Munzar (ODS): Obce mohou pomoci české ekonomice

20.10.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úsporám obcí

Munzar (ODS): Obce mohou pomoci české ekonomice
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Obce mají naspořeno 455 miliard korun, obrovský investiční potenciál, který může pomoci české ekonomice. Zároveň je důležité, aby tyto peníze neležely na málo úročených účtech.

Stát má deficity, obce přebytky. Z pohledu daňového poplatníka jsou to ale jedny a ty samé peníze. Tohle je důležité téma pro efektivní hospodaření veřejného sektoru.

To jsou teze mého vystoupení na Finanční konferenci Sdružení místních samospráv.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Munzar (ODS): Udržitelnější veřejné finance končí s nástupem nové vlády
Munzar (ODS): Vlastnické bydlení je formou majetkového zabezpečení
Munzar (ODS): Už nejsme závislí na ruské ropě
Munzar (ODS): 145 let od narození generála Milana Rastislava Štefánika

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Munzar , obce

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by obce zachraňovat ze svých úspor problémy státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Uvažujete, že byste nahradil Fialu?

A jaký je váš názor na zachování koalice SPOLU? Jste pro nebo proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

9:15 Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou není jen tragédií pro zúčastněné, ale také nejrozsáhlejším …