Úřad vlády: Tripartita se zabývala problematikou celoživotního vzdělávání

10.03.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V pondělí 9. března 2026 se ve Strakově akademii uskutečnila 182. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

ociální partneři se na druhém letošním zasedání zabývali například problematikou celoživotního vzdělávání, návrhem dohody o poskytnutí státního příspěvku na preventivní opatření v oblasti bezpečnosti práce nebo změnou statutu Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Hlavním tématem zasedání tripartity byla otázka dalšího rozvoje celoživotního vzdělávání. Členové vlády se se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců shodli, že efektivní rozvoj celoživotního vzdělávání je možný pouze při uplatnění partnerského modelu řízení, který propojuje stát, zaměstnavatele, zaměstnance, vzdělavatele a samosprávy. Fungující a efektivní systém celoživotního vzdělávání je zásadní pro zachování konkurenceschopnosti České republiky v prostředí strukturálních změn trhu práce vyvolaných zejména technologickým a demografickým vývojem. Problematikou celoživotního vzdělávání se teď bude zabývat i vláda.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy informoval kolegy z tripartity také o aktuálním stavu implementace duálního praktického vyučování ve středním a vyšším odborném vzdělávání. Možnost realizovat praktické vyučování ve firmě v režimu „duálního praktického vyučování“ byla zavedena novelou školského zákona a je účinná od 1. ledna 2026. Duální praktické vyučování je další možností, jak realizovat kvalitní praktické vyučování formou spolupráce s k tomu certifikovaným zaměstnavatelem.

Představitelé vlády na jednání předložili sociálním partnerům návrh dohody o poskytnutí státního příspěvku na projekty, které zaměstnavatelé a odborové organizace letos chystají v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Sociální partneři požádali v souhrnu o částku 19,72 milionu korun a vláda ji odsouhlasila. Celkem by mělo být realizováno devět projektů v šesti prioritních oblastech – digitalizaci, prevenci rizik v zemědělství, prevenci rizik v logistice a skladování, implementaci digitálního systému, prevenci rizik ve stavebnictví a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sociální partneři zároveň informovali vládu o realizovaných projektech v loňském roce.

Tripartita projednala a schválila také změnu statutu Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Změna souvisí s nedávným rozhodnutím vlády přesunout agendu sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody ČR z Úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí, což bylo nutné zohlednit i v tomto dokumentu.

Příští plenární zasedání RHSD se uskuteční v pondělí 11. května.

