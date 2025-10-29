Česká pošta: V Česku bylo již doručeno 1,5 miliardy datových zpráv

29.10.2025 22:31 | Tisková zpráva

Elektronická komunikace mezi občany, firmami a úřady je běžnou součástí každodenní agendy. Systém datových schránek překročil hranici 1,5 miliardy doručených zpráv. Jubilejní zpráva směřovala od soukromé společnosti do datové schránky obce.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

Systém datových schránek, který propojuje občany, firmy a orgány veřejné moci, překročil 16. října 2025 symbolickou hranici 1,5 miliardy doručených datových zpráv. Jubilejní zpráva byla datovou schránkou právnické osoby do datové schránky obce ve Středočeském kraji.

Tento mezník potvrzuje, že elektronická komunikace se stala přirozenou součástí fungování veřejné správy.

Obce využívají datové schránky pro běžnou komunikaci se státními institucemi i občany. Tento okamžik se tak stal symbolickým potvrzením, že digitalizace má reálný dopad v praxi.

Systém datových schránek byl spuštěn v roce 2009 a za 16 let provozu, který zajišťuje Česká pošta, zprostředkoval více než 1,5 miliardy bezpečně doručených zpráv.

V současné době je více než 4 miliony aktivních datových schránek, z toho většinu tvoří živnostníci, firmy a úřady. O rostoucí popularitě datových schránek svědčí rychlý nárůst počtu fyzických osob, které si je dobrovolně zřizují. Jejich počet se již blíží 1,2 mil. 

Tisková zpráva

