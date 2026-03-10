Závažné. Se Zelenským se něco děje. Drulák zná odpověď

Ukrajina se kvůli trvajícímu konfliktu na Blízkém východě ocitla mimo zájem, na což si i prezident Zelenský stěžuje. Tvrdí, že se na Ukrajinu zapomene a povede to ke snížení podpory jeho země a tím i snížení možnosti bránit se Rusku. Má pravdu? Může tím někoho vyburcovat?
Zelenskyj nemůže dělat skoro nic. Přichází teď s myšlenkou, že by se Ukrajinci mohli proti Íránu nějak angažovat. Zazněly takové představy, že by se Ukrajina do války po boku USA zapojila, ale něco takového s sebou nutně nese předpoklad, že už nebude mít své problémy doma a znamenalo by to masivní podporu Západu proti Rusku na Ukrajině. Zelenskyj to prostě zkouší.
Je zřejmé, že strategická pozornost USA se rozdělí mezi Ukrajinu a Írán. Platí zde na druhou stranu i určitá výzva pro Rusko, protože Rusové nemají úplně zájem na tom, aby Američané uskutečnili změnu režimu nebo zaznamenali nějaké velké vítězství v Íránu. Takže i strategická pozornost Ruska je rozptýlena už tím, co se děje na jižním Kavkaze nebo v Íránu. Navíc od začátku platí, že pro Rusko měla válka na Ukrajině vždy mnohem větší prioritu než pro kohokoli ze Západu. Tohle je základní asymetrie ukrajinského konfliktu.
Donald Trump si předevčírem hodinu telefonoval s Vladimirem Putinem, o čemž mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Bílý dům to nijak nekomentoval, takže pouze tušíme, že mluvili o Ukrajině a Íránu, ale žádné podrobnosti. Lze spekulovat, o čem to bylo?
Těžko něco odhadovat. Kladu si otázku, co si vlastně Rusové říkají o smysluplnosti vyjednávání s Američany. Rusové s Američany vyjednávají, protože jim nic moc jiného nezbývá, ale když pozorují, jak Američané vyjednávali s Íránem a během těchto jednání zahájili válku, musí mít nutně jisté pochyby. Když se jedná, tak smyslem vyjednávání je, že obě strany postupují v dobré víře a v naději, že se dohodnou. Co padne u jednacího stolu, má být bráno vážně a je to míněno vážně. U Trumpa není úplně zřejmé, že to tak skutečně je.
Jinými slovy se lze domnívat, že Trumpův scénář postupu vůči Íránu povede k daleko větší ostražitosti ze strany Rusů.
Jednoznačně. Není to jen otázka Íránu, ale obecně se lze ptát, jakou váhu přikládat tomu, co Donald Trump říká. Má jeho slovo nějakou váhu? Americký prezident je připraven kdykoli porušit cokoli, co před tím řekl. To je u vyjednávání docela problém, protože jednání má základní předpoklad, že se ti partneři vzájemně berou vážně. V opačném případě taková jednání nemají žádný smysl.
Ještě zpět k Ukrajině. Maďarské bezpečnostní orgány zadržely ukrajinské dodávky plné peněz, v součtu asi 1,7 miliardu korun plus nějaké zlaté cihly. Prý šlo o standardní bankovní transakci, kdy vezli peníze z Rakouska na Ukrajinu. Co na to říkáte?
Zřejmě je to standardní v ukrajinských poměrech. Na mezistátní úrovni je to ovšem neobvyklé, aby se tímto způsobem přesouvala aktiva. Vzhledem k hluboké zkorumpovanosti ukrajinského systému je na místě mít pochybnosti o tom, zda nešlo o nějaký černý transfer, přestože do něj byli zapojeni příslušníci ukrajinských státních orgánů, což na Ukrajině vůbec nic neznamená.
Navíc ze strany Zelenského padla směrem k Orbánovi otevřená výhrůžka kvůli maďarské blokaci finančního balíku EU pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident sdělil, že dá svým vojákům Orbánovu adresu, aby si ho našli a probrali to s ním po svém.
To je mimořádně závažné, protože jde o porušení Charty OSN. Je to hrozba použití síly, navíc vůči zemi, která (jakkoli jsou maďarsko-ukrajinské vztahy narušené) stále Ukrajině pomáhá. I Evropská unie už reagovala, že tohle je moc a z Bruselu zaznělo, že takto Zelenskyj mluvit nemůže. Brusel se svým způsobem zastal Orbána proti Zelenskému, což je hodně neobvyklé. Byla to otevřená výhrůžka násilím.
Co k tomu mohlo Zelenského vést? Co tím získá?
Zelenský se delší dobu, možná už 3 a půl roku, pohybuje mimo jakoukoli realitu. Za co bojuje a co říká, se prostě s realitou míjí. V tuhle chvíli proto nejde usuzovat, čeho chtěl tou výhružkou v realitě dosáhnout. Podle mě žije ve světě utvořeném ukrajinskou a bruselskou propagandou. V rámci světa této propagandy byla ta výhrůžka krok extrémní, ale v zásadě ho lze chápat tak, že jde o reakci ukrajinského národa, který bojuje o vítězství a vadí mu Orbán. Ve světě sestaveném z těchto lží to může dávat jakýsi smysl jako silácké gesto. V reálném světě to ale nedává smysl vůbec žádný.
Zelenskyj válku prohrává. Maďarsko mu, sice neochotně, ale nějak pomáhá a není to něco, čím by si mohl pomoct. Nevidím, co by mu ta výhrůžka mohla přinést pozitivního. I maďarský opoziční lídr a Orbánův rival to odsoudil. Takže Zelenskyj proti sobě postavil všechny. Je to dáno tím, že už celé roky žije mimo realitu.
Dle různých zdrojů evropská média tvrdí, že Brusel chystá zrychlené přijetí Ukrajiny do EU s tím, že by se sice stala členem, ale práva a povinnosti členského státu by získala až po splnění daných podmínek. Jak je tohle reálné?
Tomuhle plánu říkají proces naruby, ale celé je to spíš postavené na hlavu. Výhled členství vždy sloužil jako páka na dané kandidátské státy, aby udělaly něco, co po nich Brusel chtěl. V okamžiku, kdy už jsou členy, je to s nimi složitější, ale vlastně dnes už Brusel má takové páky, že si může posvítit i na členské státy. Nicméně je to postavení přístupového procesu na hlavu. Nemyslím si navíc, že by Maďarsko bylo jediné, kdo by takový plán blokoval. Takové Nizozemsko vždycky v posledních desetiletích trvá na přísném dodržování všech pravidel přístupového procesu.
Států, které řeknou, že se do takových habaďúr pouštět nebudou, bude určitě víc. Proto to nepovažuji za reálný koncept, ale ukazuje to, že část bruselských představitelů je připravena jakéhokoli institucionálního znásilnění, aby vyšli vstříc Zelenskému. Přitom vědí, že členství v EU, které mu naslibovali, stejně nemohou splnit, protože Ukrajina na to není a v nejbližších letech ani vzdáleně nebude připravená.
