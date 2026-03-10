Povodí Moravy: Hladiny vody v nádržích jdou po zimě nahoru

Povodí Moravy začíná po zimě plnit vodní nádrže. V průběhu března dosáhnou hladiny na většině vodních nádrží maximální úrovně zásobního prostoru. Cílem je mít dostatečné zásoby vody pro případ suchého období.
Před každou zimou vodohospodáři snižují hladiny vody ve vodních nádržích. Hlavním důvodem je zachycení či zpomalení jarních povodní, které bývají často doprovázené táním sněhu v horských a podhorských oblastech. S ohledem na dobrou hydrologickou situaci a velmi nízké zásoby vody ve sněhu začalo Povodí Moravy již v průběhu února plnit vodní nádrže.
„Zásoby vody ve sněhu v celém povodí aktuálně představují 36 mil. m3 vody, což je množství, které ve vztahu k povodňovým rizikům nepředstavuje nebezpečí. Naopak potřebujeme využít ještě relativně dobré hydrologické situace a naplnit zásobní prostory vodních nádrží tak, abychom zajistili požadované odběry vody a dostatečné průtoky v řekách pod nádržemi v suchých měsících,“ říká generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Pro srovnání v loňském roce ve stejném období představovaly zásoby vody ve sněhu v povodí Moravy 50,6 mil. m3.
Vodohospodáři využili zvýšených průtoků způsobených jarním táním na konci února a zvyšují hladiny ve všech vodních nádržích. Jen za poslední týden zachytili ve vodních nádržích 25,4 mil. m3 vody. „Naším cílem je mít zásobní prostory vodních nádrží naplněné na 90 – 100 %. Retenční prostory zůstanou volné jako preventivní protipovodňové opatření. V tuto chvíli nikdo nedokáže spolehlivě říct, jak se bude letošní sezóna vyvíjet a my musíme být připraveni na sucho i povodně,“ vysvětluje Fína.
Aktuálně se naplněnosti vodních nádrží pohybují v rozmezí od 42 do 100 %. Například nádrže Nová Říše, Boskovice, Mostiště, Bojkovice, Luhačovice či Ludkovice již mají zásobní prostory zcela naplněny, nádrže Vranov, Karolinka, Opatovice, Slušovice, Letovice, Bystřička, Horní Bečva nebo Plumlov dosahují naplněnosti přes 90 %. Postupně se zaplňuje zásobní prostor také Brněnské přehrady, která bývá každoročně upuštěna až o polovinu svého objemu. Aktuálně je zaplněna z 80 %. Všechny nádrže zajišťují potřebné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.
