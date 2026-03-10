Česká televize: Vedení České televize ani přímí nadřízení Václava Moravce nebyli předem informováni

10.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vyjádření generálního ředitele a vedení zpravodajství a publicistiky ČT k odchodu Václava Moravce

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Moderátor Václav Moravec je dosud zaměstnancem ČT a konkrétní způsob a formu ukončení pracovního poměru s ním nyní řeší útvar řízení lidských zdrojů České televize. Postupuje v souladu s uzavřenou pracovní smlouvu a s příslušnými právními předpisy. Václav Moravec oznámil v neděli 8. 3. 2026, že se rozhodl odejít z České televize. O tomto kroku nebylo vedení České televize ani přímí nadřízení Václava Moravce předem informovaní.

„Jádrem našich profesních debat s Václavem Moravcem je v zásadě jediná otázka – nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby. Ve shodě s drtivou většinou redakce zpravodajství a publicistiky nepochybuji, že základem profesionálního a správného novinářského postupu je spravedlivý přístup ke všem subjektům a jejich představitelům. Tento neoddiskutovatelný fakt rozhodně redakční nezávislost nijak neoslabuje, ale naopak posiluje – přesně v duchu Kodexu ČT. Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ uvádí k situaci Petr Mrzena, ředitel divize Zpravodajství a publicistika.

„Osobně mě rozhodnutí Václava Moravce opravdu mrzí, ale nezbývá mi než ho přijmout. Zdůrazňuji, že Česká televize a její vedení stojí za všemi svými zaměstnanci, kteří plní své povinnosti profesionálně a s velkým osobním nasazením. Tím spíš musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli. Pravidla, která musíme v této souvislosti dodržovat, nicméně platí pro všechny bez výjimky. Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých dvaceti letech mu patří velký dík,“ říká k odchodu generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

