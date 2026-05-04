Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou

04.05.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta uvede 6. května do prodeje příležitostnou poštovní písmenovou známku z edice Krásy naší vlasti: Zámek Konopiště. Motiv známky zachycuje východní stranu zámku, zasazenou do okolní krajiny.

Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Autorem výtvarného návrhu je Adolf Absolon Nominální hodnota známky je zastoupena písmenem „B“, které v době vydání odpovídá tarifu pro vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání, a to 31 Kč. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu. Samostatná známka vychází v nákladu 400 tisíc kusů. Možné je také zakoupit sešitek, který obsahuje osm známek. Sešitků vychází 9 500 kusů.

známka

Konopiště patří k nejnavštěvovanějším památkám ve středních Čechách. Dnešní podoba zámku je výsledkem rozsáhlé přestavby, kterou na konci 19. století inicioval Ferdinand d’Este. Rekonstrukce probíhala v historizujícím stylu pod vedením architekta Josefa Mockera. Známka tak připomíná nejen architektonickou podobu objektu, ale i jeho kulturně-historický kontext.

Psali jsme:

Česká pošta: Krása Polabí na poštovních známkách
Česká pošta zavádí možnost sledování i pro Obyčejné zásilky do zahraničí
Česká pošta: Mecenáš Vojta Náprstek na poštovních známkách
Česká pošta: Mistrovství světa v krasobruslení Praha 2026 zdobí poštovní známky

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , památky , TZ , známka , sběratelství

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Spojené státy evropské

Nejsem pro, ale jestli tu máme svobodu slova a názoru, proč by prezident nemohl říci, co si myslí? Lze s jeho názorem nesouhlasit, ale kritizovat někoho za to, že názor řekl to se mi teda nezamlouvá, bohužel už delší dobu mi přijde, že to jde u nás s možností svobodně vyjádřit svůj názor z kopce. A ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou

16:08 Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou

Česká pošta uvede 6. května do prodeje příležitostnou poštovní písmenovou známku z edice Krásy naší …