Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb

05.11.2025 7:23 | Tisková zpráva

Česká pošta v rámci své transformace představila modernizační programy se zaměřením na digitalizaci poskytovaných služeb.

Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Na základě dlouhodobé spolupráce s klíčovými a silnými partnery ČSOB a Mastercard společně uzavírají memorandum cílené na rychlejší a efektivnější implementaci těchto novinek.

„Jako strategický partner České pošty podporujeme její úsilí poskytovat klientům moderní a kvalitní finanční služby. Dlouhodobě inovujeme její aktivity spojené především se službami pro klienty ČSOB. Nově jsme společně vyvinuli unikátní službu Poštovní výběr kartou, která je určena hlavně klientům ostatních bank, a umožní jim snazší přístup k hotovosti. V rozvoji dalších moderních služeb pošty chceme pokračovat také se společností Mastercard,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva skupiny ČSOB a vrchní ředitel pro oblast retailu.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12903 lidí

Cíle Memoranda jsou rozdělené na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V krátkodobém horizontu se společnosti zaměřují na rozšíření akceptace plateb kartou. „Jedním z cílů Memoranda je další rozšiřování možností placení kartou za služby České pošty v terénu prostřednictvím poštovních doručovatelů i za služby nad rámec těch poštovních. Součástí je také vylepšení možností a služeb spojených se Zákaznickou kartou České pošty,“ doplňuje Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.

V rámci střednědobých cílů Memoranda se partneři zaměří na spolupráci s obcemi, přijít chtějí také s novými efektivními řešeními pro poskytování sociálních a jiných dávek s cílem zajistit jejich distribuci bezpečnou a transparentní cestou.

„Tato spolupráce je krásným příkladem toho, jak se může veřejný a soukromý sektor spojit pro společný cíl, zjednodušit lidem každodenní život prostřednictvím moderních technologií. Česká pošta má mimořádnou roli v dostupnosti služeb pro občany, a právě proto chceme využít naše zkušenosti s digitalizací a platebními řešeními k jejímu dalšímu rozvoji,” říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Spolupráce ČSOB, Mastercard a České pošty směřuje také k posílení konkurenceschopnosti České pošty a k tomu, aby i nadále nabízela relevantní služby pro své zákazníky.

Psali jsme:

Česká pošta: V Česku bylo již doručeno 1,5 miliardy datových zpráv
Česká pošta: Informace k nemovitosti v Jindřišské
Česká pošta: Hluboká známka nad Vltavou
Česká pošta: Pardubický kraj testuje poštovní výběr kartou z účtu jakékoli banky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , digitalizace , TZ , služny

autor: Tisková zpráva

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Hezky napsané

Celý váš komentář ke státnímu svátku se mi líbil. Na konci píšete, že 28. říjen není jen datum. Je to připomínka, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme všechno. Nemyslíte, že to je ale něco, co vy politici vůbec neděláte? Že se nejste schopni ani v dost zásadních věcech oprostit od vaší stranick...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb

7:23 Česká pošta: Spolupráce s ČSOB a Mastercard na digitalizaci služeb

Česká pošta v rámci své transformace představila modernizační programy se zaměřením na digitalizaci …