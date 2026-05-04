ČEZ: Dlouhé stráně jsou v kondici, v březnu vyrobily historicky nejvíc energie

Březnová výroba se zastavila na 83,073 GWh a téměř o jedno procento překonala rekordní výrobu z dubna 2020, kdy elektrárna vyrobila 82,339 GWh elektřiny. „Dlouhodobě považujeme Dlouhé stráně za mimořádně důležitou součást české elektrizační soustavy. Potvrzuje se, že pravidelná údržba a systematická modernizace má na výrobu a kondici elektrárny pozitivní vliv a že naše úsilí má smysl,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Na rekordním výkonu mají podíl modernizace, které posílily spolehlivost i efektivitu elektrárny. Za posledních pět let do nich ĆEZ investoval bezmála miliardu. V roce 2021 energetici navýšili maximální provozní objem horní nádrže na 2.720.000 m3, což umožnilo nárůst výroby v jednom cyklu přibližně o 6 procent. O rok později se v elektrárně instaloval speciální systém zvyšující bezpečnost transformátoru, následovala oprava kulových uzávěrů a rozváděcích lopat na turbíně. Důležité investice se na Dlouhých stráních odehrály v posledních dvou letech, kdy ČEZ postupně zmodernizoval obě soustrojí.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Má také certifikace na službu black start, regulaci napětí, stále větší význam elektrárny však spočívá ve stabilizaci elektrizační soustavy.
Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má čtyři "nej":
- největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW
- elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m
- největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW
- a nejvýše položenou vodní hladinu v ČR – 1 350 m n. m.
Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky dosavadní modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí na více než dvaceti vodních elektrárnách Skupiny ČEZ (např. Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích a vybraných malých vodních elektrárnách). Díky tomu navýší vodní zdroje svou průměrnou účinnost až o cca 4-10 %. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí více než 1400 MW, tj. zhruba 3 výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Díky dosavadním investicím za zhruba 5 miliard korun budou elektrárny připraveny na bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let, bezpečné dodávky pro budoucí generace a výrobu stejného objemu elektřiny z nižšího množství stále vzácnější vody. Další vodní elektrárny čeká modernizace v následujících letech.
