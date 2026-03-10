Policie ČR: Pyrotechnici vykopali přes 300 granátů

10.03.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Policejní pyrotechnici pracovali celý víkend v lese u Albrechtic, odkryli a vykopali přes 60 kg pěchotní munice a více než 300 granátů, pravděpodobně z konce druhé světové války.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Práci na celý víkend připravil jihočeským policistům a pyrotechnikům muž, který oznámil nález granátu v lese u Albrechtic. Oznamovatel se zachoval naprosto příkladně. Na munici nešahal a kontaktoval policii. Na místě pak počkal do příjezdu hlídky. Vše tak pro policisty začalo v sobotu v pět odpoledne.

Pyrotechnici po pár minutách začali zjišťovat, že by mohlo jít o dost mimořádný nález, když po desáté večer končili, skutečně zkonstatovali, že k bezpečnému uložení a následné likvidaci budou převážet přes 200 kusů ručních granátů (RG-42, RG-F1, RPG-40) a také 5 kg pěchotní munice. Na místě však zůstalo mnoho další munice, ale v noci již nešlo pokračovat. Místo tedy bylo střeženo a v neděli ráno pyrotechnici naplánovali pokračování.

V neděli při pokračování průzkumu lesa našli pyrotechnici další stovku granátů, kolem 55 kg munice a více než stovku iniciátorů (rozbušek a zapalovačů), ty museli pyrotechnici zlikvidovat řízeným odpalem na místě. Pomáhaly policejní hlídky v okolí a také drony, aby se do okolí odpalu nepřipletla náhodná osoba. Les není v těchto místech úplně přehledný. Do nedělního poledne byli pyrotechnici hotoví a les opět bezpečný.

Podle profesionálního odhadu pyrotechniků šlo o sovětskou válečnou munici, zakopanou pravděpodobně na konci druhé světové války. Mezi sovětskými granáty byla také válečná kořist, německý granát.

