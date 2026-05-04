Nagyová odsouzena, soudce přesvědčen, že by neměla být. Absurdní, ostuda, nechápe Babiš

Městský soud v Praze v pondělí uznal europoslankyni Janu Nagyovou z ANO vinnou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie jí uložil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500 tisíc korun.
Rozsudek není pravomocný a lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová i Babiš vinu dlouhodobě odmítají.
Jde o první případ, kdy Městský soud v Praze jako soud první instance rozhodl v kauze Čapí hnízdo o vině některého z obžalovaných. Případ se táhne více než deset let.
Šott: Městský soud musí respektovat odvolací soud
Janu Nagyovou i Andreje Babiše v minulosti městský soud dvakrát nepravomocně osvobodil. Rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.
Soudce Jan Šott v odůvodnění pondělního verdiktu zopakoval, že městský soud je vázán názorem odvolacího soudu. Dodal také, že městský soud není oprávněn hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil nebo jak komplexní dokazování provedl.
Zároveň ale zdůraznil, že z předchozích rozhodnutí trestního senátu je zjevné, že se závěry Vrchního soudu v Praze nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat. „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena,“ prohlásil Šott.
Nakonec se soud přiklonil k návrhu státního zástupce Jaroslava Šarocha na trest pro Janu Nagyovou. Ta se z vyhlášení rozhodnutí omluvila.
Obhajoba chtěla další důkazy
Obhajoba v pondělí opět navrhovala výslech svědků, kteří se podle ní mohli vyjádřit k vyčlenění společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, z Agrofertu.
Jako svědka chtěla obhajoba vyslechnout také Andreje Babiše. Vrchní soud totiž podle advokáta ve svém závazném rozhodnutí změnil popis skutku a svědci by se k němu měli vyjádřit.
Soudce Šott ale návrhy dalších důkazů zamítl a dokazování ukončil. Vysvětlil, že městský soud jako nižší soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího soudu. Jako důkazy provedl pouze tři listiny.
Obhájce mluvil o protiústavním rozhodnutí
Po ukončení dokazování následovaly závěrečné řeči státního zástupce a obhájce Nagyové Josefa Bartončíka.
Obhájce uvedl, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které zavazuje nižší soud k vydání odsuzujícího rozsudku, je podle něj nezákonné, protiústavní a porušuje platný trestní řád. Mluvil také o porušení ústavních pravidel, které podle něj nemá v historii České republiky obdoby. Navrhl proto zproštění obžaloby.
Sama Nagyová v závěrečné řeči vinu opět odmítla. Mimo jiné zopakovala, že se při podání žádosti o dotaci na Čapí hnízdo řídila platnými podmínkami.
Babiš: Odsouzení na objednávku
Andrej Babiš na verdikt reagoval rozsáhlým vyjádřením na Facebooku. Kauzu označil za politický proces, který měl podle něj poškodit jeho politickou kariéru.
„Čapí hnízdo je politický proces, který měl vždy jediný cíl, a to znemožnit moji politickou kariéru poté, co jsem odmítl krást s mafií, která ovládla náš stát od revoluce,“ uvedl Babiš.
Následně připomněl předchozí vývoj kauzy a tvrdil, že byla opakovaně zastavena nebo soudem posouzena v jeho prospěch. „Celá kauza byla po velmi důkladném věcném přezkoumání celkem třikrát zastavena. Nejprve státním zástupcem, kdy to však bylo obnoveno politickým nominantem Pavlem Zemanem v čele Nejvyššího státního zastupitelství, který byl dosazen panem Dozimetrem Pospíšilem za ODS a nyní představitelem TOP 09.
Zeman rozhodl bez jakéhokoliv důkazu a na základě vylhaných informací. Také to potom dvakrát zprostil soud, který navíc rozhodnutí nejvyššího státního zástupce výrazně zkritizoval. Pokládám si otázku, za co asi pak dostal Pavel Zeman post evropského žalobce? To musí dobře vědět bývalý ministr spravedlnosti, mafián Blažek,“ napsal Babiš.
Babiš ve svém vyjádření ostře kritizoval také postup Vrchního soudu v Praze. Tvrdí, že pondělní rozhodnutí je výsledkem nezákonného postupu senátu vedeného soudkyní Brázdilovou.
„Dnešní soud je výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze vedeného paní soudkyní Brázdilovou. Věřím, že tato soudkyně kauzu určitě nedostala náhodou. Paní soudkyně měla od začátku jasno, jak to dopadne, tedy že jsme vinní. To bylo jasné už z žádosti o vydání paní Nagyové adresované Evropskému parlamentu. Soudkyně Brázdilová zcela ohnula soudní proces a zavázala absolutně protizákonně soud první instance účelovým dokazováním a nějakou svou pravdou. Za absurdní považuji, že ale pan soudce Šott při vyhlášení rozsudku prohlásil, že si soud prvního stupně myslí, že paní Nagyová je nevinná,“ uvedl Babiš.
Právě výrok soudce Šotta, že senát je nadále přesvědčen, že Nagyová by neměla být odsouzena, Babiš označil za absurdní. „Přijde mi to opravdu absurdní, soud si myslí, že je paní Nagyová nevinná, a odsoudí ji,“ doplnil.
Ve svém vyjádření zopakoval, že on i Jana Nagyová jsou podle něj nevinní. Tvrdí také, že průběh soudu podle něj ukázal, že dotace byla udělena zákonně. „Pravda se však v průběhu soudu mnohokrát ukázala, že jsme nevinní, dosvědčila to řada svědků, nikdo nikdy nic netajil a dotace byla zákonně udělena,“ napsal.
Následně označil celý případ za selhání justice a likvidaci politického soupeře. „Nezbývá mi než to označit jako individuální selhání justice, stíhání a odsouzení na objednávku, likvidaci politického soupeře léta budovaným systémem,“ uvedl Babiš a dodal: „Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice,“ napsal.
Poté rozšířil kritiku i na státní zastupitelství a politické soupeře. Tvrdí, že státní zastupitelství dosazené Fialovou vládou stíhá její politické oponenty a jiné kauzy podle něj kryje. „Žijeme v zemi, kde státní zastupitelství dosazené Fialovou vládou stíhá jejich politické oponenty a jejich kauzy kryje, např. kampeličku, IKEM nebo Dozimetr, kde strany TOP 09 a STAN, které podle policie i výpovědi svědků byly financovány z rozkradených peněz, nejsou stíhány,“ uvedl.
Na závěr pak zopakoval, že on i Nagyová jsou nevinní. „Já i paní Nagyová jsme nevinní a v dalším průběhu soudního řízení se to zcela jistě, jako doposud, ukáže,“ uzavřel Babiš.
Babiše Sněmovna nevydala
Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo také obžalovaný, v současnosti má ale poslaneckou imunitu, a nelze ho tak trestně stíhat. Sněmovna ho na začátku března nevydala ke stíhání. Pro jeho nevydání hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců, a to i na základě nedoporučení mandátového a imunitního výboru.
Podle předsedkyně výboru Heleny Válkové z ANO provází kauzu procesní chyby. „Myslím, že pokud by Andrej Babiš nebyl v politice, tak by nestál před soudem, čímž neříkám, že jsou tam nějaké konkrétní politické tlaky, protože o nich nevím, ale překvapilo mě, kolik je tam chyb,“ poznamenala Válková.
Babiše bude pravděpodobně možné znovu stíhat až po skončení současného funkčního období Sněmovny. Janu Nagyovou naopak Evropský parlament vydal už v dubnu 2025. Proto pražský městský soud letos v březnu kauzu rozdělil.
Zpochybňování justice z pozice premiéra je nebezpečné, ozývají se kritici
Na Babišovo vyjádření se objevily za nedlouho objevily kritické reakce. Sociolog Ivan Gabal na síti X naznačil, že v něm vidí pohrdání soudním rozsudkem, a zařadil ho do širšího výčtu výroků a postojů, které podle něj zaznívají z prostředí představitelů vládní koalice.
„Co máme? Pohrdání soudním rozsudkem? Pohrdání Ústavním soudem jako podjatým? Pohrdání nezávislými médii a jejich prací. Klasifikaci občanů jako méněcenných. Úředníků jako parazitů k deratizaci. Lhaní o obranných rozpočtech a váze 2% výdajů,“ napsal Gabal, který svůj výčet pak zakončil i poznámkou, že v čele parlamentu je podle něj „fašista“.
Svůj názor připojila také novinářka a bývalá moderátorka České televize Světlana Witowská. Ta reagovala přímo na Babišovo tvrzení, že kauza Čapí hnízdo je politický proces, a upozornila na riziko, které podle ní podobná slova představují, pokud zaznívají od předsedy vlády. „Odkdy o zákonnosti postupu jakéhokoliv soudního senátu v právním státě rozhoduje premiér? Chápu, že obvinění se můžou hájit všemi zákonnými způsoby, ale zpochybňovat nezávislost justice z pozice funkce předsedy vlády je nebezpečná hra,“ napsala Witowská.
Na Babišovo vyjádření zareagovala také bývalá ministryně pro lidská práva a psychiatrička Džamila Stehlíková. Odmítla jeho tvrzení o politickém procesu a premiérovu vzkázala: „Že se nestydíš! Na politických procesech sis vydělával ty, estébáku, a teď už jen kradeš ve velkém, jako by ti svět dlužil ještě poslední výprodeji. U toho se tváříš, že jsi jen nevinná oběť dějin a místo toho, abys poctivě šel do vězení, nastrčíš tam ženskou!“ napsala Stehlíková.
