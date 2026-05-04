DIAMO: Projekt Zlaté Hory - První etapa studie potvrzuje ekonomický i regionální potenciál

04.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Státní podnik DIAMO dokončil první etapu předběžné studie proveditelnosti ložiska ve Zlatých Horách.

Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Projekt navazuje na dlouhodobý geologický průzkum a otevírá diskusi o návratu těžby strategických surovin v Česku – s důrazem na moderní technologie a šetrnost k životnímu prostředí.

Státní podnik DIAMO dokončil první etapu předběžné studie proveditelnosti pro ložisko Zlaté Hory v Jeseníkách. Navazuje tím na několik let trvající geologický průzkum, který potvrdil a dále rozšířil zásoby zlata, mědi a zinku v této lokalitě. „Dokončená první etapa studie ukazuje, že projekt má nejen ekonomický potenciál, ale také reálnou šanci přinést dlouhodobý přínos regionu i celému českému těžebnímu sektoru,“ říká Ladislav Pašek, náměstek ředitele pro suroviny a rozvoj státního podniku DIAMO.

Studie se v první fázi zaměřila především na možnosti dalšího využití ložiska v prostoru bývalého dolu z 90. let minulého století a na varianty zpracování vytěžené rudy. Klíčovým tématem je také maximální zapojení domácí ekonomiky. „Naším cílem je, aby co nejvíce práce i přidané hodnoty vznikalo přímo v České republice. To může mít výrazný pozitivní dopad jak na místní ekonomiku, tak na celé odvětví,“ doplňuje Pašek.

Velký důraz projekt klade na ochranu životního prostředí a efektivní využití materiálů vznikajících při těžbě. Počítá se například s návratem části hlušiny a většiny flotačních kalů zpět do podzemí, kde poslouží ke stabilizaci vydobytých prostor. Další materiály by mohly být využity jako stavební suroviny.

Podle dosavadních podkladů by při vhodném technickém řešení neměl být projekt v rozporu s ochranou vodních zdrojů. Zvažuje se také využití důlní vody s cílem minimalizovat odběr z okolního prostředí.

Výstupy první etapy nyní projdou posouzením nezávislých odborníků. Po zapracování jejich připomínek bude materiál předložen dozorčí radě podniku DIAMO. Konkrétní ekonomická data zatím zveřejněna nebudou, studie totiž dosud není uzavřena. „Všechny posuzované varianty však již nyní vykazují pozitivní ekonomický potenciál. Zároveň jsme se rozhodli posunout termín dokončení první etapy, abychom mohli důsledně zapracovat požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a akceptace místní komunity,“ vysvětluje Pašek.

Projekt ve Zlatých Horách tak znovu otevírá debatu o návratu těžby strategických surovin v České republice – tentokrát s důrazem na moderní technologie, odpovědný přístup k životnímu prostředí a minimalizaci dopadů na okolí.

