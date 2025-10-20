Dobře udělal, měl právo. Moravec našel zastání za předčasný konec

20.10.2025 14:51 | Monitoring

Po předčasném ukončení nedělní debaty Otázek Václava Moravce se její moderátor dočkal výrazné podpory veřejnosti. Publicista Ondřej Neumann označil jeho krok za správný. Na sociálních sítích někteří volali po přísnějších pravidlech pro hosty, kteří nerespektují moderátora.

Dobře udělal, měl právo. Moravec našel zastání za předčasný konec
Foto: screen ČT24
Popisek: V OVM se setkali Marek Výborný, Jindřich Rajchl, Patrik Nacher a Zdeněk Hřib,

Moderátor České televize Václav Moravec poprvé ve své kariéře předčasně ukončil nedělní vydání pořadu Otázky Václava Moravce. K tomuto kroku ho přiměly především dohady pozvaných poslanců Zdeňka Hřiba (Piráti), Jindřicha Rajchla (za SPD), Patrika Nachera (ANO) a Marka Výborného (KDU-ČSL). Moravce rovněž rozčilovalo, že opakovaně neodpovídali na položené otázky a odchylovali se od témat.

„Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji. Děkuji divákům a omlouvám se. Těším se na příště, kdy se doufám vrátíme ke konstruktivní diskusi,“ řekl Moravec při živém vysílání. Pořad tak ukončil několik minut před plánovaným závěrem.

Novinář není držákem mikrofonu, píše Ondřej Neumann

Incident vyvolal silné reakce. Rozhodnutí moderátora Václava Moravce podpořila část novinářské obce. Publicista Ondřej Neumann na serveru HlídacíPes.org napsal, že Moravcův krok považuje za správný. Upozornil, že Moravec se k tomuto rozhodnutí zřejmě odhodlal s vědomím, že jeho čin může být později využit jako argument k tlaku na nového generálního ředitele České televize Hynka Chudárka. „Tlak, kterému čelili už jeho předchůdci, a jehož výsledkem má být konec Václava Moravce na Kavčích horách,“ uvedl ve svém textu.

Podle Neumanna by Moravcův odchod byl „skvělým dárkem pro všechny partaje, které nyní jednají o složení nové vlády pod vedením Andreje Babiše“. Připomněl, že Moravce dlouhodobě kritizují jak Babiš, tak Tomio Okamura, a nelibě ho nesou i Motoristé. „Pokud přítomní politici nerespektovali moderátora ani elementární pravidla lidské slušnosti, měl Václav Moravec jako moderátor právo debatu ukončit – a udělal dobře, že tak učinil,“ napsal Neumann s tím, že je nyní na vedení zpravodajství i na generálním řediteli ČT, aby ho podrželi.

K předčasnému ukončení nedělní diskuse se vyjádřil také bývalý poslanec a někdejší člen KSČM Jiří Dolejš. Podle něj se ukazuje, jak obtížné je dnes udržet ve veřejném prostoru kultivovanou debatu. „Předčasně ukončené Otázky Václava Moravce. Inu, lidé jako Rajchl rozloží jakoukoliv věcnější debatu. Respekt hostů k roli moderátora bude asi čím dál vzácnější. Nová doba?“ komentoval rozpad diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce.

Reakce veřejnosti: „Vykázat hulváta z vysílání by mělo být samozřejmostí“

Později se moderátor, který ztratil kontrolu nad diskusí, k průběhu vyjádřil na svém účtu na síti X právě v Morseově abecedě. „Slušnost není slabost. Pánové dnes nechtějí chápat, že už je po volbách. Zkrácená debata politiků a delší diskuse odborníků potvrzuje, že čas je drahý, abychom jím plýtvali na hádky,“ uvedl Moravec.

Po Moravcově příspěvku se na sociálních sítích rozproudila rozsáhlá debata. Pod jeho tweetem se objevily stovky komentářů, v nichž se lidé stavěli buď na stranu moderátora, nebo politiků. Někteří ocenili jeho rozhodnost a snahu udržet kulturu veřejné diskuse. Jeden z uživatelů například napsal: „Vykázat hulváta z televizního vysílání by mělo být samozřejmostí.“

Přidali se i další, kteří situaci komentovali ostřeji. „Důsledek toho, když inteligentní lidé dají volební právo osobám se základním vzděláním,“ otevřel jeden z diskutérů polemiku o úrovni veřejného prostoru i voličské základny, která podle něj dává výraznou podporu politikům s konfliktním stylem vystupování.

Ačkoliv část veřejnosti Moravcovo chování kritizovala s tím, že jako moderátor měl zachovat klid a udržet pořad v profesionální rovině, jiní naopak jeho postoj ocenili. Podporu mu vyjádřila také novinářka Michaela Kudláčková, která na sociální síti napsala: „Klobouk dolů před vámi. Jste skvělý moderátor a velký kliďas.“  

V rozvíjející se on-line debatě se objevily i nápady, jak podobným excesům v budoucnu předcházet. Někteří diváci navrhovali, aby pořad Otázky Václava Moravce zavedl přísnější pravidla pro své hosty. Jeden z diskutujících například napsal: „Zavedl bych v OVM kázeňské restrikce. Jednou neodpovíš na otázku – jsi vynechán na jedno kolo. Dvakrát neodpovíš – vyloučen do konce pořadu z diskuse. Urážky – vyloučení na rok z OVM,“ stálo v komentáři.

 

Václav Moravec patří mezi nejznámější televizní moderátory, zároveň ale i mezi nejčastěji kritizované. V minulosti se na jeho adresu opakovaně objevovaly výhrady, že v debatách nedává hostům stejný prostor, či že svým stylem zasahuje příliš aktivně do diskuse a přebírá dominantní roli v rozhovoru.

autor: Natálie Brožovská

