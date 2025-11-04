Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb

Na základě dlouhodobé spolupráce s klíčovými a silnými partnery ČSOB a Mastercard společně uzavírají memorandum cílené na rychlejší a efektivnější implementaci těchto novinek.
„Jako strategický partner České pošty podporujeme její úsilí poskytovat klientům moderní a kvalitní finanční služby. Dlouhodobě inovujeme její aktivity spojené především se službami pro klienty ČSOB. Nově jsme společně vyvinuli unikátní službu Poštovní výběr kartou, která je určena hlavně klientům ostatních bank, a umožní jim snazší přístup k hotovosti. V rozvoji dalších moderních služeb pošty chceme pokračovat také se společností Mastercard,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva skupiny ČSOB a vrchní ředitel pro oblast retailu.
Cíle Memoranda jsou rozdělené na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V krátkodobém horizontu se společnosti zaměřují na rozšíření akceptace plateb kartou. „Jedním z cílů Memoranda je další rozšiřování možností placení kartou za služby České pošty v terénu prostřednictvím poštovních doručovatelů i za služby nad rámec těch poštovních. Součástí je také vylepšení možností a služeb spojených se Zákaznickou kartou České pošty,“ doplňuje Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.
V rámci střednědobých cílů Memoranda se partneři zaměří na spolupráci s obcemi, přijít chtějí také s novými efektivními řešeními pro poskytování sociálních a jiných dávek s cílem zajistit jejich distribuci bezpečnou a transparentní cestou.
„Tato spolupráce je krásným příkladem toho, jak se může veřejný a soukromý sektor spojit pro společný cíl, zjednodušit lidem každodenní život prostřednictvím moderních technologií. Česká pošta má mimořádnou roli v dostupnosti služeb pro občany, a právě proto chceme využít naše zkušenosti s digitalizací a platebními řešeními k jejímu dalšímu rozvoji,” říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Spolupráce ČSOB, Mastercard a České pošty směřuje také k posílení konkurenceschopnosti České pošty a k tomu, aby i nadále nabízela relevantní služby pro své zákazníky.
