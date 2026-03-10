„Neziskovky, ukažte sponzory.“ Opozice křičí Rusko. Rajchl: Máte to marné

O připravovaném zákonu referovaly Seznam Zprávy, které dostaly do rukou pracovní verzi dokumentu. K tomu se následně hrdě přihlásil Jindřich Rajchl. Nový zákon o zahraničním vměšování má zejména omezit fungování tzv. politických neziskových organizací.
Pokud mají jakékoli vazby na zahraničí, návrh zákona je chce donutit k registraci v nově vytvořené databázi. Organizace by podle něj musely uvést seznam svých zaměstnanců včetně jejich pracovních náplní a také detailně popsat všechny své kontakty se zahraničím, a to včetně finančních toků. Nesplnění těchto povinností by mohlo vést k pokutě až 15 milionů korun, případně dokonce k takzvanému „zákazu zahraničních vazeb“ na dobu až pěti let.
JUDr. Jindřich Rajchl
V odůvodnění se hovoří především o „rostoucím významu zahraničního financování a zahraničního vlivového působení subjektů“, které se zapojují do veřejného, politického, mediálního či vzdělávacího prostoru v České republice. Zmiňováno je také riziko „skrytého nebo nepřiznaného zahraničního ovlivňování“.
K autorství návrhu se přihlásil poslanec za SPD a advokát Jindřich Rajchl (PRO). Ten uvedl, že na textu pracuje skupina poslanců, kteří do něj průběžně doplňují připomínky. „Připravujeme to především jako poslanci, já se k tomu hrdě hlásím. A je tu skupina, která přidává poznámky. Měl by to být poslanecký návrh,“ uvedl Rajchl s tím, že původní verzi textu připravil právě on.
Zpráva o možné podobě nového zákona způsobila nebývalý poprask u všech opozičních stran, jejichž zástupci se ihned začali šikovat do boje. Nejčastěji zaznívaly argumenty, že jde o zákon podle ruského vzoru a že jeho prosazení opoziční poslanci za žádnou cenu nedovolí.
„Tohle nemůžete myslet vážně, pane Babiši! Udělejte si v té vládě laskavě pořádek a přestaňte opisovat zákony od Putina! Tomuhle svinstvu budeme bránit všemi myslitelnými způsoby,“ vzkázal předseda STAN Vít Rakušan.
„Vláda připravila zákon o registraci zahraničních vazeb. Přímo kopíruje ruskou legislativu, která umožňuje nálepkovat nepohodlné neziskové organizace,“ sdílí stejný názor pirátská místopředsedkyně Olga Richterová. „Přitom právě neziskovky jsou klíčovou oporou pro funkční občanskou společnost. Tu stát nemá šikanovat, ale chránit,“ tvrdí.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) taktéž argumentuje Ruskem a slibuje, že bude proti přijetí zákona bojovat. „Před volbami jsem často varoval, že pokud zde budou vládnout populisté s extremisty, posunou nás na východ. Mrzí mě, že jsem se nemýlil. Utahování šroubů pokračuje. Chystané omezení neziskových organizací kopíruje model z Ruska, kdy se pod záminkou boje proti ‚zahraničním agentům‘ omezuje občanská společnost, svoboda slova a demokracie,“ tvrdí Fiala.
„Chápu, že populistům vadí občanská společnost a nezávislé aktivity. Za lid přece mluví Babiš s Okamurou, ostatní mají být potichu. Nic takového ale nesmíme dopustit. Proti takovým nápadům musíme bojovat všemi dostupnými prostředky!“ slibuje.
Podle Marka Ženíška (TOP 09) Česko takovou legislativou směřuje na východ, podobně jako Ficovo Slovensko a Orbánovo Maďarsko. „Krůček po krůčku, nejdřív Maďarsko, pak Slovensko – a teď my. Povinné registry ‚organizací financovaných ze zahraničí‘, šikana občanského sektoru… Model, kterým se státy posouvají směrem k Rusku. Říkal jsem, že nás tam budou tlačit, protože nám vládnou proruské strany. A je tu,“ říká Ženíšek.
„Rajchl s Babišovým požehnáním chystá bič na občanskou společnost. Snaží se umlčet odpůrce. Směr Slovensko, Maďarsko a ‚ruskyj mir‘ nastaven,“ přidal se s podobným příspěvkem Jan Bartošek (KDU-ČSL).
Vedle Ruska a vyhlášeného boje proti přijetí zákona se v příspěvcích často objevovala výzva premiérovi Babišovi, aby si „srovnal“ lidi ve vládě. „Andreji Babiši, Česká republika není ruská gubernie. Vaši koaliční partneři opisují zákony od Putina a Orbána. Zákon proti neziskovkám je inspirovaný přesně tím modelem, který jste v roce 2019 sám odmítl jako protiústavní. Zlobíte se, když říkáme, že ve vládě držíte proruskou sebranku. Zastavte to a udělejte si v té vládě konečně pořádek,“ vzkázala europoslankyně Danuše Nerudová (za STAN).
Článek na Seznam Zprávách i reakce politiků potěšily autora návrhu zákona Jindřicha Rajchla. „Aneb když nemáš argument, hoď tam Rusko. Seznam opět potvrdil, že je naprosto vyprázdněnou žumpou sloužící bruselské klice. Hysterie, s jakou přispěchali na pomoc svým milovaným neziskovkám, mě utvrzuje v tom, že tento zákon potřebuje naše země jako sůl,“ hodlá Rajchl pokračovat v práci.
