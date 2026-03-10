Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila

„Rezignace Markéty Šichtařové je pro mě překvapivá, a z mého pohledu možná i unáhlená. Zároveň cítím závazek vůči více než 30 tisícům pražských voličů kandidátky SPD, mandát poslance jsem proto jako předseda pražské SPD připraven přijmout,“ uvedl Nerušil pro ParlamentníListy.cz.
Mgr. Josef Nerušil
Šichtařová oznámila své rozhodnutí v úterý večer na facebooku. Jako důvod uvedla postup Poslanecké sněmovny při projednávání evropského nařízení Digital Services Act (DSA), které podle ní představuje riziko omezení svobody slova.
Ještě před oznámením rezignace vystoupila ve Sněmovně s návrhem, aby poslanci zákon o digitální ekonomice, který má nařízení DSA provést do českého právního prostředí, zamítli už v prvním čtení. Podle ní jde o předpis, který může v budoucnu otevřít prostor pro cenzurní zásahy do veřejné debaty.
„DSA požaduje filtrovat nejen nezákonný obsah, ale i obsah označený jako škodlivý. Otázkou ale je – škodlivý pro koho,“ uvedla ve svém projevu. Kritizovala také definici takzvaných „systémových rizik“, která podle ní může být vykládána velmi široce.
Po hlasování, v němž Sněmovna pustila návrh zákona do druhého čtení, následně oznámila, že se mandátu vzdává. „Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do druhého čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze sedm poslanců z dvousetčlenné Sněmovny hlasovalo pro smetení tohoto zákona,“ uvedla.
Debatu ve Sněmovně vyvolal právě návrh zákona o digitální ekonomice, který má evropské nařízení DSA zavést do českého právního prostředí. Šichtařová ve svém vystoupení varovala, že předpis může v budoucnu otevřít prostor pro omezování svobody projevu a že jde o „gumový zákon“, který umožňuje velmi široký výklad pojmu škodlivého obsahu. Navrhla proto zákon zamítnout už v prvním čtení.
Proti tomu vystoupili například poslanci Pirátské strany a KDU-ČSL. Pirátka Irena Ferčíková Konečná uvedla, že DSA má naopak pomoci chránit uživatele internetu a že dnes o mazání obsahu rozhodují především samotné digitální platformy. Podle Ivana Bartoše (Piráti) má legislativa posílit práva uživatelů vůči velkým technologickým firmám, například zavedením práva na vysvětlení či odvolání při smazání obsahu. Marian Jurečka (KDU-ČSL) pak ve svém vystoupení vyzval k věcnější debatě o podobě zákona.
Podle Šichtařové při současném složení Sněmovny není možné splnit sliby, které dala voličům před volbami. „Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát,“ napsala.
Zároveň zveřejnila dopis adresovaný předsedovi Poslanecké sněmovny, v němž oznámila, že se podle článku 25 Ústavy vzdává mandátu poslance.
Šichtařová byla do Poslanecké sněmovny zvolena loni v říjnu a poslanecký slib složila 3. listopadu. Ve funkci tak působila přibližně čtyři měsíce.
