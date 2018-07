Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Kojení je pro dítě nejlepší, maminky ho ale mnohdy podceňují

Kojení přináší řadu výhod pro děti i maminky. Miminku poskytuje všechny potřebné živiny přesně odpovídající jeho věku. Navíc vytváří protilátky proti infekcím dýchacích a močových cest, zánětům středního ucha či průjmům. Rovněž snižuje riziko cukrovky, obezity, alergií, syndromu náhlého úmrtí dítěte, autoimunitních onemocnění nebo leukémie. Oproti umělé výživě zatěžuje mateřské mléko méně ledviny. Zdravotní výhody přináší kojení i maminkám. Snižuje poporodní krvácení, chrání před poporodní úzkostí a depresí. Do budoucna zmenšuje riziko rakoviny prsu a vaječníků, cukrovky, osteoporózy či kardiovaskulárních onemocnění. V neposlední řadě je pro maminky praktické a pomáhá snížit váhu po porodu.

Žádná složitá pravidla, ale přizpůsobit se miminku

Světová zdravotnická organizace doporučuje výlučné kojení do 6 měsíců věku dítěte a poté ho doplňovat o další příkrmy až do 2 let, v případě potřeby i déle. Doporučovaným přístupem ke kojení se v současné době stává zásada přizpůsobit se potřebám dítěte. K prvnímu kojení obvykle dochází do dvou hodin po porodu, u každého dítěte to však může být individuální. Pomalu se upouští také od tabulkového sledování příbytku na váze. Naopak se dbá na dobrou informovanost maminek v porodnicích a správnou techniku kojení – tedy takovou, která bude pohodlná mamince i dítěti.

Navzdory výhodám a usnadňování podmínek kojení jsou výsledky statistik v České republice poměrně nepříznivé. Po 6 měsících je výhradně kojeno necelých 15 % dětí a kojeno spolu s příkrmy 37 %. Z porodnice přitom odchází 95 % kojících maminek a ze zdravotních důvodů jich nemůže kojit jen zhruba 1 %.

Usnadnění pro maminky

Kromě kojení čeká maminky adaptace na další nové situace, které příchod miminka přináší. Aby pro ně bylo přizpůsobení co nejsnazší, mají těhotné ženy a maminky pojištěné u ČPZP možnost čerpat příspěvky v rámci preventivních programů. „Dlouhodobě patří k našim nejoblíbenějším produktům Manažerka mateřství, kde nabízíme příspěvek až 1 500 korun. Když se k tomu připočte 500 Kč nabízených v rámci programu Zdravé dítě a 1 000 Kč pro Ženu po porodu, lze u České průmyslové zdravotní pojišťovny získat až 3 000 korun. Pokud jde o těhotné ženy a maminky, jsme nejštědřejší ze všech zdravotních pojišťoven,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Na co všechno lze uvedené příspěvky využít? Čerpání příspěvku v rámci programu Manažerka mateřství se vztahuje na vyšetření spojená s těhotenstvím, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění (například prvotrimestrální screening), i na nelékařskou péči o nastávající maminky, jako jsou kurzy, plavání, masáže a psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu. Preventivní program Žena po porodu lze využít na nákup pomůcek pro kojení nebo na cvičení pro ženy. Na další výbavu pro miminko (kosmetické přípravky, monitor dechu, chůvičky, odsávačky nosních hlenů), cvičení rodičů s dětmi nebo na edukační kurzy pro maminky s dětmi je určen program Zdravé dítě.

„Obliba preventivních programů pro maminky roste. Program Manažerka mateřství využilo v prvním pololetí tohoto roku 5 244 maminek a program Zdravé dítě ještě o téměř 500 pojištěnců více. Prostřednictvím nejnovějšího programu Žena po porodu přispěla ČPZP ve stejném období 1 764 klientkám. Jsme rádi, že můžeme maminkám usnadnit nejkrásnější, ale současně i finančně náročnější životní období. V rámci všech tří programů přispěla v první polovině roku ČPZP svým klientkám téměř 10,5 milionu korun,“ dodává Elenka Mazurová.

Moderní maminky mohou využít také mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. Kromě jiných funkcí provede těhotenstvím týden po týdnu, upozorní na těhotenská vyšetření a nabídne výběr jména pro dítě. Hlídá blížící se termín porodu, včas pomůže s nákupním seznamem pro miminko i s přípravou tašky do porodnice. Seznámí maminky také s tím, na co nezapomenout po porodu. Aplikace je volně přístupná, může ji tedy využít každý a zdarma si ji stáhnout na www.zdravivmobilu.cz, v APP Store nebo na Google Play.

