Babiš pro PL: Fialovci korumpovali Novinky a Seznam. Vládne tu deep state, mám důkazy

Pane premiére, váš předchůdce Petr Fiala vaši vládu vyzval, abyste přece jen do muniční iniciativy přispěli nějaké peníze a víceméně celá opozice vám nadává, že nemáte Ukrajinu jako prioritu. Jak se na to díváte? Nezměníte názor?
Vůbec ne. Opozice se chová stále stejně, jako když byli ve vládě. Stále mluvili a mluví o válce a o Ukrajině. Když válka začala, my jsme paradoxně byli jediní, kdo podpořil Ukrajince finančně. Byl jsem jediný politik na slovensko-ukrajinských hranicích. Pomohl jsem svými penězi, stejně jako ANO. Naše hnutí ukrajinským uprchlíkům poslalo peníze, zatímco tehdejší vládní strany nedaly nic, podporovaly Ukrajinu jen z veřejných peněz. Každopádně my jako vláda nemáme v programu slovo Ukrajina, pro nás jsou hlavní české zájmy a čeští občané.
Dobře, ale čelíte kvůli tomu prakticky neustálé kritice většiny médií a opozice. Nevadí vám to?
Ne, kdepak. Oni stále používají stejnou rétoriku, snaží se lidi strašit válkou, což má zřejmě souvislost s muniční iniciativou.
Vezmete si tedy k srdci Fialovu výzvu, aby do muniční iniciativy nakonec peníze dali?
ČR jako stát za Fialy věnovala Ukrajině 18 miliard korun, které nám teď chybějí pro naše lidi, na zdravotnictví, sociální služby, školství atd. Proto se držíme toho, co jsme řekli, že do muniční iniciativy žádné peníze z naší pokladny už nepůjdou. Budeme určitě pomáhat humanitárně, viz projekt Medevac, v rámci něhož naši lékaři pomáhají na Ukrajině. Původně to platilo Ministerstvo zahraničí, teď to bude financovat resort vnitra. Když nám fialovci nechali v podstatě prázdnou kasu, nemůžeme posílat peníze na muniční iniciativu. Předchozí vláda lidem naslibovala hory doly na různé programy jako například Nová zelená úsporám, ale nakonec nám v rozpočtu nechali devadesátimiliardovou díru. A to je jen jeden příklad z mnoha.
Pokud jde o vás osobně, nedávno jste v jednom rozhovoru mluvil o tom, že válka mohla skončit v březnu či dubnu 2022 díky tehdejším rusko-ukrajinským rozhovorům v Turecku, ze kterých ale Kyjev odstoupil po návštěvě Borise Johnsona. Server Novinky vás obvinil, že šíříte ruskou propagandu. Jenže ono to tak přece bylo. Nebo ne?
Jen jsem opakoval slova ukrajinského vyjednavače a informace deníku Ukrajinská pravda. Novinky zase lhaly. V současnosti jde o nejprolhanější médium, které stále manipuluje a lže o naší vládě. Systémově nás poškozují. Kdo to nevidí, ať se podívá na celý ten systém Seznamu. Seznam Zprávy, Novinky a všechny tyhle jejich projekty, kde proti nám vedou kontinuální kampaň.
Za minulé vlády dostávala vybraná média stovky milionů korun na různé informační kampaně, které nebyly potřebné. Byla to vlastně taková korupce, způsob, jak si ta média zavázat. Proto teď k nám přistupují takhle, když za Fialy dostávala peníze a za nás ne. Zkrátka jsou proti nám. Myslím, že o to cennější bylo naše vítězství ve volbách.
Takže něco podobného jako v případě Donalda Trumpa, proti němuž také prakticky celou dobu kampaně stála většina tradičních médií?
Ano, vyhráli jsme navzdory kontinuální kampani, které čelíme.
Mluvil jste o penězích, které od státu dostávala vybraná média od předchozí vlády. Takže jste si dělali nějaké audity?
Ještě to není hotové. Ale jen na Úřadě vlády to bylo asi 130 milionů korun, potom v souvislosti s digitalizací šlo zhruba o 360 milionů.
A kdo ty peníze dostal?
Různá média.
Ing. Andrej Babiš
Buďte konkrétní, klidně je jmenujte.
Například Seznam Zprávy a Novinky. Fialova vláda stále dělala nějaké kampaně, třeba na očkování proti encefalitidě, ale nevím, jestli to vůbec někdo zaznamenal. Je normální dělat kampaň na něco zásadního, co je potřeba lidem sdělit, ale v míře, jak to bylo za Fialovy vlády, to je extrém. Oni tím fakticky média financovali, respektive korumpovali. To stejné platí pro navýšení televizních a rozhlasových poplatků. Nejde o nic jiného než o korupci ze strany minulé vlády a stávající opozice. Přitom přece původně slibovali, že koncesionářské poplatky zvyšovat nebudou.
Tedy si útoky na vás a vaši vládu vykládáte i tím, že tahle média vědí, že od vás nic nedostanou?
To také, ale oni jsou přece součástí systému, tzv. polistopadového kartelu, jak to před lety trefně popsal pan David Martinek.
Na druhou stranu, Seznam nedávno uzavřel smlouvu s Hradem a bude de facto pro ně psát články, nebo už píše. To je v pořádku? Těžko budou kritičtí k prezidentovi, když s ním fakticky mají smlouvu.
Nechci komentovat prezidenta, ale že ho tahle média oslavují, tak to vidí každý. Hlavně mi vadí, že ti novináři mluví o hodnotách a objektivitě, přitom nás systematicky poškozují, lžou o nás a záměrně manipulují.
Zajímavé věci se dějí na tiskových konferencích po jednání vlády vždy v pondělí. Tam vás naposledy dokonce paní Pokorná z Deníku N napomínala, abyste na její kolegy z Novinek byl hodný.
(Směje se) Tohle raději nechci moc komentovat.
Ale mohl byste.
Ne, nebudu. Pokud někdo o nás lže a manipuluje, tak mu řeknu, že lže a manipuluje. Jestli si myslí, že si to nechám líbit a budu mlčet, tak se velmi plete.
Česká televize taktéž. Mnoho jejích zaměstnanců si patrně také myslí, že oni rozhodují o tom, co je a jak se bude říkat a interpretovat.
Samozřejmě to není celá ČT. Dával jsem teď rozhovor redakci ekonomických událostí a bylo to bez problému. Jenže v ČT jsou vybraní redaktoři, kteří jsou garancí antibabišismu a útoků na nás. To jsou hlavně ty různé publicistické redakce. Teď nedávno se mi stal další příklad. Přestože už nemám s Agrofertem nic společného, jedna redaktorka se mě zase na tuto firmu vyptávala. Když jsem jí řekl, aby se léčila z antibabišismu, ti samozvaní obránci novinářské etiky začali nadávat, co jsem si to dovolil. Zapomínají, že oni nejsou nějací nadlidé. Nejsem jejich podřízený, budu si říkat, co chci, a je mi úplně jedno, jak to budou komentovat.
Poměrně velké množství zaměstnanců ČT i rozhlasu podepsalo jakousi petici, ve které vládu vyzývají, aby poplatky nerušila. Vy jste to nedávno odložili. Jak to tedy bude?
Poplatky zrušíme, to platí. Nezapomeňte, že minulá vláda ČT a ČRo poplatky navýšila, takže dostali asi 1,5 miliardy navíc, přestože nejdřív veřejně ministr Baxa slíbil, že poplatky navyšovat nebudou. Sedmnáct členských států EU platí veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu, není to nic neobvyklého, tady to ale opět vykreslují jako nějaké ohrožení demokracie. Ve Švédsku, Dánsku, Belgii a dalších zemích je taky ohrožena demokracie? Samozřejmě je to obrovská hloupost a zase jen manipulace. Měli jsme zrušení koncesionářských poplatků v programu, se kterým jsme vyhráli volby, takže je zrušíme a nahradíme financováním z rozpočtu, protože cokoliv jiného by byl podvod na naše voliče.
To je dobrá zpráva, protože jsem někde četl, jak se Milion chvilek pro demokracii chlubí, že na základě jejich tlaku jste od tohoto slibu ustoupili.
Ne, od ničeho jsme neustoupili. Lidé nebudou od 1. ledna 2027 platit koncesionářské poplatky. Tečka.
Vláda, respektive Ministerstvo životního prostředí řeší omezení výstavby větrníků, což minulá vláda masivně naplánovala, a v médiích se už objevilo, že odmítání větrníků je proruské. Jak tomu rozumíte?
Nerozumím. Co to je za blbost? Větrníky by neměly obtěžovat lidi a zhoršovat životní prostředí, kde ti lidé žijí. Pan Turek to má za úkol. Minulá vláda odsouhlasila nějakých třicet procent z obnovitelných zdrojů, čehož není reálné dosáhnout. Zásadní je jádro. Řešíme akcelerační zóny a hledáme řešení. Lidé, kteří tam bydlí, se k tomu musejí mít právo vyjádřit. Nechápu, co je na tom proruského. Můžete mi to vysvětlit?
Nemůžu, protože tomu také nerozumím. To by měli vysvětlit ti, kteří to tvrdí. Ale jde o to, že opět pokračuje směr, že když chce ten mediální mainstream shodit nějaké téma, označí to za proruské. O tomhle teď psaly Seznam Zprávy.
Vždyť to je blbost. Nechápu, kdo na tohle přišel. V Seznam Zprávách si hrají na nějaké hodnoty a jejich majitel si nechal vyplatit dividendy přes Kypr, což je sice legální, ale je to daňová optimalizace, a Seznam tak nemusel zaplatit srážkovou daň 900 milionů v ČR. Když jsem to kritizoval, tak blahosklonně daroval 100 milionů na Ukrajinu. Potom se jeho firma odstěhovala do Švýcarska, kde také není srážková daň. Konkrétně do kantonu Zug, který je slavný optimalizací daní. Takže tento člověk (Ivo Lukačovič, majitel Seznamu, pozn. red.) místo toho, aby se choval jako Renata Kellnerová, která jasně řekla, že vrací holding PPF do České republiky, tak Lukačovič si na něco stále hraje, ale přitom odrbává stát, díky němuž de facto pohádkově zbohatl.
V Seznamu je největší koncentrace všech těch antibabišovců a už jsem kolikrát slyšel, že článek proti mě tam drží dlouho nahoře na hlavní stránce, aby na něj kliklo co nejvíc lidí a článek proti Fialovi buď rychle upozaďovali, nebo ho rovnou vůbec nevydali. Mimochodem, Fiala měl ještě jako premiér tady jednání s panem majitelem Seznamu. Je to jednoznačně server, který má v České republice dominantní roli, a média, která jsou zobrazována na homepage Seznamu, vědí, jak to funguje…
Často mluvíte o polistopadovém kartelu. Poslední dobou se stále víc ukazuje, že zda existuje jakýsi kartel části médií, dnešní opozice a politických neziskovek, podporovaný některými bohatými podnikateli. Stojíte evidentně proti dobře organizovanému protivníkovi. Vnímáte to?
Jistě, to je ten český deep state (hluboký stát, pozn. red.). Jsou tam různí komentátoři, novináři, neziskovky, úředníci a další veřejní činitelé.
Právě ty neziskovky jsou stále často zaháčkované ve státním sektoru. Povede se vám s tím něco udělat?
Doufám, že ano.
Budou nepochybně protestovat a nadávat, k čemuž mají své spojence v řadě médií.
S tím počítám, ať si klidně křičí. Koneckonců už křičeli. Mám tady na Úřadu vlády poradkyni paní Vachatovou, a když se to dozvěděli, hned začali křičet, že je proruská, což je nesmysl. Oni vždycky, když se jim někdo nelíbí, tak vytáhnou Putina a Rusko.
Když asi před měsícem ministr Macinka během streamu na Xaver Live četl seznam dotací neziskovkám z MZV za Lipavského, bylo toho snad za 200 milionů ročně. Nebude to velmi podobné i na jiných resortech? Zjišťujete si to?
Určitě, zjišťujeme. Ministři to mají za úkol, dělají audity. Slíbili jsme to a máme to v programu, že se na to podíváme a politické neziskovky platit nebudeme. Ať si je podporuje sama občanská společnost, ale stát tu není od toho, aby něco takového platil. Mohou si dělat sbírky na svou činnost, a tak prokážou, že lidi o to stojí. K prosazování politiky jsou volby.
Ministerstvo zdravotnictví za bývalé vlády vytvořilo dokument s názvem „Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb o postupu při vydáváná potvrzená pro úřední změnu pohlaví“. Tam se uvádí, že pohlaví není dáno dávno před narozením, ale že nám je po narození přiděleno.
Co prosím?
Ano, že prý nám pohlaví je přiděleno po narození. To vzniklo na resortu zdravotnictví za ministra Válka, ale stále je to v platnosti. Navíc ty dokumenty lidem ke změně pohlaví říkají, že se mohou poradit s neziskovkami jako Prague Pride nebo Transparency. Co na to říkáte?
Nevím, to je nějaká blbost. Jak jako je pohlaví přiděleno? Vždyť o pohlaví se snad nerozhoduje po narození, ale už dávno před porodem. Neznám tenhle dokument, zeptám se ministra Vojtěcha, co to má znamenat.
Kromě toho, tyhle různé trans nebo genderové neziskovky chodí do škol a dětem o tom přednášejí. Věci jako že je víc pohlaví, že si pohlaví mohou měnit apod. Je to podle vás v pořádku?
Ne, to není v pořádku v žádném případě. Jsou dvě pohlaví, muž a žena a nic jiného není. Pan Macinka to správně říkal na té debatě v Mnichově s paní Clintonovou.
Pana ministra Vojtěcha se zeptám, proč to tam je. Rozhodně nechceme, aby se tyhle věci propagovaly mezi dětmi a nikde, to není pro naši koalici přijatelné.
Mezi největší problémy našeho státu patří nízká porodnost. Možná je to vůbec nás největší problém, protože porodnost za poslední čtyři roky klesla na historické minimum. Chápu, že to rozhodně nemá snadné řešení, ale budete tomu věnovat patřičnou pozornost?
V každém případě ano, budeme. Zrovna k tomu mám schůzky. V Maďarsku udělali obrovské daňové úlevy pro rodiny s více dětmi, ale plánované výsledky se zatím nedostavily. Nedávno k tomuto tématu vydal velice dobrý článek Daniel Vávra, kde to rozebírá. Je to široký problém, který se dotýká mnoha oblastí, a určitě se tomu musíme a budeme věnovat.
Pojďme ještě na uhlí. Byla ukončena těžba černého uhlí na Ostravsku a nedávno jste v rozhovoru s Thomasem Kulidakisem řekl, že doufáte, že ty černouhelné doly nezatopí vodou, že byste se hodně naštval. Tím by se logicky kdykoli v budoucnu znemožnila těžba.
Ano, to je pravda, naštval bych se.
Vy to nemůžete ovlivnit? Myslím to, aby nedošlo k zatopení těch dolů.
Jistě, můžeme to ovlivnit. Určitě to odmítáme, ale bohužel toho máme tolik a aspoň těch šest hodin denně musím spát (směje se). Mám to tu připravené na stole a v žádném případě nehodláme dopustit, aby ty doly byly zatopeny. Kdyby to udělali bez našeho vědomí, podáme na ně trestní oznámení.
Co se uhlí obecně týče, to má přece za pár let u nás zcela pro výrobu elektřiny a tepla skončit. Kde stát vezme náhradní zdroj?
Uhlí se nemělo nikdy privatizovat, pak jsem musel OKD zachraňovat. V Polsku vidíte, že to funguje a stát tam těží jen kousek za hranicemi od dolů na Ostravsku, které se u nás zavřely. V každém případě uhlí skončí až ve chvíli, kdy ho budeme moci plně nahradit jádrem, dřív neskončí.
Dobře, ale provozovatelé jako třeba Pavel Tykač říkají, že možná skončí ještě dřív, protože už se jim to nebude kvůli cenám emisních povolenek vyplácet.
To jsou soukromí provozovatelé, to není stát. Stát ale s uhlím určitě neskončí. Proto mi navrhujeme zastropování emisních povolenek, jsme aktivní, a pokud vím, ČEZ chtěl elektrárny od pana Tykače odkoupit.
A pokud vy jako vláda vykoupíte minoritní akcionáře ČEZ, bude to plně v režii státu a nikdo ty uhelné elektrárny nebude moci jen tak zavřít. Chápu to správně?
Samozřejmě, protože nemůžeme zavřít uhelné elektrárny dřív, než budeme mít náhradní kapacitu v jádře. A omezení emisních povolenek musíme v EU vybojovat. Snad tam konečně přijde politická garnitura, která to zelené šílenství ukončí. Vždyť to s ochranou životního prostředí nemá nic společného.
