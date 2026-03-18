Česká pošta vydává příležitostný poštovní aršík Loreta Praha

19.03.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta uvede 18. března do prodeje příležitostný poštovní aršík z emisní řady Architektura s názvem Loreta Praha. Aršík představuje loretánský areál v Praze a v detailu připomíná Pannu Marii Loretánskou.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

Námětem aršíku i známky je podélné zobrazení jižní strany Svaté chýše s detailem Panny Marie Loretánské. Nominální hodnota aršíku je 90 Kč. Autorem výtvarného návrhu je Jan Kavan a rytinu známky vypracoval Václav Fajt.

Základní kompoziční rozvrh aršíku vychází z křížení vodorovné osy venkovní fasády se svislou osou věže. Známka je vložena do středu tohoto křížení a vymezuje vertikální pás grafické konstrukce aršíku. Obdobným způsobem je rozvržena i vlastní známka. Vertikální pás zároveň odkazuje na známou loretánskou zvonohru a po stranách kompozice vystupují dvě věže kostela Narození Páně. Dva horní segmenty aršíku vyplňuje výjev Zvěstování Panně Marii, stylizovaně převzatý ze štukové výzdoby západní strany chýše. Celek je zarámován snítkami vavřínu jako symbol významu a proslulosti celého areálu.

Aršík vychází v nákladu 23 tisíc kusů a k dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.

