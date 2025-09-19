Česká pošta: Vylepšené datovky

22.09.2025 7:33 | Tisková zpráva

Uživatelé datových schránek se ve druhé polovině září dočkali zásadních vylepšení z dílny DIA a České pošty. Od 19. září je jejich používání výrazně pohodlnější díky jednomu přihlášení přes NIA či Mobilní klíč eGovernmentu, zobrazování náhledů příloh na jedno kliknutí a vylepšeným e-mailovým notifikacím, které prozradí odesílatele a předmět zprávy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

První velká změna je možnost přepínání mezi schránkami v rámci jednoho přihlášení. Uživatel, který vlastní, či má přístup do více datových schránek se tak díky přihlášení přes NIA (národní bod pro identifikaci a autentizaci) nebo Mobilní klíč eGovernmentu jednoduše dostane ke všem svým datovým schránkám.

Přihlášením přes NIA či Mobilní klíč eGovernmentu dojde k identifikaci uživatele a zobrazí se všechny datové schránky, které má uživatel jakýmkoliv způsobem na sebe jako osobu vázané. V praxi to znamená, že během jednoho přihlášení bude uživatel moct pohodlně přepínat z jedné schránky do druhé bez nutnosti přehlašování.

Další krokem ke zkvalitnění uživatelské přívětivosti bude nově možnost zobrazování příloh přímo v klientském portále datových schránek, odpadá tak nutnost jednotlivé přílohy stahovat. Funkce bude podporovat běžné formáty dokumentů a obrázku jako je PDF, JPG, GIF a další.

Na zobrazování příloh přímo v portále datových schránek navazuje i třetí novinka, kterou je náhled ZFO přílohy také přímo v klientském portále datových schránek. Uživatel si bude moct zobrazit obsah datové zprávy, včetně jejích příloh jedním klikem.

Poslední nasazovanou novinkou bude zpřehlednění e-mailových notifikací, které chodí uživatelům datových schránek v případě, že je jim doručena datová zpráva. Notifikace bude přehlednější, srozumitelnější a užitečnější. Notifikační e-mail bude obsahovat více informací o odesílateli i o obsahu doručené zprávy. Všechna tato vylepšení byla realizována Digitální a informační agenturou (DIA) ve spolupráci s provozovatelem ISDS – Českou poštou, s.p.

