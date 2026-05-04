Kvůli bitcionům obvinili Blažka. Má mu hrozit až 12 let

Mezi nově stíhanými mají být bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, informují média. Mezi nimi např. server CNN Prima NEWS, Seznam Zprávy i iROZHLAS.cz.
„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti,“ stojí v tiskové zprávě ze 4. května od vrchního státního zástupce Radima Dragouna.
Vrchní státní zástupce dále uvedl, že zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci v rozporu se zákonem s cílem zajistit jinému neoprávněný prospěch. U trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti pak rozlišil dvě formy, a to převedení majetku pocházejícího z trestné činnosti na jinou osobu a snahu podstatně ztížit zjištění jeho původu.
V případě odsouzení hrozí obviněným odnětí svobody na 5 až 12 let. Stíhání obviněných je vedeno na svobodě.
Role Pavla Blažka (ODS)
Takzvaná „bitcoinová kauza“ začala odhalením, že Ministerstvo spravedlnosti přijalo dar v hodnotě téměř jedné miliardy korun v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, dříve odsouzeného za drogovou trestnou činnost, zpronevěru a nedovolené ozbrojování.
Dar ministerstvo přijalo v březnu 2025 za působení ministra Pavla Blažka (ODS). Blažek přitom zpočátku tvrdil, že se přijetím daru ministerstvo ničeho nezákonného nedopustilo.
Kauza se plně rozjela poté, co média upozornila, že bitcoiny pravděpodobně pocházely z nelegální činnosti spojené s darknetovým tržištěm, kde se obchodovalo s drogami a zbraněmi. Pochybnosti vyvolaly také informace, že Jiřikovský měl k dispozici kryptoměny v hodnotě miliard korun a část prostředků začala mizet ještě před oficiálním zpřístupněním peněženky.
Případem se začala zabývat i Národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti a celá kauza vyústila až v rezignaci Pavla Blažka na konci května 2025.
Role Radomíra Daňhela a Kárima Titze
Podle interního auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou kontrolu původu kryptoměny ani si nevyžádalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Audit také ukázal, že přímou odpovědnost za postup nesl ekonomický náměstek Radomír Daňhel, ale Blažek měl o transakci k dispozici klíčové informace, píše server Česká justice.
Na základě výsledků auditu bylo podáno i trestní oznámení a podle státního zastupitelství měli obvinění zneužít pravomoci, a to částečně i ve stadiu pokusu. Případem se zabývají orgány činné v trestním řízení od konce dubna.
Do kauzy se promítla i role advokáta Kárima Titze, který Jiřikovského zastupoval. Česká advokátní komora na něj podala kárnou žalobu, protože podle ní nedostatečně prověřil původ bitcoinů a nevyhodnotil dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.
