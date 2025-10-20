„Nechutná debata.“ Babiš drsně zaútočil na Václava Moravce

V průběhu koaličních vyjednávání o nové vládě oznámil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, že si vezme týden dovolené „za svoje peníze“. „Já si s dovolením vezmu příští týden dovolenou za moje peníze. Proč o tom mluvím? Protože pirát Lipavský, toho času pravičák, ten, který obdivoval Lenina na pirátském fóru a říkal, že kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme – tak tenhle člověk jede na dovolenou do Washingtonu a do New Yorku za vaše peníze, za peníze daňových poplatníků. Takže je to neuvěřitelné – oni budou plýtvat a krást až do konce,“ řekl Babiš ve videu zveřejněném o víkendu na svém facebookovém profilu.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský reagoval na Babišova slova ostře příspěvkem na sociální síti X. Vyzval ho, aby místo dovolené pracoval na sestavení vlády. „Pane Andreji Babiši, jak je možné, že si místo skládání vlády berete dovolenou? Teď je čas jednat o budoucnosti země,“ napsal Lipavský.
Dodal, že zatímco Babiš odjíždí, on sám pokračuje v plnění vládních povinností. „Já dnes letím do Lucemburku na Radu ministrů zahraničních věcí EU a v úterý odlétám do USA převzít novou budovu ambasády ve Washingtonu,“ uvedl ministr.
Zároveň připomněl, že jde o konkrétní výsledek práce končící vlády. „Konkrétní výsledek práce naší vlády pro prestiž Česka. Nedaleko Bílého domu, po boku Britů, Indů, Japonců a Korejců. Tam chceme být vidět,“ doplnil.
Závěrem dodal i osobní výzvu. „Z toho budeme těžit my všichni, občané České republiky, tak neplácejte nesmysly a pracujte,“ uzavřel Jan Lipavský.
Pane @AndrejBabis, jak je možné, že si místo skládání vlády berete dovolenou? Teď je čas jednat o budoucnosti země. Já dnes letím do Lucemburku na Radu ministrů zahraničních věcí EU a v úterý odlétám do USA převzít novou budovu ambasády ve Washingtonu. Konkrétní výsledek práce…— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 19, 2025
Do debaty se ostře zapojila také senátorka Miroslava Němcová (ODS). Ve svém komentáři připomněla, že budoucí premiér má vůči zemi odpovědnost. „V žádné normální zemi nemůže budoucí premiér utéct před povinností sestavovat vládu a její program. Pouze když je ti ta země ukradená,“ uvedla členka horní parlamentní komory.
A využila situaci ke kritice Babišova postoje vůči voličům. „Vygumuješ třetině voličů hlavu mantrou o bídě a spálené zemi, necháš v tom ostatní a odletíš na dovolenou,“ glosovala senátorka chování šéfa hnutí ANO.
Andreje Babiše kritikou nešetřila ani ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která jeho dovolenou označila za „únik od odpovědnosti“. „Nebudu kritizovat, že si Babiš bere dovolenou. Ale tohle není dovolená, tohle je únik. Únik od odpovědnosti vyjadřovat se k průšvihům svým i koaličních partnerů,“ napsala Decroix.
A k tomu dodala: „Babiš ví, že chvíli musí zmizet, protože komentovat Turka je mega toxické a lepší je to promlčet. Macinka mu jasně říká, že nemá důvod od nominace Turka ustoupit. Nemá, to je fakt, protože Babiš to bez něj prostě neposkládá. Takže nutno promlčet. On je sice nekompetentní mačo, za kterého se už teď všichni normální lidi stydí, ale to třeba utichne, rozmělní se to. Něčím se to přebije, naházejí se tam nějaká trestní oznámení, obviní se kdekdo.
Babiš ví, že na chvíli musí zmizet, protože neumí sestavit rozpočet. Nasliboval voličům i koaličním partnerům moc. A nejde to dohromady. Nelze zvýšit výdaje tak, jak nasliboval, a současně dodržet schodek, jak chtějí Motoristé.
Strategie vítěze je jasná – dělat, že jsou pořád v opozici a stačí kritizovat a odvádět pozornost od svých problémů. A není to jen Turek, pořád tu máme střet zájmů Babiše. Pořád tu máme mrzutosti ohledně trestního stíhání potenciálního premiéra a předsedy Sněmovny. Mrzuté pro Babiše,“ uvedla Decroix.
Babiš: „Fialova vláda nám brání makat tak, jak bychom chtěli“
Později se Andrej Babiš vyjádřil ke kritice, která na jeho adresu zaznívá od představitelů vládních stran. Na Facebooku ujistil, že jeho dovolená nijak nebrání vyjednávání o nové vládě. „Vzal jsem si čtyři dny dovolené. Skandál. Neznamená to, že se přestalo pracovat, protože všechno běží podle plánu. A já jsem zvyklý makat i na dovolené,“ vzkázal Babiš.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Připomněl, že práce na sestavení vlády pokračují podle plánu. „Za pět pracovních dnů jsme si rozdělili resorty. Takže za pět dnů jsme to zvládli a za osm pracovních dnů od voleb jsme si taky jasně řekli, jak ve Sněmovně výbory, co tam budeme dělat a plán na jednání tento týden o programovém prohlášení vlády a koaliční smlouvě,“ uvedl.
„Já mám splněno, zkrátka jsem online, všichni to vědí. Takže proč bych nemohl mít čtyři dny dovolenou, hlavně když jsem tady s rodinou,“ uzavřel Andrej Babiš.
Naopak se ohradil vůči vládě a zdůraznil, že hnutí ANO chce na rozpočtu pracovat bez zdržování. „Chceme jenom, aby podle zvyklostí a zákona poslali do Sněmovny ten stejný rozpočet, co tam poslali 30. září. Abychom hned, jak se ustanoví rozpočtový výbor, mohli na tom pracovat. My nechceme zdržovat stavby ani výkupy pozemků kolem Prahy. Chceme makat a plnit program pro vás,“ uvedl Babiš.
Dodal, že současná vláda podle něj jen hází opozici klacky pod nohy. „Fiala dělá z lidí hlupáky,“ řekl předseda ANO
„Ten pořad byl nechutný. Lžou a manipulují.“
Na dovolené Babiš sledoval i nedělní pořad Otázky Václava Moravce, který moderátor poprvé v historii ukončil předčasně. K dění v debatě se předseda ANO vyjádřil ostře.
„Musím říct pár slov k tomu pořadu v neděli na České televizi. Ten člověk, co předvádí ten antibabišismus a ty lži… ano, tyhle pořady mimochodem prohrály tyhle volby. Oni jedou stále proti nám. Lžou, manipulují a stále rozeštvávají tu společnost,“ uvedl na adresu Václava Moravce a České televize.
„Ten pořad byl nechutný. Ta debata byla nechutná. Takže nevím, proč tam naši vůbec chodí. Já vám to ani nedoporučuji se na to dívat. Dívejte se na mě – říkám vám pravdu a věřte mi, že já jsem v centru dění,“ zkritizoval samotnou debatu. „Tak to je. Já se vrátím a makáme dál. A hlavně chceme udělat rozpočet a plnit program. Připravujeme se,“ uzavřel předseda hnutí ANO.
autor: Natálie Brožovská