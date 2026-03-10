Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila

10.03.2026 20:24 | Zprávy
autor: Martin Huml

Poslanecký mandát po Markétě Šichtařové (za SPD), která se v úterý večer vzdala funkce poslankyně, by měl převzít předseda pražské organizace SPD Josef Nerušil. Ten pro ParlamentníListy.cz uvedl, že rozhodnutí Šichtařové ho překvapilo, přesto je připraven mandát přijmout.

Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila
Foto: Archiv Josefa Nerušila
Popisek: Josef Nerušil

„Rezignace Markéty Šichtařové je pro mě překvapivá, a z mého pohledu možná i unáhlená. Zároveň cítím závazek vůči více než 30 tisícům pražských voličů kandidátky SPD, mandát poslance jsem proto jako předseda pražské SPD připraven přijmout,“ uvedl Nerušil pro ParlamentníListy.cz.

Mgr. Josef Nerušil

  • SPD
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šichtařová oznámila své rozhodnutí v úterý večer na facebooku. Jako důvod uvedla postup Poslanecké sněmovny při projednávání evropského nařízení Digital Services Act (DSA), které podle ní představuje riziko omezení svobody slova.

Ještě před oznámením rezignace vystoupila ve Sněmovně s návrhem, aby poslanci zákon o digitální ekonomice, který má nařízení DSA provést do českého právního prostředí, zamítli už v prvním čtení. Podle ní jde o předpis, který může v budoucnu otevřít prostor pro cenzurní zásahy do veřejné debaty.

„DSA požaduje filtrovat nejen nezákonný obsah, ale i obsah označený jako škodlivý. Otázkou ale je – škodlivý pro koho,“ uvedla ve svém projevu. Kritizovala také definici takzvaných „systémových rizik“, která podle ní může být vykládána velmi široce.

Po hlasování, v němž Sněmovna pustila návrh zákona do druhého čtení, následně oznámila, že se mandátu vzdává. „Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do druhého čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze sedm poslanců z dvousetčlenné Sněmovny hlasovalo pro smetení tohoto zákona,“ uvedla.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Debatu ve Sněmovně vyvolal právě návrh zákona o digitální ekonomice, který má evropské nařízení DSA zavést do českého právního prostředí. Šichtařová ve svém vystoupení varovala, že předpis může v budoucnu otevřít prostor pro omezování svobody projevu a že jde o „gumový zákon“, který umožňuje velmi široký výklad pojmu škodlivého obsahu. Navrhla proto zákon zamítnout už v prvním čtení.

Proti tomu vystoupili například poslanci Pirátské strany a KDU-ČSL. Pirátka Irena Ferčíková Konečná uvedla, že DSA má naopak pomoci chránit uživatele internetu a že dnes o mazání obsahu rozhodují především samotné digitální platformy. Podle Ivana Bartoše (Piráti) má legislativa posílit práva uživatelů vůči velkým technologickým firmám, například zavedením práva na vysvětlení či odvolání při smazání obsahu. Marian Jurečka (KDU-ČSL) pak ve svém vystoupení vyzval k věcnější debatě o podobě zákona.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Šichtařové při současném složení Sněmovny není možné splnit sliby, které dala voličům před volbami. „Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát,“ napsala.

Zároveň zveřejnila dopis adresovaný předsedovi Poslanecké sněmovny, v němž oznámila, že se podle článku 25 Ústavy vzdává mandátu poslance.

Šichtařová byla do Poslanecké sněmovny zvolena loni v říjnu a poslanecký slib složila 3. listopadu. Ve funkci tak působila přibližně čtyři měsíce.

Psali jsme:

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Poslanecká sněmovna , Šichtařová , SPD , Nerušil

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Rudé právo

Vzhlížíte se snad v komunismu? Nebo proč čtete Rudé právo? Dáváte tím snad najevo, že se vracíme v čase do doby, kdy politici viděli rudě? Je fakt, že ve vaší koalici se najde dost těch, co to s komunisty táhli, dokonce jich několik sedí i v té vaší vládní lavici.To je bilance, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila

20:24 Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila

Poslanecký mandát po Markétě Šichtařové (za SPD), která se v úterý večer vzdala funkce poslankyně, b…