto organizací, muselo by Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti agendu spotřebitelské legislativy, vytvořit několik jednotek, ne-li desítek nových pracovních míst, aby se mohlo zabývat všemi těmi podněty, které jinak vyřizují organizace typu dTest, Sdružení obrany spotřebitelů, Asociace občanských poraden a mnohé další.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hazardování, s tolik prospěšnou českou neziskovou scénou, je ruská ruleta. Nedovolme, abychom se střelili do vlastní nohy. Možná pak nebude cesty zpět a řadu z těch oblastí budeme muset řešit my a stát, a to za situace schodkových rozpočtů bude bolestivé především pro ty nejzranitelnější a v druhém sledu pro všechny daňové poplatníky. Ti to totiž nakonec jako vždycky zaplatí.
Děkuju.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.