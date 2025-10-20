Munzar (ODS): Obce mohou pomoci české ekonomice

Obce mají naspořeno 455 miliard korun, obrovský investiční potenciál, který může pomoci české ekonomice. Zároveň je důležité, aby tyto peníze neležely na málo úročených účtech.
Stát má deficity, obce přebytky. Z pohledu daňového poplatníka jsou to ale jedny a ty samé peníze. Tohle je důležité téma pro efektivní hospodaření veřejného sektoru.
To jsou teze mého vystoupení na Finanční konferenci Sdružení místních samospráv.
autor: PV