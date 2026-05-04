Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou

Autorem výtvarného návrhu je Adolf Absolon Nominální hodnota známky je zastoupena písmenem „B“, které v době vydání odpovídá tarifu pro vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání, a to 31 Kč. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu. Samostatná známka vychází v nákladu 400 tisíc kusů. Možné je také zakoupit sešitek, který obsahuje osm známek. Sešitků vychází 9 500 kusů.
Konopiště patří k nejnavštěvovanějším památkám ve středních Čechách. Dnešní podoba zámku je výsledkem rozsáhlé přestavby, kterou na konci 19. století inicioval Ferdinand d’Este. Rekonstrukce probíhala v historizujícím stylu pod vedením architekta Josefa Mockera. Známka tak připomíná nejen architektonickou podobu objektu, ale i jeho kulturně-historický kontext.
